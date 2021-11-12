中芯國際人事大地震：蔣尚義、梁孟松相繼離任，董事會全由中國人接手

正當全球各大半導體業者如火如荼地建設晶圓製造工廠，力拼下一個世代科技的主導權時，中國最大的晶片製造業者——中芯國際（SMIC）卻在戰時陣前換將，該集團於昨（12）日晚間公告，除副董事長兼執行董事蔣尚義辭任外，相繼執行董事兼共同執行長梁孟松、執行董事職務，獨立非執行董事楊光磊等高層也掛冠而去。

誰是蔣尚義？為什麼他離開引起半導體業界大騷動

時間回到，2016年中芯國際（SMIC）正式公告聘請，蔣尚義擔任獨立董事，由於當時中國供應鏈正崛起，各大台灣業者備感壓力，這個消息一出，震撼台灣半導體產業。

蔣尚義是台積電製程技術上從跟隨者變成領導者的核心人物。台灣媒體外界曾經描述他為「極為關鍵的角色」，協助台積電製程研發從25微米做到16奈米，尤其是在點13微米的研發戰役中，徹底拉開了與勁敵聯電（UMC）的距離。

蔣尚義擁有美國普林斯頓、史丹佛大學學位，在半導體產業工作超過40年，曾經擔任過晶圓代工龍頭台積電共同營運長。當時業界傳出，台積電創辦人兼董事長張忠謀積極地挽留他，但卻未被接受。根據《EE TIMES》報導，那時相當敏感，因為中芯成長相當快速，幾乎要超越台灣第二大聯電，展現極強的企圖心。

蔣尚義就任中芯董事後，隔年蔣尚義的老部屬梁孟松就從三星跳槽，出任中芯共同執行長，緊接著中芯如期在3年內完成14奈米技術研發；隨後他又因合約到期轉戰武漢弘芯，去（2020）年年底再受中芯禮聘回鍋擔任副董事長一職。

中國媒體《經濟參考報》去年報導指出，中芯為了要借助蔣尚義的人脈，突破歐美國的封鎖，從荷蘭半導體設備廠艾司摩爾（ASML）取得最先進的極紫外光EUV曝光設備，發展先進半導體製程；但自去年公司就傳出以許多「不合」消息。

未料，中芯國際於昨（11）日突然召開董事會後晚間公告，副董事長蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會等成員職務，自2021年11月11日起生效；另，兼負執行董事的聯合首席執行長梁孟松、以及獨立董事楊光磊等人的董事職務也辭任。

中芯國際內訌頻傳，董事會由中國人全面接手

去年蔣尚義回鍋中芯時，高層內部不合的消息已經沸沸揚揚。去年外界本以為蔣尚義與梁孟松這位共事多年的老戰友將是「珠聯璧合」的搭擋，卻演成「一山不容二虎」的窘境。

中芯國際2000年由美籍華人張汝京在上海創辦，公司具體的目標就是打造像台積電一樣的半導體龍頭製造商，在中國官方大力支持下，被視為中國最靠近台積電的公司，背負著北京最深切期待。

在張汝京帶領下，中芯國際進展迅速，2009年就衝到全球晶圓代工業前3名一度逼近業界龍頭台積電僅剩2年差距；不料，於2010年後集團侵權官司纏身，張汝京去職，那些年後中芯國際大股東間爆發了控制權爭奪戰，內部發生兩派對立，數年內耗後離台積電越來越遠，甚至連聯電也追趕不上。

直至2015年，中國官方出現協調派任工業部官員張子學接任董事長，幾年後力邀力邀蔣尚義、梁孟松擔任要務。去（2020）年梁孟松突然遞上辭呈表示，因為在公司不受尊重才有辭去之意。

但是外界分析，但梁與蔣兩人在公司發展方向也有重大差異，梁全心發展晶片製程工藝，而蔣則主張發展封裝測試，梁可能認為找回蔣尚義回鍋，將讓公司政策轉向，顯然已不再需要他。

如今，蔣尚義、梁孟松兩大高層已離開，董事會上全由中國人主導。而內憂傳聞不止，中芯卻又得持續面對美國的打擊，美國已經將中芯列入半導體設備的出口限制黑名單，除了前些年高階設備受到管制外，今年更傳出會持續擴大命令，連成熟製程設備亦遭管制，種種內憂外患都將在未來持續困擾著中芯國際。

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核稿編輯：翁世航