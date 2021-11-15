悠福科技AI集客導流「Showmore」開店——全方位電商經營方案，創造電商年末佳績

疫情時代，網路購物的頻率大幅增加，吸引更多商家投入戰場。Showmore作為線上開店平台，提供全方位電商經營方案，加上悠福科技AI團隊累積多年的技術支持，可提供多渠道商務整合功能，有效增長營收。

Showmore全方位電商經營方案，提供精準行銷流量變現

直播主帶貨、導購已成為電商市場中不可忽視的重要力量，Showmore與台灣最大直播收單系統168 money合作，協助旗下千位直播主，做社群流量再行銷；針對現有客戶輪廓，進一步定位相似受眾，提升數倍營業額。

即使碎片化時代的消費者行為難以掌握，透過Showmore也能更簡易地做到行銷與溝通，極大化電商營收。

悠福科技於2015年創立，獲得全球伺服器大廠英業達創辦人葉國一先生投資，後續獲得晶片大廠整合Showmore方案，提供全球聯網電視、手機電商等跨渠道行銷。悠福科技共同創辦人Ryan Chou表示：「Showmore從開店、團購、分析、導流，一次解決品牌多渠道資訊零碎問題。」

悠福科技共同創辦人周立夫 Ryan Chou（左）、168 money 玩藝國際事業總經理 翁紹明（右）

Showmore數據整合：協助千萬帶貨直播主精準集客，雙11業績每日倍增

今年雙11檔期，運用Showmore與台灣最大行銷集團電通集團的電通智能中心多年合作的人工智能電商行為分析，幫助知名千萬帶貨直播主做社群導流、精準客群鎖定、銷售行為分析與互動式直播。

這一波集客操作成功達成同時在線觀看人數接近萬人，近60%新客比例、業績成長7-10倍的好成績。目前台灣主要前20大直播主已經使用Showmore做為擴大營銷的方案。

悠福科技共同創辦人周立夫 Ryan Chou（左）、電通行銷傳播集團電通智能中心 Platform & Technology Director 王振宇（右）

品好乳酪：提前布局，做到全方位電商經營

品好乳酪創辦人Bryant：「在台灣今年5月底疫情爆發前，品好乳酪已在OMO電商布局，經多方比較後，選擇Showmore做為外送平台解決方案。」

Showmore整合經營電商必備的所有資源，不須額外的繁瑣步驟，便能立竿見影地設置品牌官網。開始使用Showmore之後，台灣來到疫情高峰期，「台灣加油，品好乳酪陪你」的外送平台順利上線，收益不減反增，也成功建立良好的品牌形象。

品好乳酪創辦人 Bryant Kang

銷售渠道多元化，致勝點為降低客群流失

Showmore顧問團隊發現，現今銷售渠道碎片化的趨勢，造成品牌端大量數據流失，有效資訊難以統合，想在開店平台上建置品牌官網，大部分客戶擔心數據難以統整，會員跟流量也要重新再養。

Ryan 表示：「現在賣一樣商品，要同時上架10幾個平台，還要另外投遞FB、Google廣告，好不容易累積起來的流量，又常受限於搜尋引擎跟流量演算法的改變。而Showmore 最大的亮點來自悠福科技多年的數據積累，透過數據洞察，在『訪客→會員→回購→再推薦』的每一個階段，針對消費者的不同行為，依階段行銷不同的商家資訊，促使消費者進行下一步消費。」

Showmore搶先洞見趨勢，為想線上開店的商家準備利器，協助品牌導流、精準集客、整合各渠道的電商資源，提供客戶最完善、理想的開店方案。

Showmore從開店、團購、分析、導流，一次解決品牌多渠道資訊零碎問題，協助極大化營收。

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