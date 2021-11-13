「以神之名」的合理化破壞國家族群和諧，已成馬來西亞政壇常態

文：宋明家

編按：文中「我國」指馬來西亞

阿爾比十字軍（Albigensian Crusade），是歷史上由教宗英諾森三世（Pope Innocent III）對基督教卡特里派系（Catharism）教徒發動的戰爭。這場發生在法國南部的戰爭延綿二十年（1209-1229年），雙方的殘忍殺戮，使至少一百萬無辜者遭屠殺，包括不少被燒死的卡特里派教徒。相較於橫跨整整兩百年、為收復落入伊斯蘭教各個帝國手中的失地而發動的十字軍東征（1096-1291年），羅馬天主教教廷這場「阿爾比十字軍」宗教戰爭，是自己人殺自己人。

不管殺的是自己人或異教徒，用現代人眼光來看，很難想像，當時的教廷是如何違背宣揚慈愛、寬恕的耶穌的意願，去合法化這些戰爭。我們很難想像，這些殘忍殺戮，是如何對聖經上的慈悲叮囑「你們的仇敵，要愛他！恨你們的，要待他好！」（ 路加福音6：27）、「要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣」（以弗所書4：32 ），作出那麼強烈的諷刺。

也因如此，多數宗教學者，包括德國杜賓根大學的神學家孔漢思（Hans Küng），認為十字軍聖戰是一種政治需要的殘酷惡行，而不是出自「神的旨意」。

控制思想遂行私慾

這種以「神」（不論一神教、或其他多神／無神的宗教形式）之名，佯裝成維護宗教的偉大壯舉，實則卻是某些人為了滿足個人私慾的自私行為，來到21世紀，還是很常見。只是這種偽裝，多數經已摒棄了中古世代的野蠻殺戮，改用現代模式，以控制人們的思維，達到自身私慾。華人社會比較熟悉的，是某些偽裝在xx神的指令糖衣裡，讓信徒膜拜之餘而得到財、名、色等慾望滿足的神棍。

佛教徒佔90%的緬甸，近幾年也一樣彌漫著這種假借宗教之名的暴力。據時代雜誌報導，該國由佛教僧人帶領的反穆斯林「969運動」（969 Movement），和自2012年起始一系列屠殺羅興亞人的暴動事件有關。雖然這些佛教僧人說反穆斯林運動有宗教上的依據，還宣稱「969」代表佛陀九大屬性、六大法義、僧團的九大屬性，但這種說法只能夠欺騙鄉下人。

與此同時，世界各地藉宗教之名發生的暴力事件，許多和伊斯蘭教有關，很多人因此認為是教義問題。但事實上《古蘭經》並沒有多少有關「聖戰」（jihad）的字眼，更頻繁出現的，反而是諸如「寬容」、「溫和」、「仁慈」、「愛世人」等和愛有關的訊息。

企圖煽惑宗教情緒

在馬來西亞，伊斯蘭的種種美德常被別有居心者，尤其是具有個人議程或政治目的的各方政治和NGO人馬，負面影響了非穆斯林對它的觀感。

威士忌品牌Timah的爭議就是最新例子。我身邊的馬來朋友、參與的馬來WhatsApp群組成員，其實都清楚知道，這些人是為了自身的「名」（受關注）和「利」（選票），利用這種宗教議題，來蠱惑、煽動、挑起鄉下馬來父老的宗教情緒。這種違背伊斯蘭教義的行為，理應受到譴責，卻因為政治因素，讓開明的馬來領袖也不敢出聲。

其結果，就是我們這些年觀察到的，以「神」之名達到自身私慾目的，不但一再破壞人們心目中伊斯蘭美德和至善品行的印象，還典當了各民族間的融洽和諧，進而牽制整個國家的向前邁進。

過去種種宗教敏感議題的先例，顯而易見都是特意挑起的荒謬議題。2015年浮羅交怡（台譯：蘭卡威）排屋屋頂上的牆壁和通風天井構成的「十」形狀（被看成是十字架）、2016年連鎖快餐店「安妮阿姨」（Auntie Anne’s）被勒令把店內餐點「Pretzel Dog」（蝴蝶卷餅熱狗）改成「Pretzel Sausage」（香腸蝴蝶脆餅；因為「熱狗」不符合更新清真執照要求）、2017年BATA拖鞋表面圖案設計不當而被下架（被指為聖典經文）、2010至2013年間鬧上法院的非穆斯林不能使用「阿拉」一詞、今年9月衛生棉品牌「薇爾」（Libresse）新包裝設計被投訴而撤回促銷廣告（因結合馬來女性傳統服裝Kebaya元素和女性私處造型）、目前越演越烈的威士忌Timah品牌名字爭議等等等。

這些年的局勢的確令人擔憂，不但一般非穆斯林市井小民不敢和穆斯林朋友坦誠討論這些議題，連學術界的馬來和非馬來教授，也鮮少有膽量公開要求政府正視這種「以神之名」的歪風。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為在清真寺祈禱的馬來西亞穆斯林

競相加劇伊斯蘭化

自1990年後巫統和伊斯蘭黨的「伊斯蘭化競賽」下，國陣政府為了選票而在政經文教等領域加劇伊斯蘭化，同時把大批公共服務局（JPA）獎學金優異生，送到正興起伊斯蘭復興運動的埃及等國留學。幾十年後，這些為數數十萬計的留學生回國後，在全馬各地撒下反抗西方科學文化的思維種子，讓許多國人的伊斯蘭復興意識形態，更為強烈。也是基於這個原因，大部份國人的思維（不管是不是理科生），多是教條的、無可議論的宗教脈絡，那種憑藉經驗、證據的科學思考模式，反而日漸稀少。

檳州理科大學政治學講師阿兹米泰耶（Azmil Mohd Tayeb）對此的看法是，我國伊斯蘭「正統派」正在壟斷對伊斯蘭的詮釋和實踐，強調自身教派的正確性，並以排他的思維模式，把其他教派和宗教列為低等的信仰。

這也是為什麼備受爭議的宗教師扎基爾（Zakir Naik）一貫被馬來政治客保護的主因，因為扎基爾的教義符合「正統派」的邏輯脈絡，保護扎基爾，就是保護大部份馬來社群的宗教需求，相等於維護本身的選票和官位。結果就是，「以神之名」合理化種種破壞國家族群和諧，藉此達到個人政治議程，已成為馬來西亞政壇常態。

這種保守意識形態在我國幾乎已成了定局，當前馬來領袖並無意願停止這種利用宗教敏感議題的手段，只有期盼未來新一代馬來領袖的新作為了。等待改變的同時，我們不應以敏感為由，一再把問題掃入地毯下，對宗教議題聞而不問、問而不應。聯合其他馬來團體，如較具包容性的Komuniti Muslim Universal Malaysia等組織，一同舉辦理性、公開的跨宗教交流對話，這或許是改善現況的辦法，雖然我們無法立即看到改變。

Photo Credit: AP / 達志影像 備受爭議的印度伊斯蘭傳教士扎基爾•奈克（Zakir Naik）

本文獲當代評論授權刊登，原文請見：當一切「以神之名」來合理化

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元