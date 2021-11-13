【小說】《倖存者，如我們》選摘：那天晚上在謀殺之後，我在黑暗中走了好幾個鐘頭

文：歐大旭（Tash Aw）

妳要我談人生，不過我談的只有失敗，這兩者似乎是同一件事，至少緊密交纏到我無法分開——就像妳在舊城見到生長在半毀建築裡的樹。樹根緊附於外牆，支撐著磚塊、石頭、殘存的漆面，樹枝則從屋頂穿出孔洞。有時妳稱為屋頂的地方其實幾乎什麼也不剩了——就只有陶瓦的碎片，或是被樹頂枝葉推撐起來的生鏽錫片。往城外幾英里，妳會在面向海岸的加埔（Kapar）另一側發現一間店屋，建築正面的柱子被一棵茂密無花果樹的樹根爬滿，整個構造都被樹吞沒——門口現在只是個幽暗的空間，通往一大片纏結枝葉的中心。

哪裡是開始，哪裡是結束？何者為生，何者為死？不過，在這些屋舍的一樓仍然會有行號或商店，從事某種小生意，例如某個老傢伙會收二十塊替妳補輪胎。或是有間印刷廠會印製便宜傳單，宣傳當地購物中心的關門大拍賣。或是有間糕餅店，但冷藏櫃裡什麼都沒有，只剩兩塊擺放了三個星期的九層糕（kuih lapis）；架上的小包裝餅乾覆蓋著從附近工地飄來的灰塵，那裡應該正在建造新鐵路或大賣場，天曉得是什麼。這些人已經二十年不曾有過像樣的生活。他們都七老八十了。雖然還活著，但生意都被一棵樹掌控了。想像一下吧！

那天晚上，在謀殺之後——或是妳客氣稱為不足以構成謀殺的過失殺人之後——我在黑暗中走了好幾個鐘頭。我沒辦法告訴妳多久。我試圖掌握住時間感，不停看天空是否就要亮起，我甚至還加快步伐讓每一步感覺有如一秒，就像那面牆上的時鐘，那時鐘現在聽起來走得好快。滴答，滴答，滴答。可是那晚每一秒鐘拉長成了一分鐘，每一分鐘彷彿都是一輩子，而我毫無辦法令一切加速。

我的上衣濕了——不只潮濕，而是濕透——它像第二層皮膚緊黏在我背上；只是那層皮膚並不屬於我，而是屬於另一個活機體，既冰冷又沉重，使我不堪重負。隨著我越走越遠離我現在知道是犯罪現場的地方（但當下並不知道——那只是河岸上一個陰暗的場所，跟其他任何地方沒有什麼分別），我留意聆聽警車的鳴笛，以為隨時都會聽見。我一直想，他們要來找我，結束了，警官會把我抓起來丟進監獄關一輩子。我大聲說，你完蛋了。這就是你的下場。聽到自己的聲音讓我平靜下來。我從未感到如此絕對與確定。

警察會抵達，他們會把我關起來，而從那時起，我都會過著一樣的日子。想到要待在空蕩的小牢房裡，下半輩子什麼都不必思考——光是想到這種生活方式就讓我覺得安慰。每天早上醒來，我會看見跟昨晚入睡前相同的四面牆。什麼都不會再改變。我身上穿什麼，每晚要睡多久，一天能吃喝拉撒幾次——有人會為我決定好一切，我會跟其他人一模一樣。我的生活會被某個人掌管，那就是我的故事結局。我仍然有點希望結果會是那樣。

我走過長長的草叢——那些草細長而尖銳，我膝蓋以下的部位都割傷了。當時很熱，我穿著短袖，皮膚開始覺得刺痛。有兩次還是三次，我會過橋到對岸遊蕩。一開始我是要找我的車，不過很快就發現我是想要盡可能遠離現場。唯一的問題是我不太記得事情發生於何處。在某個時刻，我開始覺得腳趾之間有泥巴，才發現自己掉了一隻涼鞋，一定是陷在濕地裡了，於是我踢掉另一隻以赤腳行走。

雖然當時很晚，但不至於晚到遠方公路跟上方橋梁完全沒車。車輛前燈有時會照亮我頭上的樹頂，使我突然看清楚一些小細節，是我如果在白天行走該地時不會察覺的——畫著鳥類笑臉的風箏卡在樹枝間，要不就是塑膠袋，而且數量很多，像浮腫的水果，如鬼魂般掛在那裡。

有時候我會看見奇怪的形體漂浮在河中央。那些是倒塌的樹幹以及在上游被暴風雨連根拔起的灌木，它們交纏成大型的木筏，看起來彷彿《西遊記》中的某種神祕野獸，就像大人胡扯來嚇唬小孩乖乖聽話的那種東西，不過沒人會嚴肅看待，連小孩也是——哪個孩子真會相信有九顆頭的蟲子？——直到某個晚上他們獨自走在河岸上，感覺那些惡魔變得如此真實又嚇人。

其他時候，我會在經過的蘆葦叢中看到一隻死去的生物，屍體膨脹到我根本無法判別那是什麼——可能是貓也可能是猴子。當一具屍體在水裡泡了那麼久，外形就會開始模糊，尖銳部分也變得緩和，直到完全不可能分辨出是什麼動物。

我的手臂發疼，而我的身體有一側比較不靈活，所以動作很滑稽。我發現我還拿著那根木頭，它的長度跟樹枝一樣，不久之前握在手裡感覺非常輕，可是現在卻好像有一百磅重。審判期間，人們在法庭上提及從未尋獲的凶器時，我想起了那晚我拿著的兩英尺長木頭。只是一棵樹的碎片而已。

幾個鐘頭前，我第一次攻擊那個男人時，木頭斷片感覺是如此微不足道，我還以為它不會造成任何疼痛。我以為它會碎裂，我以為那個男人會笑我愚蠢到選擇這種武器。現在我覺得像是要舉起一整棵樹，全世界的重量都緊附於樹根。我抬起手臂，想將它遠遠丟進河的中央，卻突然發現體內已無氣力殘存了。它從我手裡滑落，掉在僅僅幾英尺之外。

經過一段時間我才明白警察不會來了。沒人會來找我。那晚不會，隔天不會，也許好幾個星期都不會。最後他們花了超過兩個月時間才逮捕我——不過妳已經知道了。妳也知道為什麼會這麼久。如果受害者是那種人，警察就不太在乎。對，那種人。外國人。非法移民。深色皮膚的人。

孟加拉、緬甸、尼泊爾。警察來的時候，對他們而言都一樣。甚至是非洲。那些人就好像來自一塊無名的大陸。我還住在蒲種（Puchong）的時候，見過一群非洲人在路邊，總共十幾個男人。有些坐在人行道上，其他的站著，他們在說笑，喝啤酒和其他酒類。有一、兩個在跳舞——他們有一部很大的手提式音響在播放音樂，聲音大到我幾乎聽不見自己的音樂了。

我正在用手機聽張學友——當時我們只有那種小型的Sony Ericsson手機，播放出來的每一首歌都會破音，彷彿是用收音機聽著某個遙遠國家的音樂。也許妳太年輕，不記得那種手機了。我在路的另一邊，在7-Eleven外面跟阿強（Keong）共吃一個Ramly漢堡。這是十七、十八，說不定甚至二十年前的事了。那個時候可不會看到這麼多非洲人。大家對他們什麼都不清楚——他們來自哪個國家，為什麼要來這裡。隨便問一個人對於非洲知道什麼，對方一定會說，獅子。

阿強正在看他的手機，假裝不感興趣，彷彿他是跟黑人一起長大的。可是他忍不住要發表意見。哇靠，穆罕穆德．阿里（Muhammad Ali）帶了所有的朋友過來！我記得自己在笑，儘管我覺得不太有趣。很可能是因為我也說了一些批評的話吧！真是好久以前的事，我回想不起來了。那天晚上有一陣微風，這個我記得。

我們旁邊有位老印度人攤販正在清理攤子準備晚上休息了。生意不是很好，街上沒什麼人外出。「每個週五晚上，」他說：「每個禮拜他們都會來這裡惹麻煩。星期五應該是神聖的日子——這些傢伙，他們眼裡根本沒有尊重。」事實上他並不是說這些傢伙，他說的是這些Mat Hitam 。最好還是別翻譯出來。

我說：「他們是奈及利亞人。」我在《南洋商報》看過一篇報導說奈及利亞的學生來到馬來西亞，在畢業之後負債，因此無法買票回家。我記得當時我在想，他們一定真的很想到這裡念大學。

「你閉嘴啦，」阿強說：「奈及利亞個屁。你什麼都不知道。」

我看著他們，感覺他們好像在城市中漂流，不依附於任何事物。唯一真實的似乎只有他們的音樂——是他們跟家鄉的連結。我心想，所以他們才會開得那麼大聲。可是他們已經離家成千上萬英里，而從他們交談的方式，看著他們為了蓋過音樂聲而大喊，並在半明半暗的街上大笑，我發現他們大概永遠也回不去故鄉了。我突然想到，我就跟他們一樣，我的生活就是在漂流。

「哇操，」阿強說。他的語氣有點興奮。那群人之中有兩個開始打了起來，不過是人們喝醉時那種胡亂扭打，不算真的打架，只是抓住彼此，翻滾到了路上。經過的一輛車還得突然轉向避開他們。駕駛按了很久的喇叭——是一部Kancil，車子一邊駛離一邊響著的喇叭聲聽起來很尖，就像在夜市買的廉價兒童玩具。那讓我們笑了起來。

幾分鐘後，他們又開始聊天說笑，似乎什麼事都沒發生過。我們不再看他們了——他們沒什麼特別的，他們就跟我們一樣，只是跟朋友出來廝混而已。阿強正在跟他的新女友傳簡訊，還把她的訊息大聲念出來給我聽。他一定在吹牛。我知道她才不覺得他是世界上最帥的人。事實上我確定她根本就不存在。但我還是假裝相信了——跟老朋友相處就是這樣。妳會關心他們的生活，即使在他們說謊時也是如此。

後來我們突然聽到一陣騷動——更多叫喊聲。我們的目光從手機向上移，看見三輛警車跟另外三輛沒標示的車子圍住那群奈及利亞人。所有人都在大喊。那裡有很多警察，我算不出人數。他們推著一個人靠在車子邊。我聽得見他用英語大喊，沒毒品沒毒品我什麼都沒有！不過他們還是給他上了手銬，讓他跟其他十幾個朋友一樣坐在路邊。剛開始奈及利亞人一直在吵，對著警察大吼大叫。他們都是大塊頭，比我們高很多，也許以為說話大聲就能讓他們脫離麻煩，但他們並不了解警方。

雖然有太多人擋住，我看不清楚發生了什麼事，不過突然之間一切就安靜下來，而其中一個人已經躺在地上，一隻手臂圍著自己的頭，另一隻則像是要拿東西一樣往外伸。他沒動。過了一會兒，其中一些人開始求饒了——我們從對街就聽得見。他們的聲音細微深沉，而且每次說拜託時還會變得更低。拜託。這個詞讓我覺得自己彷彿突然從結實的土地上墜入深淵。我希望它停止。

「給他們錢吧！」阿強說：「把你們口袋裡該死的現金全都拿出來。給錢吧！」可是我們知道他們沒錢賄賂警察。我相信他們一定跟我們一樣了解體制，只是他們真的沒錢。阿強搖搖頭。「哎唷慘囉，我的朋友們，你們今晚要被關起來啦！」如果妳在我們那種地方長大，就會知道接下來要發生什麼事了。

一輛大型警用卡車抵達，所有奈及利亞人都上去了。車子還停著的時候，其中一位警察過來買菸。我們問他發生了什麼事。他說：「本地人——我們不喜歡看到Mat Hitam在附近出現。」他用銀色的Zippo打火機點了根菸。「我們就像市議會，只是在清理街上的垃圾。」

我們大聲笑了出來——彷彿我們跟他是最好的朋友。對啊，全都清理乾淨吧！我不記得我們還講了什麼，不太確定我們還說了哪種笑話，不過我們希望警察認為我們是跟他們站在同一邊的。我們知道他們那天晚上不會找我們麻煩，也知道他們比較感興趣的是別人。

即使我很年輕，也認為我已經了解事情是如何運作的。可是那晚讓我明白了，就像由外國歌手唱的歌詞。妳記得旋律，可是妳唱不太出來那些詞，妳只能偶爾了解某些英文的片段，跟著副歌唱出一、兩句並稍微理解意思，後來某一天有個人對妳解釋了那些詞的意思，一切突然都變得很清楚，整首歌都有意義了。那不再只是一首好聽的曲子，還具有意義——而那天晚上的含意很明顯：如果妳黑皮膚又是外國人，那就沒人在乎妳。誰會在妳被丟進雙溪毛糯（Sungai Buloh）監獄的時候來看妳？或是在妳緩緩沉進河底的時候來找妳？沒人會問的。等到有人想知道時都已經太遲了。

我不知道為什麼我要告訴妳這一切。我猜是想要在經過這些年後把我腦中的東西全部清空吧！那正是妳從一開始要我做的。盡量講，妳是這麼說的。不予置評。盡量講。

書籍介紹

本文摘錄自《倖存者，如我們》，聯經出版

作者：歐大旭（Tash Aw）

譯者：彭臨桂

無論你是什麼人或來自何處，生活於世，幸而生存，

但我們，僅僅是倖存卻無力改變之人。

國際知名華裔作家歐大旭，撼動人心大作。

入圍2020 Los Angeles Times Book Prize決選！

《倖存者，如我們》看似是一個殺人犯對著年輕的（而且和他出身完全不同的）研究者陳述「他的世界」、「他的記憶」，但也不妨視為一種申訴、抵抗、重述。因為「我所經歷的不是法律所能判明的」，「我所經歷的不是妳這樣階層的人所能理解的」。歐大旭寫的不是知識分子，他也不是用一種俯視的角度，以知識分子的觀點在看這些他筆下的角色。他很像在自己對自己的寫作者身分做出質詢：即使和他們對話了，你真的能「筆代他心」嗎？——吳明益

「妳要我談人生，不過我談的只有失敗。」

我們不被當作真正的人，我們的名字從來不會被記得，

只能想辦法活著，因為這就是我們的命運。

自小生長於馬來西亞漁村的阿福，早已習慣自己的卑微身世，安於千篇一律的生活。他的父親、祖父，以及身邊所有的男人都是漁夫，他們的命運任由環境擺布，每天面對潮汐與暴風雨，活著已是上天賜福。在別人眼中，阿福來自悲慘的底層，無論如何力爭上游，人生都已經毫無選擇。

直到有一天，阿福成了殺人案的主謀。人們懷疑他不是絕望就是瘋狂，但來自美國的社會學博士譚素敏，卻對阿福的生命產生了好奇，並以訪談之名，想要記錄下自己未能經歷的人生際遇。在一次次對談中，阿福陳述起自身記憶，也包括不時浮現的自我懷疑。而他的娓娓道來，逐漸暴露出兩人階級的距離，與相互理解之不易。看似平和的對話，竟是隱含著拉扯的張力，成為了另一種的對抗與質疑。

《倖存者，如我們》是歐大旭又一凝視現實的深沉之作，如此優雅又如此哀傷，描繪了邊緣人社會中的掙扎與遊蕩，更迫使讀者反思權力、種族和階級。遭受種種苦痛的倖存之人，究竟能否在絕望中找到希望之光？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航