送外賣是低級工作？疫情下被網紅惡搞與大眾歧視的馬來西亞外送員

「能將最貴的東西賣給有錢人，磁場就會不一樣，因為賣房地產就是賣幾百萬的東西，不是在賣魚。」馬來西亞往後、「名家集團」創始人范盈譏諷外送員的直播影片在網路上流傳，即便影片已經撤下，網民憤怒的聲浪依然未息。11日，范盈召開記者會鄭重宣布將辭去所有社團和企業的職位。

范盈在11月8日的直播中調侃外送員只能與窮人打交道，以輕蔑的語氣嘲諷，甚至模仿外送員送餐時遲到而被責備的樣子。影片中與她搭檔的房地產中介林健良在旁迎合，並說買房地產就是賺最多錢的行業。

上述爭議言論直播放送出來後，引起網民的眾怒，許多網民在留言區批評范盈失言。在爭議延燒下，范盈多年前的直播影片也被翻出來，當時她譏諷義務消防員，她說：「所以你看那些義務消防員、義務治安隊…那種去拯救別人的，他們社會地位都比較低，比較不受人家尊敬，因此就需要榮譽和英雄感。」范盈在詆毀義務人員後也補充，她不是在否定他們，但若在日常生活中獲得滿足感就不需要去做義務工作。

范盈的言論引起義務消防人員不滿，檳州、雪蘭莪州消防隊前往警局報案，促范盈公開道歉。也有一些網民在臉書群組號召民眾發動「討一個說法」行動，計畫到范盈家圍堵對方逼她道歉，但隨後發起人認為這是流氓行為，改為要求臉書上道歉即可。

在一連串的輿論壓力下，范盈11日晚間召開記者會正式為自己的言論道歉。根據《東方日報》的記者會影片，她聲稱自己來自於貧困家庭，沒有瞧不起任何職業。范盈表示將辭去所有社團職位，並將她創辦的名家集團所有股份轉讓出來，也會成立員工期權池作為員工激勵用途。范盈宣布她將離開臉書一段時間來沉澱及檢討自己的行為。

此外，范盈在8日的直播影片中，也嘲諷新加坡知名網紅王雷，當事人王雷也開直播回嗆：「你們覺得賣魚很丟臉嗎？駕Grab（召車）很漏氣嗎？」王雷為所有召車外送人員平反，因疫情期間最辛苦的是他們。王雷是新加坡歌台藝人，疫情期間因透過直播平台販賣魚類食品而走紅，被網友稱爲「賣魚哥」。

被瞧不起的外送員

外送員是疫情之下熱門的新興行業，在新馬兩國亦不例外，但這份工作並不是外界想像中簡單，也常受到刁難。根據馬來西亞《中國報》報導，上個月有網友揭發馬來西亞Youtuber惡搞外送員，吩咐外送員將餐點送到墓地，並要求「給他的時候記得不要打擾他。」隨後該名Youtuber還用馬幣5000元（台幣33500元）試圖安撫外送員，引起網民熱議。

《光華日報》報導，一名男子多次訂外賣之後吩咐外送員將餐點放門外，聲稱之後會轉帳付款，但沒有下文。更早之前，一名女子在IG上分享父親身為外送員的心酸故事。外送員父親被不耐煩的客人不斷催促，在將餐點送到客人手上之後，客人更將餐點中的熱湯丟向他，說：「送個餐也那麼久，下次也不用送了。」該貼文被廣傳之後，馬來西亞外送平台GrabFood及該餐廳對他道歉。

外送員工作屢屢發生狀況，凸顯出馬來西亞在政策上並沒有保護他們的相關法規。馬來西亞摩托電召車送餐和包裹服務遞送員協會6日向媒體宣稱，他們決定在首相署及人力資源部前舉辦和平集會，呼籲政府維護外送員的權益，否則將要求反對黨的介入。《星洲日報》報導，協會主席赫米·曼蘇爾（Zulhelmi Mansor）表示，此事攸關大約8萬名外送、電召車人員的權益，政府應盡快公布送貨員的就業方針、法律權益及建立監管機構，以確保它們的安全、福利與公平。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒