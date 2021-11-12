首次拜習會前夕，美國務卿布林肯表態：「中國若侵台，將採取行動」

文：吳宗宜

拜習峰會，和平假象還是鬥而不破？

知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將於11月15日舉行線上峰會，這是拜登上任以來首次與習近平進行線上會議，此前兩人僅在今（2021）年2月和9月通過電話。

近年來美中關係緊張，但雙方高層官員仍持續進行接觸，如今年3月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），曾在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）會晤中共外長王毅及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，4月美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）訪問上海，7月美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）出訪天津。白宮曾表示，希望美中雙方的談判提升到領導人級別，以確保雙方的競爭不會演變成衝突。

10月初，白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行蘇黎世會談，雙方同意兩國元首將在年底前舉辦視訊會議，討論各項議題。

近日白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）重申，兩國原則上同意在年底前舉行一次元首線上會議：「這是我們負責任的管理兩國間戰略競爭的一環，並沒有特別要尋求具體的成果。」

中國外交部發言人汪文斌也在北京例行記者會上表示，「目前中美雙方正就元首會談的具體安排保持密切溝通。」但未透露會談的具體時間。

此次拜習會被認為是重設美中雙邊關係的最大機會，但跟據知情人士指出，包括台灣、新疆與香港等熱點議題，預計不會取得重大突破。峰會可能會就一系列議題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話以及緩和貿易摩擦框架等。另外，也不會討論美國駐成都領事館和中國駐休士頓領事館是否會重新開放的問題。

儘管美中兩國在許多議題上無法取得共識，包括台灣、香港與新疆議題皆難有突破，但近幾個月來雙方關係正悄悄改善，雙邊元首會談顯示美中希望兩國關係能由對抗轉向合作。

宗旨為促進美中關係發展的非政府組織美中關係全國委員會（The National Committee on U.S.-China Relations），於11月9日舉辦晚宴，慶祝該會成立55週年，拜登和習近平皆發信祝賀。

中國駐美大使秦剛在晚宴上宣讀了習近平的信，習近平表示，願與美方共同加強各領域交流與合作，並強調合作是唯一正確的選擇：「中美關係是當今世界上最重要的雙邊關係之一，我們兩國作為世界上最大的開發中國家和最大的已開發國家、聯合國安理會的兩個常任理事國，能否處理好我們的關係，事關兩國人民的核心利益以及世界的未來。中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道加強各領域交流與合作，共同應對區域、國際問題和全球挑戰，同時妥善處理彼此的差異。」

美國前財政部長路傑克（Jacob Lew）在會中也宣讀了拜登的信函，拜登表示美中應促進相互理解和建設性對話：「世界正處於歷史的轉捩點，從應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情到應對氣候危機帶來的生存威脅，美中關係具有全球意義。解決這些挑戰並抓住機遇，需要更廣泛的國際社會團結起來，每個人都應盡自己的一份力量來建設一個安全、和平和有韌性的未來。」

加州大學聖地牙哥分校的中國政治專家維克多施（Victor Shih）告訴CNN，此次拜習會是雙邊關係的正面發展：「表明美國和中國之間的關係正在初步回到更正常的軌道上，而不是川普（Donald Trump）後期的情況。」並指出，這次會議也可能會鼓勵雙方官員，特別是中方從外交到商務部的官員，再次將精力集中在美中關係上，並想辦法改善它。

自川普政府對中國採取強硬的對抗政策後，美中關係處於數十年來最低點，然而拜登政府上任以來，在對中政策的基調上並沒有做出大幅改變，雖不再如川普稱中國為敵手或敵人，改稱其為戰略競爭對手，但拜登政府仍訴求與盟友一起對抗中國在世界的擴張行為。

自1月拜登上任以來，美中元首僅通電過2次，第一次通話是在2月，在2小時的會談後，拜登稱這是個愉快的對話：「這是一次很好的談話，我很了解他，在我擔任副總統的這些年裡，我們在一起度過了很多時光。但是你知道，如果我們不行動，他們就會把我們的午餐拿去吃掉了。」

兩人最近一次通話是在則是在今年9月，兩人針對兩國利益一致與分歧的領域進行廣泛討論，並確保兩國的競爭不致陷入衝突，但在氣候變遷、人權以及COVID-19溯源調查的透明度等議題上，雙邊仍幾無共識。

拜登也與習近平也談及台灣議題，雙方同意遵守「台灣協議」：「我和習近平談到台灣，我們同意……雙方將遵守與台灣有關的協議，我不認為習近平會做出任何超出協議的舉動。」

以疫情為由，習近平已經21個月沒有踏出中國領土，他近期頻頻缺席重要國際會議，沒有參加10月下旬在義大利羅馬舉行的二十大工業國（G20）高峰會，也未出席英國格拉斯哥的第26屆聯合國氣候變遷大會（UNFCCC COP26）。

拜登批評習近平沒有出席這兩場峰會是一個大錯：「中國試圖在世界上扮演領導者的新角色，這是可以理解的，但連出場沒有？有沒有搞錯。」

習近平21個月沒有離開中國，據傳可能是為了11月8日至11日的中共19屆六中全會作準備，該會是習近平明（2022）年打破兩任任期限制、續任中共領導人的重要里程碑，在會中，習近平也主導通過中共黨史上第3份歷史決議，將自我定位的歷史地位及個人崇拜推向高峰。

另外，中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將會以視訊方式參與11月12日的APEC第28次領導人非正式會議。

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拜習峰會前夕，國務卿布林肯仍發聲挺台

美國和中國這兩個世界上最大的排放國（佔所有碳排的近40％），在11月10日的COP26上發表聯合倡議，宣布將合作對抗氣候變遷、加速採取行動以實現《巴黎氣候協定》的目標，包括減少甲烷排放、加速淘汰煤炭和對化石燃料的補貼，並積極保育森林。

歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）告訴半島電視台：「氣候協議表明，美國和中國可以在衝突領域外的問題上進行合作。」

但兩國僅在氣候變遷問題方面取得進展，安全方面的緊張局勢則一直在加劇。美國在9月宣布與英國和澳洲建立澳英美聯盟（AUKUS），協助澳軍獲得潛艇的核動力引擎，讓其巡弋半徑與時間大幅拉長，這深深激怒中國。同月，美國與印度、澳洲和日本的四國聯盟Quad的領導人也舉行了峰會，北京則大力抨擊該會，稱該聯盟是排他的，注定要失敗。

在台灣問題上，北京一直堅稱台灣是中國領土不可分割的一部分，他國無權干涉中國國內事務，並加強對台灣的文攻武嚇，10月更是創紀錄的出動150架飛機侵入台灣的防空識別區（ADIZ）。

台灣國防部長邱國正在本月稍早則表示，海峽兩岸的軍事局勢是40多年來最緊張的，到2025年，中國將有能力發動全面入侵。

美國總統拜登在出席10月21日CNN主辦的活動中，承諾在台灣面臨來自北京的日益加強的軍事和政治壓力，美國承諾會保衛台灣。「我不想與中國發生冷戰，我只是想讓中國明白，我們不會退讓，我們不會改變我們的任何立場。」

美國多年來對台一直奉行戰略模糊政策，向台灣提供關鍵軍事支持，但並未明確承諾在中國發動攻擊時將提供援助。白宮聲明則稱，美國對台政策沒有變化，「美國與台灣的國防關係以《台灣關係法》為指引，我們將恪守該法案下的承諾，我們將繼續支持台灣的自衛能力，我們將繼續反對任何單方面改變現狀的行為。」

拜習視訊峰會將在下週登場，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在11月10日《紐約時報》主辦的論壇上，堅定誓言美方將支持台灣，表示如果中國使用武力改變台灣現狀，美國及其盟國將採取行動，但並未具體說明是哪種行動。

布林肯也重申根據《台灣關係法》，美國將確保台灣擁有自衛能力：「與此同時，我認為持平而論，在決心維護這個區域的和平與穩定方面，我們並不孤單，印太地區的許多國家，都視任何使用武力破壞現狀的片面行動為對和平與安全的重大威脅，如果發生這種情況，他們也會採取行動。」

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責任編輯：羅元祺

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