歐盟加大對白羅斯制裁，盧卡申科威脅：「如果我們關掉那裡的天然氣，會怎麼樣呢？」

文：德國之聲中文網

面對計劃中新的歐盟制裁，白羅斯威脅要進行嚴厲報復。俄羅斯支持的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），現在正在談論停止對歐洲人的天然氣供應。這將打擊歐盟的敏感部位，尤其是在歐洲天然氣價格大幅度增長的背景下。

最近，在白羅斯和歐盟邊境一側的移民衝突中，各方的語氣明顯地越來越嚴厲。週四立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞等鄰國警告稱，軍事行動有可能進一步升級。

歐盟的又一輪制裁措施

鑑於盧卡申科的連任和他對反對派的鎮壓，歐盟加大了對該國的制裁力度。國際社會指責白羅斯為了報復，故意組織來自中東和非洲危機地區的移民非法越境。歐盟稱這是對其外部邊境的「混合攻擊」，並正準備對其採取第五輪的懲罰性措施。根據外交界的說法，歐盟外交部長們可能會下週一即將召開的會議上制裁措施開綠燈。

盧卡申科以間接威脅作為回應。他提到了關閉亞馬爾管道的可能性。俄羅斯天然氣通過白羅斯的這條管道流向波蘭和德國。

「那如果我們關掉那裡的天然氣，會怎麼樣呢？」

「我們為歐洲供暖，他們則繼續威脅我們說將關閉邊界」，官方新聞機構Belta引述盧卡申科說。「那如果我們關掉那裡的天然氣，會怎麼樣呢？這就是為什麼我建議波蘭領導層、立陶宛人和其他的無腦的人要先想一想後再說話。」

如果天然氣的供應中斷，將會把歐洲推向十分微妙的境地。因為最近幾週，天然氣價格已經上升到創紀錄的水準。

受邊境移民爭端影響的尤其是波蘭。波蘭當局通報了有人試圖以武力越過邊界的行為。根據報告，該地區的人試圖再次穿透有刺的鐵絲網。波蘭邊防軍人被投擲石塊。

波蘭外交部副秘書長雅布隆斯基（Paweł Jabłoński）描述了目前的情況，是過去30年中對其國家威脅最大的危機。有義大利媒體報導稱，當地的衝突局在未來幾天內有可能升級。

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責任編輯：羅元祺

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