本土+0：接種高端疫苗後，如有緊急出國需求可再施打AZ、BNT或莫德納

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增10例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自烏克蘭（案16577）、印尼（4例，案16578、16582-16584）、緬甸（案16579）、印度（案16580）、美國（案16581）、菲律賓（案16585）及柬埔寨（案16586）入境，入境日介於今（2021）年10月28日至11月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

莫德納122.61萬劑、BNT92.66萬劑抵台

指揮中心表示，第九批的採購莫德納疫苗122.61萬劑，已在臺北時間11月12日凌晨從美國亞特蘭大啟運，預定今天晚上會抵達桃園國際機場。本批效期至2022年5月8日。

指揮中心指出，我國採購的莫德納疫苗目前共有494.13萬劑到貨，上一批是在10月8日抵台的113.21萬劑莫德納疫苗。抵臺疫苗待完成通關程序後，會直接送到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

另外，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第十二批BNT疫苗92.66萬劑，已在今日上午順利抵台，效期至2022年3月9日。台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨953.61萬劑，上一批是在11月5日抵台的87.17萬劑BNT。

至於這批抵台的莫德納與BNT疫苗，會如何運用？是否會開放AZ疫苗混打BNT疫苗？指揮官陳時中坦言「很有可能」。另外也有媒體提問，年底前會不會有過期疫苗？陳時中表示不會，因為大部分的疫苗效期都到2022年。

此外，昨（11）日疫苗共施打18萬5611劑，第一劑覆蓋率達75.79%，第二劑覆蓋率則來到40.43%。

有媒體詢問，第十四期疫苗預約的比例是否有下降？發言人莊人祥表示，如果跟第十三期的預約比例做比較，幾乎一樣。

接種高端者如有緊急需求可施打其他疫苗、公費流感疫苗第二階段將開打

指揮中心指出，因應國際上對於疫苗證明的需求，經過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已經接種1劑或2劑高端的民眾，如果有緊急出國的需求，急需其他疫苗的接種證明，可以帶工作證明、就學證明等文件，去各縣市衛生局指定醫療院所預約接種AZ、BNT或莫德納疫苗。

值得注意的是，必須在施打高端疫苗28天後，才能前往預約接種其他疫苗。

另外，公費流感疫苗第二階段即將在11月15日開打，對象是50至64歲無高風險慢性病的成人，需與COVID-19疫苗接種間隔7天以上。

境外移入基因定序出爐，1例為Delta+案例

除此之外，指揮中心今日公布11月5日至11日的境外移入病毒基因定序結果，16例中有15例是Delta變異株、1例是Alpha變異株。值得注意的是，在15例Delta變異株案例中，有1例是感染Delta亞變異株 AY.4.2，也就是Delta+病毒。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，感染Delta+的案16516是從英國入境。目前Delta+病毒在42國以上都有病例，美國、加拿大等國都陸續出現感染個案，其中以英國最多。至於亞洲，除了俄羅斯之外，近日新加坡、印度、馬來西亞也出現確診案例，趨勢是逐漸增加。

羅一鈞指出，根據最近的分析，雖然Delta+病毒傳播力高了10%，不過對疫苗的保護效果沒有影響。

除此之外，羅一鈞也指出，突破性感染的案例越來越多，有7例屬於突破性感染，而其中有3例是疫苗混打後仍染疫的個案：一例接種過2劑AZ以及2劑BNT、一例接種過國藥疫苗與科興疫苗，最後一例則接種過嬌生疫苗與AZ疫苗。

Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範