電車通勤族的早餐好選擇？「青森蘋果汁」在日本爆紅的秘密

文：Kayo

11月開始到春節是日本蘋果的產季，紅通通的富士蘋果，總是擺在超市入口最顯眼的地方吸引消費者目光，算算每年這時候我大概可以吃掉10幾顆，但和青森人一年平均吃20.6顆蘋果比起來，我還有很大的進步空間！新鮮的日本蘋果外，常逛超市的人應該也會發現，這幾年超市和許多電商賣起了玻璃瓶裝的「青森蘋果汁」。

「青森蘋果汁」有亮麗的黃色澤，就像現榨蘋果汁的顏色，還可以常溫保存好幾個月到一年，成分只有蘋果、維生素Ｃ，沒有糖、香料等添加物。和印象中喝到的偏深黃色、很甜的蘋果汁不太一樣。

包裝飲料的果汁，依製造方式分成「濃縮還原」（concentrated juice）和「純果汁」（straight juice）。「濃縮還原」是把果汁中的水去除，減少後續運送儲存的成本，之後再「還原」把移除的水分全部或部分加回去，但濃縮去除水分會扼殺水果香氣風味，因此大多會在加水還原後再加入香料和糖類讓蘋果汁更香甜。

濃縮還原的果汁成本低，價格也便宜，因此小容量利樂包的蘋果汁大多是濃縮還原的果汁。就算是包裝上標榜著100%果汁，仔細看還是會看到小小的濃縮還原標示。

「純果汁」也稱做非濃縮還原果汁，英文是straight juice，顧名思義就是榨好的果汁直接包裝，只會少量添加防止氧化的維生素C、並且在裝瓶後做加熱殺菌處理，讓果汁可以常溫保存不變質變色。

但純果汁製造成本高，單價幾乎是濃縮還原的二至三倍。純果汁（straight juice）的青森蘋果汁，就像是現榨蘋果汁般的美味，但也因為價格比較貴，在日本早期主要是青森的觀光土產和贈禮，所以幾乎都是1L的玻璃瓶裝。

蘋果非常容易氧化後變成褐色，榨好的蘋果汁也是，因此如何在榨汁過程中盡量不接觸到空氣，果汁需要加多少量的維生素Ｃ才能不變色；而加熱殺菌的溫度、秒數可以穩定品質但也會衰減果汁風味，因此維生素C的添加量和加熱殺菌的溫度時間，就成了各家榨汁廠最重要的knowhow。看似簡單的一瓶蘋果汁可是一點都不簡單呢！

「一天一顆蘋果，醫生遠離我」，但連削蘋果都懶的我，一天一杯蘋果汁更適合我。

只賣蘋果汁的自動販賣機

平成20年 （2008年） 青森歷經嚴重且頻繁的冰雹災害，高達8成的蘋果在收成前損傷，無法做為生鮮蘋果販售，政府大規模收購損傷蘋果以補貼農民損失。而這些表面損傷還未熟成的蘋果，大部分則被生產成濃縮蘋果原汁，之後再被生產成各式各樣的蘋果汁風味飲料。

Photo Credit: 截圖自作者 被冰雹打傷的蘋果。

JR東日本的子公司，經營車站內自動販賣機的「acure」，也在車站內的自動販賣機銷售這些蘋果汁飲料，卻出乎意料的熱銷！嗅到商機的「acure」和青森當地的蘋果汁廠商，開發出一系列不同品種的蘋果製成的「單一品種蘋果汁」——「富士」、「津輕」、「王林」、「土岐」、「喬納金」等，並在車站裡推出了只賣蘋果汁的自動販賣機。

專賣蘋果汁的自動販賣機，可愛的蘋果圖案非常吸晴，而自動販賣機的螢幕上也會介紹不同品種蘋果的甜度、酸度，讓消費者可以找到自己最喜歡的品種的蘋果汁，當然也有人是全部喝過一輪後在twitter上分享每種口味。而因為是車站內的自動販賣機，購買的時間點以早上通勤時間為主，方便又健康的蘋果汁成了電車通勤族早餐的好選擇。

Photo Credit: 截圖自acure 單一品種蘋果汁的風味圖。

Photo Credit: 截圖自作者 acure蘋果汁自動販賣機。

日本國產果汁的生產量第一名就是蘋果汁，幾乎是第二名蜜柑汁的兩倍量。當然，日本的果汁消費市場整體總量，還是以進口的柑橘類果汁為最大（台灣也是，果汁以進口的柳橙汁為最大），但提到天然純蘋果汁，幾乎都還是覺得日本國產的最好喝，畢竟那可是青森蘋果榨的純果汁！

青森蘋果汁系列意外成了「acure」最暢銷的商品，這系列在去年剛慶祝發售10周年，也因為只賣蘋果汁的自動販賣機在JR各大車站的曝光和網路討論的，再次帶起了喝蘋果汁風潮！

Photo Credit: 截圖自acure

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航