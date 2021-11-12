緬甸美籍編輯遭判11年監禁，軍政府全面掌控新聞自由

緬甸軍政府管制下的法院指控美籍記者丹尼．芬斯特（Danny Fenster）觸犯煽動叛亂及恐怖主義罪行，11月12日正式判處他11年監禁。芬斯特的委任律師表示，這將使美國保釋他的作業難上加難。

芬斯特於今年5月在仰光國際機場準備離開緬甸時被捕，此後他就一直被關在惡名昭彰的仰光音山監獄（Insein Prison）。今年37歲的芬斯特，是緬甸英文媒體《緬甸前線（Frontier Myanmar）》編輯主任，也是自軍政府掌權以來第一位被逮捕的西方記者。委任律師丹紹翁（Than Zaw Aung）告訴法新社，芬斯特遭控「反恐法」第50條、刑法第124條及反移民法，而每一項指控都被判最長刑期。

《緬甸前線》在推特上發文表示，對於法庭判決感到非常失望，並希望政府可以盡快釋放芬斯特。主編輯托馬斯．基恩（Thomas Kean）也說：「這些罪行毫無根據，法律團隊已經向法院證實芬斯特已從《今日緬甸（Myanmar Now）》辭職，並從去年年中開始在《緬甸前線》工作。」

Frontier Myanmar statement on conviction and sentencing of Danny Fenster



Frontier Myanmar is deeply disappointed at the decision today to convict its Managing Editor, Danny Fenster, on three charges and impose prison sentences totalling 11 years. 1/8 — Frontier Myanmar (@FrontierMM) November 12, 2021

緬甸國際危機組織也形容此判刑相當離譜，發言人理查德．福西（Richard Forsey）告訴法新社，「這不僅是在警告國際記者，也是在向當地記者說明如實報導將可能被判入獄多年。」國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）向美聯社說道，這次的事件提醒人們緬甸正面臨的人權、人道主義危機，「芬斯特的不公正判決是世界有目共睹的，政府應該先在就釋放他。」

緬甸新聞還有自由嗎？

緬甸軍方今年2月1日發動政變，為控制輿論，軍政府吊銷媒體執照、限制互聯網和衛星廣播及捕捉記者，至今已有大約100名記者被捕。緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）數據顯示，目前有7144位民眾被捕，1253人喪命。被捕記者則有50名正在拘留當中，其中一半人數已遭到判決。

緬甸獨立媒體《今日緬甸》的辦公室早在今年3月遭到軍警搜查，破門而入的軍警扣留了電腦、印表機及一部分資料伺服器，軍方也逮捕一名直播仰光抗議的記者。《今日緬甸》主編瑞溫（Swe Win）表示，軍政權對任何程度的新聞自由表現零容忍，倘若繼續工作，將可能惹來殺身之禍。但他也說：「可以肯定的是，我們不會停止揭發政權犯下的巨大罪行。」

緬甸軍政府嚴格控管互聯網與獨立媒體，加強對國家通信委員會的限制。軍方自2月15日修改《電子通訊法》，規定使用網路必須禁止散播假消息、禁止修改與竊取個人資訊、禁止破壞外國與緬甸的關係。若觸法，得判處3年至七年有期徒刑。然而，媒體并沒有一味地順從，而是不斷對抗政策，依然突破禁令揭露國家軍政的惡行。

緬甸軍政府逮捕的日本記者北角裕樹分享獄中耳聞政治犯的恐怖經歷。Photo Credit: AP / 達志影像

今年4月，被緬甸軍政府逮捕的日本記者北角裕樹曾公開分享在音山監獄的恐怖經歷。根據《中央社》專訪，北角裕樹在獄中聽聞政治犯慘遭虐待。多名政治犯被嚴刑拷打，有些被槍指著，有些被蒙上雙眼，雙手反銬跪在水泥上拷問。拷問時間長達48小時，而在這期間不能睡覺或進食。北角裕樹已非首次入獄，他分享自己在報導政變期間有許多緬甸人民向他道謝，因此他感覺背負著重大責任與使命感，要將緬甸發生的事情告訴全世界。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒