《歷史Z咖搞什麼！》：「小個子」協助希特勒進入慕尼黑的上流社會，後來還成為小羅斯福的納粹顧問

文：黛芬・佳冬－史隆（Delphine Gaston-Sloan）

希特勒的鋼琴師——恩斯特・漢斯塔格〈Ernst Hanfstaengel〉

希特勒〈Hitler〉，西元一八八九年∼一九四五年，德國政治人物，前納粹黨領袖，一九三三年至一九四五年間擔任德國總理和元首。發動第二次世界大戰，並為猶太人大屠殺的主要策劃者、發動者之一。

重要支柱

大家都叫他「小個子」，可是你若以為他矮可就錯了，因為他實際上有兩百公分高。

說「小個子」是希特勒的鋼琴師當然很引人注目，但其實不止於此。事實上，恩斯特・漢斯塔格可以說是為希特勒打理一切的好幫手：他是希特勒的金主〈做政治宣傳洗腦奪權是很花錢的〉，也為他寫了許多首「振奮人心」的納粹歌曲，幫他出版自傳《我的奮鬥》，此外還當希特勒的形象顧問〈「鬍子該留大一點」〉，並將家門敞開，讓家人成了希特勒的接待家庭〈漢斯塔格的兒子最愛跟「阿道夫叔叔」玩了，而希特勒對漢斯塔格夫人似乎也頗有意思〉，甚至幫他找女人〈他一直不斷提供女性友人給希特勒，或許是要轉移後者對自己太太的興趣〉。

不過，最後一項努力終究徒勞無功，因為「小個子」最後發現一件事並寫在其回憶錄中：希特勒是性無能。

恩斯特・漢斯塔格的作為中影響比較大的是，利用自己的出身、人脈，引薦希特勒進入慕尼黑的上層社會社交圈。

德美混血

漢斯塔格於一八八七年出生於慕尼黑，但雙親家族卻分別來自於大西洋兩岸。母親是美國人，長輩之中有人是南北戰爭時的將軍，還幫林肯總統抬過棺材。至於父親則是德國人，是知名的藝術出版商，爺爺則會製作石版印刷，並曾為華格納、李斯特等著名音樂家拍過照……恩斯特本人從小耳濡目染，常常在家中看到古典音樂界的泰斗，因此瘋狂喜愛上音樂。

儘管練琴練得比念書要勤快，但他仍然成功進入哈佛大學就讀，學習藝術、文學、歷史和哲學。他還非常有創意地找到了滿足自己對音樂喜愛的方法：去幫足球校隊加油！ 只要一有空，他就會彈奏進行曲鼓勵球隊。不過，隨著時間過去，他終於得扛起家族責任的重擔，畢竟父親讓他跨國就讀名校，是為了讓他有能力接管家族事業出版社的美國分公司。

一見如故

一九二二年十一月底，恩斯特・漢斯塔格回到德國慕尼黑，為了幫一個在美國大使館的朋友的朋友，來到一間小餐館，聆聽一位隸屬於國家社會主義德意志勞工黨（NSDAP，通稱納粹黨）、名叫阿道夫・希特勒的演說家演講。他一開始看不出來主講者究竟是哪一位，後來有人指給他看，他頓時覺得此人長得像火車站食品店的服務生。然而等到希特勒開始演講，第一印象立即被推翻。「小個子」和其他在小餐館喝著啤酒的客人一樣，完全拜服於希特勒這位「話術大師」的魅力之下。他甚至誇張地說希特勒的演講有如「言語的高潮」。

這就是德美混血的上層社會知識分子，如何一見鍾情迷上失敗畫家落魄士兵兼二十世紀撒旦化身的過程。漢斯塔格唯一比較不贊同的是希特勒那激烈的反猶太主義，話雖如此，他仍開始協助希特勒，並且成為他在一九二○年代往上攀升以至於最後奪權的重要支柱。

做好事？

儘管沒有參加一九二三年十一月九日的慕尼黑政變〈納粹黨人試圖用暴力取得巴伐利亞地區的政權〉，「小個子」卻把政變失敗的希特勒給接回來並藏在家中。希特勒當時情緒低落，拿著手槍有意自我了斷，漢斯塔格夫人海倫卻在此時出現，力挽狂瀾，以三寸不爛之舌成功讓希特勒走出低潮。她勸他：「怎能一遇到困難就放棄呢？ 你可是肩負著相信你可以救國的所有人的希望呀！」在說服希特勒的同時，海倫也偷偷把手槍藏到了一袋麵粉之中，避免希特勒又一時想不開。這下子，希特勒終於重新振作，並且願意向警察自首。唉，海倫，看看妳幹了什麼好事……

愛恨糾結

希特勒被關了一年多一點就被放了出來，於是他在聖誕節前夕出現在友人漢斯塔格家的門前。「小個子」立即敞開大門，為希特勒演奏華格納的曲子。這位開朗的鋼琴師後來被歷史學家稱為「希特勒的小丑」，只見他彎著巨大的身軀，聚精會神地演奏著，彷彿正隆重接待著最高貴的朋友。希特勒頓時感受到無限的溫暖，感動之餘向漢斯塔格說：「恩斯特，你是我最純淨的樂團。」是不是很像BL漫畫中的真情告白？可惜好景不常，他們無法成為「永遠的好朋友」。

「小個子」多次嘗試讓希特勒的政策不要那麼極端，終於讓兩人心生嫌隙，漢斯塔格遂逐漸被邊緣化成為局外人，終至兩人的決裂無可避免。一九三七年，希特勒派漢斯塔格去正在內戰的西班牙，說是要他負責聯繫所有當地的德國特派記者。飛機起飛後，飛行員才告知漢斯塔格，命令是要他跳傘降落到敵對陣營的占領區內。說穿了就是自殺任務！

不過，飛機的引擎卻在此時出問題，讓「小個子」死裡逃生，撿回一條命。飛行員被迫緊急降落，而此時飛機還在德國境內。經過一番歷險，他成功脫逃到達瑞士，再輾轉來到英國。他在英國遭到囚禁，但牢房究竟比墓園要來得可愛得多。只不過後來又被移監到加拿大，差點沒讓他在獄中冷死。

會彈鋼琴的間諜

此時，漢斯塔格再度運用他在上層社會的舊識與人脈：不是別人，正是美國總統小羅斯福本人。他們倆過去曾在紐約的哈佛俱樂部認識，該俱樂部是專為哈佛校友設置的私人會所。這時的美國總統認為，如果可以從漢斯塔格那裡，探聽到關於希特勒的第一手資料，將會是千載難逢的機會，畢竟二次世界大戰的歐陸戰場已經打了三年多。於是「小個子」被遣返回美國，並且成為中央情報局〈CIA〉前身、戰略情報局（OSS）「S計畫」的主角〈S是代號，代表其母親的姓Sedgwick，賽德威克〉。

他的任務只有一個：就是要清楚描繪希特勒這個人的人格特質，讓他的美國新夥伴可以了解對手的心理，以便日後剷除他。他們非常仔細，不放過任何蛛絲馬跡，就連希特勒的音樂喜好也詳加記錄。另外，漢斯塔格也負責解析納粹德國的政治宣傳大外宣，有機會的話也可以進行反宣傳，針對德國進行心理作戰、認知作戰，看看能否分裂德國。

不過，最終小羅斯福決定漸漸和漢斯塔格保持距離，因為他想要連任總統，若被人發現他的顧問之一是納粹，即便是「前」納粹，也不太好看。所以他決定將漢斯塔格乖乖「還」給英國人，繼續囚禁到一九四六年，然後才把他又「還」給戰後的德國人，接受「去納粹化」的過程。不過，他當時畢竟已經離開納粹核心有段時間，因此沒讓他再坐牢太久。一九五七年，他出版了自己的回憶錄，卻沒有想像中的成功，就此逐漸被人遺忘。音樂無罪。

書籍介紹

本文摘錄自《歷史Z咖搞什麼！法國皇室變裝玩伴、希特勒的鋼琴師…改變世界的都是偉人旁的小人物，75個超有事真相爆料》，墨刻出版

作者：黛芬・佳冬－史隆（Delphine Gaston-Sloan）

譯者：詹文碩

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歷史偉人旁邊的小蝦米，成就了大人物的豐功偉業

法國國王、皇后的祕辛，從身旁的小人物娓娓道來

老師沒說的故事，讓歷史人物變得更有血有肉

回想你最愛的一部電影：有好劇本、優美影像、精彩劇情和強大的英雄人物……

現在實驗一下，把所有配角和臨時演員拿掉。

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正是基於這樣的想法，我們決定從世界歷史的陰暗角落中，找出這些被歷史課本和後世所遺忘，卻曾在歷史偉人身旁扮演一定角色的小蝦米。

【本書特色】

歷史說的是人的故事，人與人之間的交流，讓歷史變得更有趣。

打理偉人們的食衣住行育樂，陪伴偉人從生到死，

甚至成為改變歷史的關鍵人物，小蝦米發揮的蝴蝶效應很驚人。

從西元前13世紀的法老王拉美西斯二世身旁的建築師，

到路易十四的假髮造型師、英國首相邱吉爾的保母、法國總統戴高樂的祕書，

本書作者爬梳西洋史，發掘出75個小蝦米的精彩故事，

看他們如何發揮個人才能，成就這些偉人的豐功偉業。

To熱愛歷史的讀者

正史太無聊，從小人物的觀點看歷史更有趣。

To喜歡旅遊的讀者

歐洲玩遍遍，大小人物的故事，增添更多旅遊樂趣。

To愛聽故事的讀者

成就歷史偉人的，不就是小蝦米嗎？作者以戲謔口吻寫故事，讓故事變得更有趣。

To追根究底的讀者

竟然冒出了這個人物，還有那個人物，一直往裡面挖掘，歷史原來蠻有趣的嘛。

本書介紹

讓歷史變得更有趣的，往往是名不見經傳的小人物，

沒有了這些小人物，大人物又要如何成就大事業？

在本書中你可以認識這些大人物身邊的的隱藏配角，

看看他們如發揮機智與長才，成就歷史。

路易十四的假髮造型師、瑪麗皇后的巧克力師傅、拿破崙的製糖師……

凱薩的間諜、伊莉莎白一世的情報頭子、聖女貞德的嚮導、路易十八的通靈師……

西塞羅的出版商、馬可波羅的影子寫手、查理六世的撲克牌畫師……

邱吉爾的保母、墨索里尼的理髮刮鬍師、希特勒的鋼琴家……

人們往往專注迷戀於名人的豐功偉業，然而本書卻點明沒有這些小人物，就不會有大歷史的事實，

也因此，我們每一個人實際上也都可以是歷史的創造者。留不留名倒是其次。

你看你看，那位站在拿破崙身邊的，不就是你的曾曾曾祖父嗎？

你們的故事也說來聽聽吧！

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬