案量再破百！土城暫緩區站穩5字頭

土城暫緩重劃區在2018年由大型開發案日月光帶動首輪推案潮後，今年第四季再爆破百億新案量蓄勢待發登場。上市建商皇翔、上櫃建商新潤、馥華集團、富利達開發、有富國際等建商都在展緩重劃區內布局新案，接續去年區內推案已創造的45-50萬成交行情，今年下半年暫緩重劃區內新案已站穩5字頭。去年姊姊謝金燕代言颳起旋風的「皇翔PARK」住宅棟成交實價也逼近5字頭，創造成屋銷售佳績；「大同莊園」三期更喊坐五望六，亦為土城暫緩重劃區新行情提供有力支撐。

地產業者指出，「一條板南線，皇翔建設從豪宅、國際飯店、A辦到科技園區質感住宅，蓋好蓋滿，今年11月登場的土城暫緩重劃區新案——皇翔芊翠，可望讓板南線的一端，成為新亮點」。不少民眾知道皇翔董座是土城人，而土城人對於皇翔的品牌認同度也高，過去十多年來皇翔太陽城、皇翔百老匯、皇翔帝國和去年熱銷的皇翔PARK 等，多是土城當地的知名熱銷大案，累積厚實的品牌實力。

捷運海山站。／Photo Credit：甲桂林

第四季推出新案「皇翔芊翠」主推27坪正兩房，與35坪正三房，擁有三大標章鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、耐震標章，對較注重安全品質與品牌信任度的購屋客而言，是暫緩重劃區這波推案潮的首選產品，也藉由皇翔該案的推出，讓板南線上價格最親民的一站，正式接軌媲美北市質感的國際生活。

民眾對今年因缺工缺料而造成原物料不足的房價漲勢非常有感，永和、新店、板橋等地的價格已經攀上6-8字頭，同樣位於新北第一環的土城有重劃區題材，其重劃區的地理範圍有2020年開幕隸屬長庚醫療體系的土城醫院和預計2023年開始動工、2027年完工的北土城交流道，一舉解決中和土城塞車問題。另外在既有的板南線優勢上又加碼了三鶯線與萬大線期待值，更有新北最密集的產業園區和高科技就業人口置產需求，從4字頭邁向5字頭推進的土城暫緩重劃區，「潛力」再次成為催動買盤進場的關鍵因素。

北土城交流道路線規劃。／Photo Credit：交通部高公局

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