台灣零售業進入「大者恆大」態勢，應儘速修訂《公平交易法》避免壟斷危害

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

超市龍頭全聯上月底宣布收購大潤發，取得法國歐尚集團、潤泰集團所有股權達95.97%，推估交易金額達130億元，一舉跨足量販通路。全聯近幾年不斷併購，從最早的66家併購成今日上千家規模，劍指才剛併購頂好超市的家樂福，台灣的零售業進入大者恆大態勢，但也凸顯在財團的併購下，消費者面臨的是零售市場被壟斷的局面。

以數字觀察，目前台灣的零售產業結構將社區生鮮超商歸類為「超市業」，超市業的整體市場在2020年的規模達到2299億元，其中全聯的市佔率超過百分之50％，來到60.9％的規模，第二名的則是頂好的5.9％。而像家樂福、好市多這類的綜合賣場被歸類為「量販業」，2020年市場規模是2287億元，其中好市多市佔率42.8％，家樂福32.3％，第三名是大潤發的11.7％，其次是第四名的愛買4.6％。

超市、量販雙跨

從以上的分析，可以很清楚的明白，超市業的龍頭全聯，想跨足量販業的市場，因此選擇了併購量販業第三名的大潤發作為起手式，而量販業的家樂福要跨足超市業，所以併購了超市業的的第二名頂好，不同領域的霸主都想跨足另一個零售市場，因此都不約而同的以「併購」作為切入點，顯而易見的是，在規模經濟的驅使下，「併購」成為他們的首選方式。

這些併購的工具當然是錢，但最可怕的是，這些零售業龍頭中，快速崛起的全聯，完全不靠證券資本市場的操作，它不走股票上市櫃的公開發行模式，你看不到他完整公開透明的那本年報，只能以每家店的營收來粗估全聯的整體營收，約在一年一千億規模，經濟部的公開發行資料，顯示全聯的股本才30億，假使全聯走IPO路線，恐將成為台股EPS之王！

相較於其他零售通路商，以上市櫃公司的型態，向資本市場募集資金瘋狂展店，並打敗對手的模式，全聯根本用不上。

Photo Credit: 中央社

美妝通路寶雅，2002年上櫃，快速從資本市場獲得現金快速展店，打敗同性質的美華泰、名佳美，甚至威脅屈臣氏的地位。藥局通路大樹，2016年上市，走的是寶雅模式，從67家到209家只花了5年的時間。全聯呢？23年從66家擴展到上千家，股票卻堅持不上市，雖然慢，但是滿手現金，打到有外商入股的大潤發、家樂福都得對他敬畏三分，這是本土全聯最厲害的地方。

當然，不管是誰併誰，都凸顯出所謂的「超市業」和「量販業」的界線已經越來越模糊，佈局全通路才是王道，跨產業別的經營，變成台灣零售業不得不切入的方式。家樂福去年底收購199間頂好Wellcome超市以及25間Jasons超市，深耕經營社區型超市與頂級超市。

全聯近期也在南港開4,000坪首家旗艦店，除超市外，其餘空間租給全國電子、金玉堂、鞋全家福等業者，滿足一站式購物需求。儘管看起來民眾的購物方式與賣場越來越多也越來越大，但深入了解這些賣場，才驚覺我們的日常零售消費，完完全全被壟斷！

誠然，排除競爭、壯大自己，是企業的本能，也是永續經營的關鍵要素。但民主社會對這類「大者恆大」，甚至「贏者全拿」的局面，使市場領導者取得寡占或獨占的市場支配地位本就有制衡機制，反壟斷法的任務並非阻止企業變得「強大」，而是要避免「強凌弱、大欺小」這一類的行為。

Photo Credit: 中央社 公平交易委員會主任委員李鎂

全聯併大潤發、統一宣布買進家樂福股權，兩大零售業併購案刻正進入公平會作審理中，公平會主委李鎂雖說兩案併購成功是否構成反托拉斯，要視結合後的市占率若達到無競爭情況，才屬獨占。但筆者認為，在前述「超市業」和「量販業」的界線已經越來越模糊的情況下，實應召開會議，將零售業中行業別的界定做清楚劃分。

強凌弱、大欺小

舉例來說，全聯將賣場擴展為4000坪，其販售品項不亞於一般量販業；而家樂福併購頂好，招牌都換成家樂福，又應如何界定社區小型家樂福是否應是為量販店？這些隨消費行為發展的擴點趨勢，都應該重新檢視，以規範出新的市場界定，否則一味以過去的區分方式，判定是否形成獨占與寡占，恐將造成財團割據零售市場，民眾面臨投訴無門的局面。

一個國家的進步需要仰賴與時俱進的法律，後疫情時代讓民眾的消費習慣出現大幅改變，電商的崛起、傳統市場的萎縮、零售業的洗牌，都讓法律規範的與時俱進變得必要與迫切，正視零售業區分行業別對《公平交易法》帶來的影響，並進一步規範修訂，才能保障民眾免於零售市場被壟斷的危害。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航