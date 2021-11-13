2021/11/13,
國際

【圖輯】我們除了悲傷什麼都沒有：印度400萬窮人，戒不掉對煤炭的經濟依賴

【圖輯】我們除了悲傷什麼都沒有：印度400萬窮人，戒不掉對煤炭的經濟依賴
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

2021年印度政府的研究發現，賈坎德邦不僅是印度最貧窮的地區之一，亦是全國煤炭儲量最大的邦；然而卻也是印度最容易受到氣候變遷影響的地區。

每天從礦井裡偷六袋重達200公斤煤，綁在自行車上。為了避開員警和高溫，大多數時候在晚上進行這一切，為的是把煤炭運到16公里外的地方，以賺取兩美元報酬。

成千上萬的其他人也在做同樣的事情。

自從2016年來到印度東部城市丹巴德（Dhanbad），這一直是拉朱（Raju）的生活，他家鄉每年發生的洪水毀掉了傳統的農場工作。 丹巴德印度是賈坎德邦（Jharkhand）的城市，這裡盛產煤礦。

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目前，地球迫切需要人們停止燃燒煤炭，以避免氣候變化。煤炭是最大的溫室氣體來源之一，但卻是世界上火力發電的主要燃料，因此許多像拉朱一樣的人，依靠煤炭生活。

「窮人除了悲傷什麼都沒有，但是有很多人，被煤炭拯救了。」拉朱說。

雖然對於一些發達國家來說，減碳有可能做到，但對於發展中國家來說就不簡單了。

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隨著印度經濟的增長，和越來越高的氣溫，導致冷氣空調的需求增大，印度的電力需求預計在未來20年內將比世界上任何地方增長得都要快。

為了滿足這種需求，印度煤炭公司必須增加火力發電的煤炭產量，目標是到2024年將年產量提高到10億噸以上。

印度工會中心（Centre of Indian Trade Unions）秘書拉曼丹（d.d. Ramanandan）表示，只有在巴黎、格拉斯哥或新德里，人們才開始討論煤炭的問題。「煤炭已經用了超過100年。工人將持續開採下去。」

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根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的說法，除非世界大幅削減溫室氣體排放，否則在未來幾年，地球將遭受更加極端的熱浪、不穩定的降雨和破壞性的氣旋。

2021年印度政府的研究發現，賈坎德邦不僅是印度最貧窮的地區之一，亦是全國煤炭儲量最大的邦；然而卻也是印度最容易受到氣候變遷影響的地區。

華盛頓國際戰略研究中心研究能源安全和氣候變化的帕伊（Sandeep Pai ）說，印度有將近400萬人的生計，直接或間接地與煤炭有關。

「煤炭是一個生態系統。」帕伊說。

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對於像50歲的肖漢（Naresh Chauhan）和他45歲的妻子德維（Rina Devi）這樣的人來說，疫情導致印度經濟放緩，加劇了他們對煤炭的依賴。

他們倆一直生活在丹巴德偏遠的村莊裡，這裡煤炭藏量驚人，野外的無名火，有些一燒就是幾十年，因為剛好在煤炭礦上。煙霧會從村落附近的地面裂縫中冒出來，而且這並不是罕見的景像。

肖漢夫婦每天賺三美元，向商人出售撿來的煤炭。

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那些世世代代生活在煤礦中的家庭，很少擁有可耕種的土地，也無處可去。肖漢希望他的兒子能學會開車，這樣至少他可以離開這裡，去做別的工作。但即使這樣也可能不夠，城市現有的計程車司機，工作機會也更少了，因為遊客不像往常這麼多。

「這裡只有煤、石頭和火，其他什麼都沒有。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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