BBC「氣候創意節」與會筆記：如何講述環境議題，才能讓觀眾更有感？

文：林新芮（特約記者採訪報導）

如何講述環境議題，才能讓觀眾更有感？

對於這個價值一百萬的問題，BBC記者夏瑪（Babita Sharma）與四位講者在英國媒體龍頭BBC主辦的「氣候創意節」（Climate Creatives Festival）上，探討媒體之於環境永續的使命從不同切入點分享，如何以人性化、關聯性與創造共感的方式，提供觀眾有權利知道的氣候變遷資訊。

找到人的故事，強調行動力

《在路上傳媒》（On Road Media）傳播總監霍金思（Nicky Hawkings）針對該用什麼方式教育觀眾提出幾個重點：

讓議題變成全民運動

英國氣候變遷集會（Climate Assembly UK）成員琵琪（Sue Peachy）認為，或許少一些科學數據，多一些幽默感，有助於提升一般人對氣候變遷議題的認識。她希望讓大家知道，「像我一樣的平凡人也可以替環境永續盡一份心力。我去年從氣候變遷是什麼開始學起，從基礎開始了解全球暖化的意涵與影響，人們必須先認識這個議題，才能思考該怎麼行動。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此集會徵集英國各地不同族群與階層的人約一百多名，共同討論出一份兼顧經濟、社會、環境與發展的「人民之聲」報告書，於去年9月在英國上議院發表，作為國會議員們規劃英國在2050年達到淨零目標的參考。這過程被BBC拍攝成紀錄片《人民對氣候變遷》The People v Climate Change（亦可在Vimeo收看），片中專訪的主角之一就是琵琪。

拒絕錯誤的前提

關於蘇格蘭政府基於少數族群在氣候變遷相關補助案的申請數量極少而推測「少數族群不在乎全球暖化」的說法，博士研究員與氣候變遷傳播者阿瑪德（Zarina Ahmad）反駁，透過少數族群研究和訪談發現，政府的補助資訊「從來沒有觸及這些族群」，才是少數族群在申請案中缺席的主因。

「蘇格蘭弱勢服務志工組織聯合會」（CEMVOS cotland）也因此誕生（編註：CEMVO是Council of Ethnic Minority Voluntary Sector Organizations的縮寫，負責協助政府推動社區能力提昇及改善弱勢社區地位），該組織是蘇格蘭政府平等部門的媒合與策略夥伴，旨在增進少數族群的社區發展與永續經營。阿瑪德説，「每個人關心環境的角度不一樣，有些是因為毒品、有些是因為水災，我們要讓環境議題和每個人連結，社會正義和環境永續為什麼一定要分開談，他們可以是一個大議題，讓所有人都因此有感。」

「氣候推展」（Climate Outreach）的創辦人馬歇爾（George Marshall）補充，要推動大眾討論環境議題，需要將它包裝成一個「共同的責任」，政府有責任要制定出可行、永續、有彈性的政策，但也需要全民的努力才能達成。除此之外，在媒體的報導上，氣候變遷並非政治線或環境線記者的報導專利，任何一位記者都可以將題材與之結合。

截圖自BBC 左上：夏瑪｜左下：馬歇爾｜中：琵琪｜右上：霍金思｜右下：阿瑪德

另外，像是少數族群如BAME（黑人與亞裔等少數族群）可能會透過教堂或其他社群管道得知氣候變遷的資訊，應該盡可能的讓民眾從他們信任的群體得知氣候變遷的消息，這樣才能在信任的基礎上傳遞資訊。

與其説人類搞砸了，不如強調人類如何解決問題

最後，關於COP26，四位講者也說出他們的期待。

馬歇爾：「我們需要更多元的講述氣候變遷的議題，跨越國界，讓人們知道為什麼它重要、了解該怎麼行動、以及未來會有什麼後果。」

阿瑪德：「我們需要確保每個國家在氣候議題上的連結和承諾，而非在各自的泡泡裡獨善其身。注意消息來源是由哪個單位資助的，讓我們更注意人為影響，而非僅止於科學變化。」

琵琪：「過去26年來似乎沒有太大轉變，希望今年不要再逃避了。」

霍金思：「反映人們的故事！別再說人類造成的問題，在COP26，我們應該強調人類如何解決問題。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航