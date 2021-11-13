訂購56個便當後惡意棄單，這樣的行為無法可管嗎？

現在外送美食競爭非常激烈，民眾也越來越習慣使用外送平台來訂購餐點，只需要支付小額的外送費用就能由專人送餐，這樣的模式對很多人來說真的非常方便。

然而，在外送越來越普及便利的情況下，也會出現有不肖人士惡意利用這樣的方式來做出一些不良行為。

最近在新竹就有間便當店接到電話，對方稱要訂購56個便當，並且給出送達的指定地點，店家原本很開心有了筆不小的訂單，豈料在外送員將餐點送達對方給的地點後，遲遲都找不到人來領取餐點，打了電話也都沒人接，讓外送員在場白白等了40分鐘，最後只能放棄。

而這樣的情形其實也並非第一次出現，以往也出現過不少次故意點了大量餐點後惡意棄單的例子，這對店家來說真的會造成很大的損失，不只沒賺到錢，這些被棄單的餐點還可能面臨直接報廢的風險，那麼這樣的行為無法可管嗎？

其實這種惡意棄單的行為，在法律上是有相關規定的，以刑事方面來說，最相關的就是《刑法》第355條的間接毀損罪，其條文內容明確提到「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者」。條文的意思指的是，在主觀意圖上是要有使他人受到損害，並且利用詐術去讓對方相信。

所以要成立「間接毀損罪」，除了有受到損害外，也要看行為人是否有刻意要以詐術，使對方受到財產上的損失。

Photo Credit: 中央社

因此，若是有人訂購了餐點，卻因為臨時手機壞掉無法接到電話，導致無法正常取餐，在這樣的情況下，因為他在本意上並非故意要棄單造成店家受損，而是因為手機故障，這就不會有故意的問題。

不過，這樣的情況雖然在沒有刑事上的問題，店家仍然可以依循民事訴訟程序向點餐者求償。

畢竟餐點無法正常送達導致餐點損失主要還是歸咎在點餐人身上，但如果點餐者是故意要對他人惡作劇或是想讓店家造成損害，而做出大量底餐後棄單的行為，這可能就不單只是民事賠償這麼簡單，惡意棄單的點餐者同時還可能面臨間接毀損罪的刑責，最高可是會被處三年有期徒刑喔！

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航