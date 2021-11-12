2021/11/12,
政治

緬甸美籍編輯遭判11年監禁，軍政府全面掌控新聞自由

緬甸美籍編輯遭判11年監禁，軍政府全面掌控新聞自由
美國記者丹尼·芬斯特遭控煽動罪，遭軍政府管制下的法院重判11年監禁。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美籍編輯在緬甸被捕，被法庭宣判11年監禁。緬甸軍政府掌權以來，實施各種政策禁止媒體報導有損軍政府的新聞，大量拘捕媒體記者、搜查報社、控管互聯網等。不過，即便緬甸記者自由遭受威脅，依然有勇敢的媒體工作者堅持捍衛言論自由，持續揭發軍政府惡行。

緬甸軍政府管制下的法院指控美籍記者丹尼．芬斯特（Danny Fenster）觸犯煽動叛亂及恐怖主義罪行，11月12日正式判處他11年監禁。芬斯特的委任律師表示，這將使美國保釋他的作業難上加難。

芬斯特於今年5月在仰光國際機場準備離開緬甸時被捕，此後他就一直被關在惡名昭彰的仰光音山監獄（Insein Prison）。今年37歲的芬斯特，是緬甸英文媒體《緬甸前線（Frontier Myanmar）》編輯主任，也是自軍政府掌權以來第一位被逮捕的西方記者。委任律師丹紹翁（Than Zaw Aung）告訴法新社，芬斯特遭控「反恐法」第50條、刑法第124條及反移民法，而每一項指控都被判最長刑期。

《緬甸前線》在推特上發文表示，對於法庭判決感到非常失望，並希望政府可以盡快釋放芬斯特。主編輯托馬斯．基恩（Thomas Kean）也說：「這些罪行毫無根據，法律團隊已經向法院證實芬斯特已從《今日緬甸（Myanmar Now）》辭職，並從去年年中開始在《緬甸前線》工作。」

緬甸國際危機組織也形容此判刑相當離譜，發言人理查德．福西（Richard Forsey）告訴法新社，「這不僅是在警告國際記者，也是在向當地記者說明如實報導將可能被判入獄多年。」國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）向美聯社說道，這次的事件提醒人們緬甸正面臨的人權、人道主義危機，「芬斯特的不公正判決是世界有目共睹的，政府應該先在就釋放他。」

緬甸新聞還有自由嗎？

緬甸軍方今年2月1日發動政變，為控制輿論，軍政府吊銷媒體執照、限制互聯網和衛星廣播及捕捉記者，至今已有大約100名記者被捕。緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）數據顯示，目前有7144位民眾被捕，1253人喪命。被捕記者則有50名正在拘留當中，其中一半人數已遭到判決。

緬甸獨立媒體《今日緬甸》的辦公室早在今年3月遭到軍警搜查，破門而入的軍警扣留了電腦、印表機及一部分資料伺服器，軍方也逮捕一名直播仰光抗議的記者。《今日緬甸》主編瑞溫（Swe Win）表示，軍政權對任何程度的新聞自由表現零容忍，倘若繼續工作，將可能惹來殺身之禍。但他也說：「可以肯定的是，我們不會停止揭發政權犯下的巨大罪行。」

緬甸軍政府嚴格控管互聯網與獨立媒體，加強對國家通信委員會的限制。軍方自2月15日修改《電子通訊法》，規定使用網路必須禁止散播假消息、禁止修改與竊取個人資訊、禁止破壞外國與緬甸的關係。若觸法，得判處3年至七年有期徒刑。然而，媒體并沒有一味地順從，而是不斷對抗政策，依然突破禁令揭露國家軍政的惡行。

AP_21208246145233
緬甸軍政府逮捕的日本記者北角裕樹分享獄中耳聞政治犯的恐怖經歷。Photo Credit: AP / 達志影像

今年4月，被緬甸軍政府逮捕的日本記者北角裕樹曾公開分享在音山監獄的恐怖經歷。根據《中央社》專訪，北角裕樹在獄中聽聞政治犯慘遭虐待。多名政治犯被嚴刑拷打，有些被槍指著，有些被蒙上雙眼，雙手反銬跪在水泥上拷問。拷問時間長達48小時，而在這期間不能睡覺或進食。北角裕樹已非首次入獄，他分享自己在報導政變期間有許多緬甸人民向他道謝，因此他感覺背負著重大責任與使命感，要將緬甸發生的事情告訴全世界。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。