【2022九合一選舉】高雄市陳其邁大勝20萬票，柯志恩：四年後一定還有我的角色，陳其邁

高雄市長選舉結果出爐，時至晚間7點45分，代表民進黨的陳其邁拿下71萬票佔59.1%，代表國民黨的柯志恩則是拿下49萬票佔40%，柯志恩於競選總部正式宣布敗選。

高雄市民普遍感覺今年選情較冷。面對國民黨挑戰者柯志恩，尋求連任的民進黨籍候選人陳其邁冷處理對手的攻勢，弱化議題、大打政績牌，此外，這次也有兩名無黨籍候選人參選，曾尹儷主打治理專業，要高雄人別被藍綠綁架，候選人鄭宇翔則主打解決執政者無法解決的問題。

柯志恩敗選感言

我頭已經洗下去了，我不會就此終止，四年後一定還有我的角色，所以柯志恩沒離開，你們今天對我的這份恩情，我用我的下半輩子來回報給各位。

柯志恩首先於晚間7點發表敗選談話，表示自己身為屏東子女北漂40年，要是沒有身邊的競選總幹事、主委，她根本不知道該往哪裡去。在開路了以後，柯志恩表示她用了四個月的時間，憑著我的努力、還有憑著各位鄉親的支持，穿破了三雙的鞋子，走遍了38區不只三次，這是她對高雄土地的熱愛。

她更與對手陳其邁通了電話，表示恭喜與祝福，並同時提醒高雄的空氣很差，高雄的路要再更平，高雄的水真的不好喝，高雄的低薪、高雄的北漂等。柯志恩表示他們達到最大的共識是，為高雄這麼美麗偉大的城市，他們應該一起讓高雄往前進，這就是民主的精神。

柯志恩最後說，因為高雄鄉親對她的支持與鼓勵，這份恩情她會用她的下半輩子來回報給各位，未來一定會在高雄看見她的身影，她正式的宣布，中國國民黨柯志恩，會回來，回到高雄跟大家同在。

陳其邁勝選感言

心之所在，就是故鄉，未來的四年，讓我們一起努力讓我們的高雄能夠更好，讓我們共同擁有美好未來

陳其邁則大約在晚間8點上台發表談話，首先感謝市民再給他4年的時間，再拚4年讓高雄起飛，他也承諾在未來的四年，市政團隊一定會更謙虛地傾聽民意，一定會更認真打拼為市民服務。

陳其邁接著感謝對手柯志恩以及其他候選人，表示他們共同的進行了一場君子之爭，不管是任何的建議跟批評，陳其邁相信都跟柯委員一樣，對故鄉高雄有共同的想像，在這段時間我們共同用不同的腳步不同的立場，來勾勒我們高雄美好的未來，都希望高雄能夠更好。

最後，陳其邁表示未來四年，市政團隊絕不停下腳步，要持續大步前進，讓高雄能夠起飛，讓高雄未來能夠成為科技的高雄、幸福的高雄、移居的高雄、魅力的高雄。

本屆投票率、得票數

高雄市自4點開票以後，陳其邁迅速拉開差距並穩定保持10萬以上的領先差距，在晚間6點半時逐漸拉開到15萬，晚間7點半更超越20萬票。號稱「高雄章魚哥」的苓雅區正義里也在晚間6點時完成開票，陳其邁獲765票，得票率大約61％；柯志恩則獲得486票，得票率約39%。最後在柯志恩於晚間7點於競選總部宣布落選。

相較於前任高雄市長陳菊的穩定突破80萬票，陳其邁有其難以突破的障礙。分析陳其邁的歷年得票率，根據選委會資料，2018年高雄市長選舉時，投票率高達73.54%，陳其邁雖拿超過74萬餘票，但仍敗於異軍突起的韓國瑜89萬票，由民進黨領政20年的高雄市遭到翻轉。

在2020年進行市長補選時，投票率不足五成僅41.83％，陳其邁高喊兩年拚四年的口號拿下67萬票，打敗國民黨候選人李眉蓁的24萬票。

在今天舉行的九合一選舉及18歲公民權投票，高雄市長總選舉人數為228萬2623人，但各界都表示選情偏冷，初步估計投票率僅約6成左右，時至晚間7點半，陳其邁拿下71萬7000票，是否能突破2018年的74萬票成為關注焦點。

Photo Credit:民進黨提供

兩年拚四年 vs. 教育市長

高雄在2018年市長選舉後，歷經動盪的2年，最後由陳其邁補選上高雄市長。

兩年拚4年是施政口號 ，上任後陳其邁大打產業經濟牌，從橋頭科學園區規劃、招商，到台積電高雄廠、鴻海電動車廠，陳其邁表示80多家半導體大廠來，創造的就業機會讓高雄這兩年平均薪資提高，青年失業率降低。

除了產業，城市美感也是主打的亮點政績，從台灣燈會、文博會到設計展，文化創意產業在高雄落地生根並吸引上千萬人次到訪，陳其邁高呼「美麗高雄」。陳其邁的腳步「緊緊緊」，連任口號則要：再拚4年。

高雄市長陳其邁表示，「我們高雄的建設不能停，時間也不會停下來等我們高雄，我第一個想到的事情，我就趕緊來做，緊緊緊，2年拚4年。」

但是對手來勢洶洶。學者出身、擔任過不分區立委的國民黨高雄市長候選人柯志恩，這次從輔選的扛轎人變坐轎者，要選民跟她一起用4個月創造奇蹟。

Photo Credit: 中央社

國民黨高雄市長候選人柯志恩指出，「對現任者是比較有一些的優勢，那像我們是挑戰者，我們當然就盡量透過我們不同的一個自媒體，然後透過一些可以的，有一些的議題發酵，然後呢，盡可能的透過空戰，讓大家認識我們。」

定位是教育市長的她，先推教育政見，三大主軸串起12項理念，再緊扣教師權益保障、少子化改善及客語傳承。

柯志恩在選前之夜喊出，高雄出生率是全國最低，人口成長率是全國倒數第二，產業升級不夠快，「高雄不是歸鄉的終點，高雄應是生活的起點」，年輕人如果留不住，高雄繁華不會回來，教育競爭力才是未來要打拚的。

她批評，民主精神是政黨輪替，但民進黨的民主是一小群人大內宣，「大家給蔡總統817萬票，生活有比較好嗎？」陳其邁不敢跟中央說不、不敢跟財團說不 ，「你可以不討厭陳其邁，但要信任柯志恩，我會為國為民，不會為黨」，今天投的是價值、善良、勇改，對抗不良的政府。

這次市長之爭，還多了第3勢力。曾任國民黨市長候選人黃俊英、楊秋興陣營發言人的曾尹儷，過去是國民黨員，發現政黨包袱綁手綁腳，積極爭取中間選民的認同。

無黨籍高雄市長候選人曾尹儷說，「如果你覺得現在的市政是你比較不滿意的，那我們就要勇敢的把自己的聲音給投出來，所以我會希望今年，不投族的、然後對政黨失望的，把你的聲音就勇敢投出來，大家勇於要珍惜自己寶貴的這一票。」