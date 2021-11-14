白羅斯與波蘭邊境難民淪為政治玩物，土耳其扮演什麼角色？

文：Hilal Köylü、Daniel Derya Bellut

難民的數量成千上萬，來自伊拉克或敘利亞、來自索馬利亞或阿富汗。目前，他們正試圖從白羅斯越過波蘭邊境進入歐盟；波蘭士兵和邊防人員想盡一切辦法阻止他們入境。白羅斯統治者盧卡申科（Alexander Lukashenko）尤其要為波蘭與白俄邊境緊張局勢的升級負責。

華沙政府和其它歐盟國家，指責盧卡申科蓄意以有望進入歐盟作為誘餌，將大批難民送至邊境，藉機報復歐盟新近對該國的制裁。

從伊斯坦堡飛抵明斯克

然而，土耳其等第三國扮演的角色也已引起關注。原因是：安卡拉政府迄未阻止飛往白羅斯首都的航班。每天都有數個航班從伊斯坦堡機場直飛明斯克——乘客中不乏難民。布魯塞爾和柏林擔心，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）正利用尋求避難者作為政治施壓手段。歐洲人民黨（EPP）歐洲議會黨團主席韋伯（Manfred Weber）表示，若艾爾多安試圖「通過飛往白羅斯的移民航班勒索歐盟」，則歐盟必須對之作出明確無誤的回應。

難民成政治玩物

對安卡拉的不信任源於這一事實：2020年3月發生過類似情況：在土耳其總統艾爾多安宣佈將「打開大門」之後，成千上萬難民湧向與希臘接壤的邊境，並同希臘邊警發生衝突。為控制局勢，希臘邊警動用了催淚瓦斯和高壓水槍。艾爾多安試圖借此加大對布魯塞爾的壓力，以迫使歐盟支付在與土耳其的難民協議中所承諾但據稱未兌現的資金。

與總統同姓的伊斯坦堡土耳其－德國大學（TAU）的移民專家穆拉特・艾爾多安（Murat Erdogan）指出，「此後，布魯塞爾便和土耳其達成了一項新協議。「新近，歐洲國家元首和政府首腦又表示有興趣與土耳其重新簽署難民協議，由此，至2024年，土耳其有望獲得獲得35億歐元資金。這位移民問題專家強調，「布魯塞爾和安卡拉之間的金融合作已然擴大」，而這可能會對其他國家產生模倣傚應。

安卡拉否認

土耳其外交部一官員向德國之聲保證，絕無坊間所稱的從土耳其飛往白羅斯的「商定」難民航班。他還表示，土耳其承諾在移民問題上同歐盟機構合作。土耳其航空公司也發表聲明，否認有意載運移民至白羅斯。

比利時列日大學（University of Liège）環境、移民、政策研究中心（HUGO Observatory）專家亞夫坎（ Basak Yavcan ）將波蘭和白羅斯邊境發生的人道主義悲劇歸咎於歐洲移民政策，而非安卡拉。他指出，白羅斯和土耳其是「在民主和人權問題上與布魯塞爾意見不一致的國家。然而，歐盟與這兩個國家談判達成重新接納協議，以改善自己的邊境保護。」他確信，此種依賴關係只會強化這兩個國家的立場。

接收能力飽和？

幾乎沒有任何其他國家比土耳其接收了更多的難民——僅敘利亞難民就有約400萬。塔利班在阿富汗重掌政權引發了另一場難民潮。根據官方訊息，儘管土耳其東部邊境採取了大規模保護措施，但仍已有約3萬名阿富汗人入境。土耳其當局已多次強調，該國對移民和難民的接收能力早已飽和。以此觀之，難民進一步前往白羅斯等其他國家，至少不會使安卡拉政府不快。

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