2021/11/12,
財經

中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」規避關稅制裁，美國政策髮夾彎停止調查

中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」規避關稅制裁，美國政策髮夾彎停止調查
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國政府原規劃嚴打大陸太陽能業至東南亞設廠生產製造、藉由「洗產地」規避輸美重稅的行為，沒想到突然大轉彎，美國政府今（10）日公布的聯邦公報顯示，商務部因為東南亞「價格合理」，決定放棄此調查。

新疆人權問題持續延燒，繼新疆棉遭受美國商務部（U.S. Department of Commerce）列為進口黑名單後，太陽能原料也遭到鎖定。美國本來為了嚴防中國業者鑽漏洞到東南亞設廠「洗產地」企圖規避關稅的行為，正要積極展開調查；未料，昨（10）日卻大轉彎決定放棄此項調查，並強調亞洲企業賣到美國的太陽能產品價格並沒有低於「正常價格」。

美國封鎖中國新疆生產的太陽能產品

受到美國勞工、人權團體施壓，今（2021）年美國當局減少來從新疆而來的太陽能零組件、材料。根據《路透社》報導，美國商務部明確指出，5五家中國企業，涉嫌參與在新疆強迫勞動等侵犯人權行為。

商務部強調，由於新疆生產建設兵團涉入「對維吾爾與其他穆斯林少數民族犯下侵犯人權、強迫勞動與高科技監控等行為」，將受到制裁。

太陽能產業協會（SEIA）曾表示，不會容忍依賴涉嫌在新疆強迫勞動的供應商，並督促會員廠商將「供應鏈」移出新疆；美國國會議員也在今（2021）年不斷遊說拜登政府擴大對多晶矽（太陽能板材料）列入禁止進口清單。

美國自今年8月海關和邊境保護局（CBP）開始不斷扣押多批中國進口產品。CBP發言人對外強調，根據掌握證據多批太陽能材料涉及新疆人權問題，其中包含，中國太陽能大廠合盛矽業。

Roth Capital Partners發布11月報告指出，全球最大的太陽能組件中國生產商隆基，大動作遭到美國海關扣留。外界指出，美國正在擴大對中國科技制裁，太陽能產業將成為下一個「華為」。

中國太陽能廠為了規避美國的關稅，正利用東南亞廠區「換標籤、洗產地」的方式出口。根據《彭博社》報導指出，美國太陽能製造商察覺了這個情況，聯合向聯邦政府請願，要求調查中國企業藉由馬來西亞、越南和泰國等地設廠生產太陽能板。

當時Height Capital Markets分析師 Benjamin Salisbury 認為，美國相關調查可能在未來幾周內啟動，可能導致這些國家的太陽能產品被徵收關稅。

美國調查中國太陽能政策大轉彎

《美國聯邦公報》（Federal Register）報告顯示，商務部決定不對馬來西亞、越南、泰國等地出口到美國的太陽能產品進行調查，主因是亞洲企業賣到美國的太陽能原料、零組件價格並沒有低於市價。

太陽能原料供應業者告訴《關鍵評論網》，近年來東南亞的太陽能產業發展非常蓬勃，導致台灣廠商受到很大壓力，許多人都以為中國是對大競爭對手，但其實東南亞（馬來西亞、越南等）的崛起才是台廠困境關鍵。

他進一步解釋，2000年左右台灣太陽能業者具有優勢，但是隨著技術不斷外流又加上人才西進中國，讓台灣產業發展停滯；反觀中國憑藉內需市場快速地擴張，近幾年的大舉投資下，原料技術已經超過台灣。

針對美國打擊中國太陽能產業一事。他分析，美國不太可能對中國太陽能產業下重手，因為自己（境內）也有很大的需求（綠能），國際上節能減碳、再生能源已經成為趨勢，再加上拜登大動作宣示發展新能源且訂下目標，業內人士強調，「他（拜登）不可能打臉自己的政策」。

《彭博社》報導指出，本次大轉彎將是亞洲太陽能製造商的勝利。報導稱，若美國政府持續向太陽能產業施加壓力，亦將導致美國與中國的緊張關係加劇，兩強相爭下會對更多產業造成危害。

國內太陽能業者對外表示，在美、中兩大強國的政治對抗下，台灣太陽人業者對國外市場的策略，現階段也只能鴨子划水，默默地前進，即使速度不快，但也不會放棄，畢竟國際市場變化很快，只能提升自己的實力來應變。

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核稿編輯：翁世航


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