曾廢除種族隔離制度、但爭議不斷：南非最後一位白人總統戴克拉克病逝

南非最後一位白人總統戴克拉克（FW de Klerk），昨（11）天不敵惡性間皮細胞瘤病逝，享壽85歲。在他的執政期間，不但釋放了民權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）、將政權和平轉移，更廢除了種族隔離政策。並在1993年，與曼德拉一同獲頒諾貝爾和平獎。

不過對於戴克拉克，各界有不同看法。有人認為戴克拉克是偉大的政治家、也有人認為戴克拉克在曾在執政期間暴力對待反種族隔離運動人士，應被起訴。

戴克拉克：廢除種族隔離、釋放曼德拉

戴克拉克在步入南非政壇前，曾是個律師。1972年當選為國民黨（the National Party）籍國會議員，並在1989年2月接任黨主席。幾個月後他成為南非總統，執政期間一直實施種族隔離，直到1990年宣布解嚴，並且釋放曼德拉，更在隔年廢除種族隔離政策。

1993年，戴克拉克與曼德拉一同獲頒諾貝爾和平獎，更在曼德拉當選總統後，成為南非副總統。

對於戴克拉克的建樹，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）認為戴克拉克是推動南非民主化的關鍵角色。愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則認為，戴克拉克執政時的決定，「將南非由種族隔離時代帶往民主之路」。

而戴克拉克病逝前，曾先預錄影片向世人告別，更為種族隔離制度帶來的傷痛向南非人道歉。影片中他提及：「確實，我年輕的時候曾為種族隔離制度辯護，因為當時我是國會的一員、也是內閣的議員。」

戴克拉克也在影片中說：「對於種族隔離制度，對南非的黑人、棕色人種和印地安人帶來的痛苦、傷害侮辱及損害，我為此道歉。」

戴克拉克，有哪些爭議？

戴克拉克廢除種族隔離制度後，引發保守派的反對聲浪，認為戴克拉克是「叛徒」，背叛了白人。然而，事實上不是只有南非白人對戴克拉克感到不滿。

《BBC》報導，有些人認為戴克拉克是位偉大的政治家，終結了南非的種族隔離。然而也有部分人認為戴克拉克在執政期間，曾經暴力對待南非深膚色人種與反種族隔離運動人士，罪刑重大，應該要被起訴。

在戴克拉克執政期間，當反種族隔離運動人士抗議，要求釋放曼德拉以及廢除種族隔離政策時，戴克拉克曾經縱容安全部隊暴力對待這些抗議人士。

而戴克拉克去年的失言事件，更引發新一波爭議。當時他表示種族隔離政策不是危害人類的罪行，被外界指稱「公然洗白種族隔離制度」。

例如南非第三大黨經濟自由鬥士黨（Marxist Economic Freedom Fighters）主席馬萊馬（Julius Malema）就認為，戴克拉克不該被稱為前總統，應該被稱為「前種族隔離總統」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範