你會如何形容臺灣的「七月天」？王育德藉著臺語研究，試著回答關於民族認同、國家未來等大哉問

文：許雅婷

我們為什麼挑選這項藏品

所謂「擬態詞」指的是用文字來模擬事物形態的詞彙，這些詞句乍看毫無脈絡可循，熟習之後，卻反而會覺得生動可愛。臺語中有許多擬態詞，譬如形容說話或做事方法紊亂到了極點，可以說「花（hoe1）ko5 ko5」[1]；形容像墨汁一般漆黑，可以說「烏（o1）chiap4 chiap4」；說到食物或香水的撲鼻香味，可以用「芳（phang1）kong3 kong3」；而事物閃爍發光的樣子，則可以是「金（kim1）sih4 sih4」……

臺語研究學者王育德曾試著將這些詞一一羅列。看著這些擬態詞，對母語為臺語的人來說，按著詞條讀出聲來應該倍感親切，而對臺語不那麼熟練的人，也能嘗試照著唸出字句，學習那些意義，或許有一天，就能輕鬆地使用這些形容詞。

備註[1]：本文的臺語標音，皆依照王育德先生的著作與手稿標記。又因平臺本身語法設定，臺語聲調的標示位置有所更動，尚請見諒。

Photo Credit: 藏品／近藤明理提供，圖／國立臺灣文學館 臺語中有許多擬態詞，形容像墨汁一般漆黑，可以說「烏（o1）chiap4 chiap4」。

你會怎樣形容臺灣的七月天？亞熱帶的夏天想必絕不會是冷（leng2） ki1 ki1，熱度與濕氣一同籠罩海島，人人流著汗水，身上大概總是粘（liam5） thi1 thi1。這種天氣裡若有煩惱事，恐怕心裡更覺得膩憂愁吧。

1949年的7月4日，王育德從臺南的機場隻身離開臺灣。他將在廈門著陸，轉往香港暫待一陣，之後再想辦法搭船偷偷到日本去。是日飛機能正常起降，料想再怎樣天氣應該不算太差，王育德提著一口皮箱，心裡還覺得此去只是暫避風波，怎麼也想不到以為的暫別，就這麼無限延伸成漫長光陰。

生在臺南的商賈之家，王育德從小接受良好的教育，也一直表現優秀。從臺北高等學校文科畢業之後，他更是考取東京帝國大學文學部中國哲學科，這對日治時代的臺灣人來說，實在不是件容易的事。只可惜二次大戰戰爭吃緊，他沒有完成學業，就疏開回到了臺灣。

雖然沒有取得文憑，但王育德受的文學科訓練卻也不至於荒廢。戰後，他在臺南第一中學任教，還和友人成立「戲曲研究會」，創作臺語戲劇，自己也參與演出，頗受好評。戲劇使他嶄露頭角，未來的妻子因對他的演出印象深刻而答應相親，最後結為連理；然而，作品中批評時政的臺詞，卻也使他被盯上，成了國民政府欲肅清的對象。

二二八事件後不久，他的哥哥——名檢察官王育霖，突然被帶走，自此下落不明。王育德素來敬愛兄長，這件事深深震撼了他，一方面心裡暗想兄長已遭遇不測而悲傷失落，一方面也不免憂心自己是否有危險，時時不安。煎熬之中，有人捎來警告：老師，名單上有你的名字，接下來要抓你了，快走。

王育德於是走了，那年他25歲。即使到了日本暫且安頓，仍只以化名示人，好幾年時間裡，沒有王育德，只有蔡仁德。

你會用什麼詞形容那段流亡的歲月？在這種情況下遠走他鄉，心裡可會亂（loan7） chhau1 chhau1？

即使曾經心神不寧，王育德也很快就站穩腳步。日後，王育德將妻女接去日本，也在日本取得政治庇護而能合法居留，在東京大學文學部中國文學語學科復學後，他訂下明確的目標：他要研究臺灣話。

Photo Credit: 藏品／近藤明理提供，圖／國立臺灣文學館 「語言是民族的靈魂」——王育德如此深信，在他1960年創立「台灣青年社」，發行雙月刊，開始臺灣獨立運動之後，「語言」同樣也是運動中的重要主軸。

到異鄉研究臺語聽來諷刺，在當時卻或許沒有更好的選擇。戰後，國民政府在臺灣推行國語政策，禁用臺語等一切「方言」，眼見自己的母語在歷經兩個政權的壓抑之後，由原來的優勢語言轉為衰微，王育德深感痛心，也認為臺語尚缺學術研究，因此義無反顧投身其中，最後也以臺語研究獲得博士學位。學成後的王育德在明治大學任教，又在多所大學兼課，在日本努力教授臺語，盡己所能推廣這個越來越少人使用的語言。

王育德整理的〈台湾語の擬態形容句〉，發表於1980年的《明治大学人文科学研究所年報》，這些擬態形容句多由疊字組成，念起來律動活潑，頗具趣味性。然而王育德一字字寫下這些靈動詞句時，心裡抱著對臺語推廣的使命感與迫切盼望，肩擔之重，恐怕是一點也不輕巧。

「語言是民族的靈魂」——王育德如此深信，在他1960年創立「台灣青年社」，發行《台灣青年》，開始臺灣獨立運動之後，「語言」同樣也是運動中的重要主軸。人的思考與表達由語言編織而成，人與人之間的溝通也有賴語言的往復橋接，而一群人的認同與凝聚便往往在此間捏塑成形。語言不只是供人使用的工具，更是深入個人、群體核心的重要部分，將語言比作靈魂，不僅只是浪漫聯想而已。

這個信念使他將臺灣話當作學術研究主題，隨後也成為人生志業。這些臺語研究，除了是王育德窮盡一生，試著回答關於民族認同、國家未來等大哉問的方式，想必也是他身處他鄉的重要慰藉。

友人回憶，因為知道王育德思念臺灣卻歸不得，每次前往日本拜訪他時，總會問要不要幫他從臺灣帶點什麼東西？但王育德老是說不用。只有一次，他聽了友人的詢問，沉默半晌，才說他真想吃燒雞，好久沒吃燒雞了。

你會用什麼詞形容燒雞的滋味？芳（phang1） kong3 kong3一詞似乎有點平凡，但家常卻令人念念不忘的味道，也許本來就不須用華麗詞藻描述。

台灣青年社的成員回憶在王家聚會的時光時，總愛提王育德的夫人燒得一手好臺灣菜，想吃燒雞的王育德，大可向夫人求一聲，或許便可得償所願，哪有什麼難呢。王育德向友人透露的其實不是口腹之慾，而是更深刻的渴望，他是在說：他真想臺灣，好久沒回去臺灣了。

Photo Credit: 藏品／近藤明理提供，圖／國立臺灣文學館 你會用什麼詞形容燒雞的滋味？芳（phang1） kong3 kong3一詞似乎有點平凡，但家常卻令人念念不忘的味道，也許本來就不須用華麗詞藻描述。

1985年，王育德在家中心臟病發驟逝，此時距離他逃亡出臺已36年，他終究無緣再次踏上故土。

即使如此，王育德一輩子全心投入的事業無不與「臺灣」緊緊相依，而他對臺語研究、推廣、普及的殷切努力，無疑刻入魂魄深處，啟發民族的無數靈魂。雖然王育德不及見到，但也許有一天，失落的母語會重新茁壯，而人們能毫不費力地用臺語感受生活，用臺語描摹世界，用臺語讚嘆，用臺語作夢。

到那時，你會如何形容王育德的一生？

作家小傳

王育德（1924-1985），生於臺南府城本町(舊名草花街，今為民權路)。臺北高校文科甲類畢業後，1943年進入東京大學文學部支那文學科就讀，一度為躲避戰火疏散返臺，1945年任臺南第一中學教員，推展戲劇運動。其兄王育霖於二二八事件遇難後，王育德便經香港流亡日本，並繼續完成東京大學學業，是臺灣首位以研究臺語取得博士學位之人，其後任教明治大學、東京外國語大學等學校。

曾自費出版《台灣語常用語彙》而賣掉房子，後來也出版多部臺語研究相關書籍；而為了從事臺灣獨立運動，1960年在東京創辦『台灣青年社』與《台灣青年》雜誌，作為運動的據點及發聲基地；1975年開始奔波解決戰後臺籍日本兵補償問題。1985年心肌梗塞逝世於東京，至終不曾再回故鄉臺灣。

作者簡介

許雅婷 1991年生，臺大園藝系研究所畢業，現為臺北地方異聞工作室地縛靈兼打雜工，平常用青悠這個名字走跳。《唯妖論》、《城市邊陲的遁逃者》、《尋妖誌》的共同作者之一，曾獲時報文學獎小品文獎。

原文標題為〈【臺文天文臺】許雅婷：你會怎麼樣形容臺灣的七月天？——王育德〈台湾語の「擬態形容句」〉〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航