降低虧損、快樂投資的秘訣：你參加的是短跑還是長跑？

我時常在想，投資的過程中，大家的心情究竟是愉悅還是痛苦？對大眾而言，心情的起伏，有很高的程度與資產的漲跌有關，看到股價上漲，心裡會開心，看到股價下跌，心情逐漸焦慮，過往經驗告訴我，如果在做一件事情的心情，總是呈現著不愉快的心情，通常結果的品質不會太好，甚至中途就會放棄，進而無法堅持。對廣大的投資朋友來說，面對充滿不確定性的投資結果，我們該如何保持快樂的心情投資？

其實很簡單，讓自己多看見資產上漲的機會。

降低虧損的可能——你參加的是短跑還是長跑？

為了要降低看見虧損的可能，有個很簡單的方法，改變持有資產的時間。

持有資產的時間長短，代表的是參與不同的競賽。要在競賽中擁有愉悅的心情與收穫，選擇短時間的競賽，將是個吃力不討好的決定，但相反的，長時間的賽事，卻帶給你愉悅的心情與期望。

你所參與的比賽是哪一種呢？

如果不知道的話，請務必要搞清楚，因為這兩種賽事不但對於目標設定不同之外，還帶來截然不同的感受。

透過指數化投資，你所參與的將是一場長跑，是一個馬拉松的長期賽事，對於過程中的任何漲跌起伏，都視為必經的過程。

交易投資策略，玩的是一場短跑，可以是一公尺的競賽，也可能是一百公尺的競賽，他們將在短時間內做全力的衝刺，不斷的在路線中尋找最佳的路徑，盡力避開跑道上的任何阻礙。

換句話說，採用交易的投資者，看重的是短中期績效表現，因此他們企圖透過不斷的交易買賣，在不同持有的公司之間做轉換，相較之下，時間對他們來說不是朋友，而是壓力，甚至是敵人。

但對於大多數的散戶而言，我發現，竟然是跟著大夥兒一同參與短跑的競賽。

只是，當我想理解他們為什麼不選擇參加長跑的賽事，他們會告訴我：

如果能夠在短跑中獲獎，為什麼要在選擇長跑中，花上更多時間的等待，也沒辦法確保勝利的到來。

換句話說，如果可以快快致富，誰想要慢慢致富？

似乎是有其道理。

只是到頭來，致富有沒有成功，我不是很清楚，但是上演心情差的情節，我卻是很肯定。

投資的心情取決於自己的選擇

當我檢視了過去美股1927年1月到2021年9月之間，持有不同時間下所出現的獲利機率。

作者製作提供

我發現，如果投資上的短跑，是以獲利的機率來當作獎項評斷。你正參與了運動賽事中最困難的一個項目。

因為在不同的持有時間中，持有一天的交易，獲利的機率僅有52%。

不管你是多麼高竿的交易員，當你選擇買入，隔天賣出的交易，平均能夠獲利的機率就跟猜硬幣的正反面一樣，在如此短暫的持有時間，虧損幾乎就在我們的身旁，投資的心情怎麼可能會好？

然而，就算將持有的時間增加到一個月，獲利的機率也不高，僅僅60%而已，也就是說，在一年內每一個月交易一次，由於虧損的機率高達四成，相當於每年平均有五個月都在賠錢，不禁懷疑自己到底會不會投資，因為總是看見虧損，可是，對於某些投資者來說，能夠持有資產一個月而不交易，已經非常不容易，就好比要他們跑半馬一樣。

但是如果你想要讓自己擁有更愉悅的心情面對投資的結果，一個月實在太短了，你必須試著繼續讓自己跑得更遠更久。

如果投資人能夠選擇持有時間到達一年，那至少可以擁有七成的機率擁抱獲利。

更不用說，持有的時間到達五年，就擁有八成的獲利機率。

快樂且獲利的投資，其實不難。

在過去持有資產到達20年以上的投資人，都是笑著打開帳戶看著可愛的數字們，原因就在於，他們選擇不參加一群人擠破頭的短期賽事，而是參加一場愜意漫遊沒有時間限制的馬拉松賽事。

Photo Credit: 中央社

將投資的時間拉長，你將擁有越高的賺錢機會，相同的，你的心情也會越好。

快樂的投資結論

在現實投資環境中，我們不斷看見投資人時常的轉換股票，心裡想完成的是買低賣高，但是往往做出買高賣低的行為，在看見趨勢就調整資產組合的內容，卻是一場抓龜走鱉的情節。

到頭來，導致績效明顯落後市場，甚至虧損。

一切就是因為，你玩錯了遊戲。

短跑的競爭選手眾多，比賽先決條件又很劣勢，一場正確的轉換要高達7成以上才能勝出買入持有的投資者，我不覺得這是你應該要玩的遊戲。反之，長期投資的馬拉松，這是一個很少人參與，且擁有相對輕鬆的獲利競賽，甚至可以說，只要參加，人人幾乎都能獲獎。

試著減少觀看帳戶的價值變化，保持長期思維的觀點看待市場的挑戰，買入持有，長期投資，正是快樂的投資秘訣。

一旦你持有（間隔觀看帳戶）的時間越長，看見資產上漲機率越高，心情也隨之愉悅。

但即便如此，要改變一個人的投資心態，依然著實困難。

不外乎是，短期致富的吸引力，蒙蔽事情的真相，讓投資人做出錯誤的決策。

只是，如果你追求的是賺錢，追求的是快樂的獲利，那還請你選擇正確的遊戲參與。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航