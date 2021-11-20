《我的黑手父親》：小時不讀書，長大當「烏手」？師傅們對於「好工作」的想像

文：謝嘉心

不好好念書，將來要跟我一樣做烏手嗎？

前面的章節，我曾提過師傅們對於高等教育出身的工程師有點輕蔑，因為師傅的工作現場極度仰賴技術，因此他們看輕文憑訓練出來而無實作技術的同事。但回到自家屋簷下，他們告訴子女的卻是「萬般皆下品，唯有讀書高」。

當我進一步了解「唯有讀書高」背後指涉的職業前途時，卻發現他們對於讀書人未來出路的想像相當有限，在討論子女未來時，也只有醫師、律師、教師、公務員這些選項。在他們的認知中，這些是收入最穩定、最高、也最受人崇敬的職業。要走向這些職業唯一的道路就是讀好書、考好試，拿到好文憑。

這樣的想法不只存在於工人階級，我父親那一輩的台灣人，無論什麼階級皆對此深信不疑，那是台灣社會普遍迷戀文憑的年代。我父母，以及我筆下的這群港都黑手師傅，也都無可避免受到當時社會價值的影響。因此，父親在家裡會說：「你們不好好讀書，將來就跟我一樣做烏手」，也就不奇怪了。

「烏手」一詞充滿矛盾的說服力，在台灣普遍的認知中，是指工作環境容易髒亂、充滿油污的從業人員，但另一方面卻也象徵著一份社會地位較低、但重視技術的工作，同時這也是技術擺第一、文憑放後面的工作。

「烏手」一詞的雙面性使得這個職業稱呼在認同上變得矛盾，具體就表現在黑手對於子女的教育。父親一方面以自己的技術為豪，但另一方面又會用「跟我一樣做烏手」做為威脅，希望子女能依照他們的理想安排，好好念書、好好考試，念好一點的學校、考上好一點的大學，而這條路的終點是將來找個好工作。

父親與黑手師傅眼中的好工作

我曾經詢問父親以及這群黑手師傅，什麼叫做「好工作」？他們的答案大致可以總結為：「就不要跟我們一樣全身髒兮兮、在大太陽底下工作啊，這樣太辛苦了啦。」

無關薪水、更不是公司福利，他們眼中的好工作是跟他們自己的工作比較而來的，他們希望子女不要像他們一樣，從事在太陽底下揮汗如雨、耗費大量勞力的辛苦工作，而是可以坐在冷氣房、只要運用雙手打打鍵盤的工作，乾乾淨淨上班、清清爽爽回家。

這群心心念念著子女將來的黑手師傅，在工作場域中不管如何以自己的技術為傲，無論怎麼看不起只靠文憑就在工作場域中頤指氣使的工程師，但對於自己的孩子，卻無論如何都不願他們踏上黑手之路。

黑手師傅矛盾邏輯的背後，是對於「好工作」的想像，他們只是希望子女將來的工作可以輕鬆一點、「過好一點的日子」，這麼簡單的心願而已。

但好的文憑真的能帶來更好的前途嗎？有人堅持「唯有讀書高」，但我們也時常聽見許多人獲得文憑之後，反而擔心自己沒有一技之長足以傍身。到底文憑重要，還是技術重要？

Photo Credit: Chih-Hsuan Wu攝影。游擊文化提供

文憑重要，還是技術重要？

台灣社會普遍有著儒家崇尚教育的價值觀以及重視教育的傳統，隨著大學廣設、高等教育普及，接受高等教育的人數逐年上升。人人都至少大學畢業的結果，導致了學歷的貶值。這直接反映在企業雇主對於聘用人力的學歷標準不斷升高，在白領勞動力市場中，大學學歷可能只是起跑點，而不算是高學歷了。就連依賴師徒制、只看技術不看出身的拖車製造業，似乎也難以抵擋這股浪潮。高職畢業的年輕師傅明仔，就曾談起他的轉變：

以前我的想法是學工夫比較好，現在不是，現在是讀書比較好。因為現在要去比較有制度的公司，一定要專科以上，高中的都沒有了啦！學歷一定要讀高，不管讀有讀沒有啦！最少你去跟人家應徵就跟別人平等了。不然那種高中的，跟人家進去就不平等了，就算經驗再好也沒用。經驗再好，沒有門檻也不能進去嘛，根本就沒有表現的機會啊。要是我跟那些大老闆說我做這行一、二十年了，他還是要考慮啊。因為他們公司的制度就是這樣。（明仔）

明仔的這段話明顯反映了台灣社會整體的變遷，因為就連工業領域，雇主也開始傾向以學歷做為篩選員工的第一道門檻，台灣無疑是「文憑社會」的最佳寫照。

台灣早期的師徒制，頭家所提供的不只有工作機會，常常還必須兼任監護人的角色。工廠中的師傅除了指導技術之外，也會有意識地鍛鍊學徒的心性。學徒在工廠中與同輩學徒、長輩師傅和老闆朝夕相處，社會群體的多樣性更勝單純的校園，單就提供孩子工作技能與心性教育的功能來說，師徒制也具備相同效果。

不過，儘管師徒制在教育上的功能與學校教育相同，並且拖車師傅也親身經歷了師徒制的教育模式，但他們還是希望自己的孩子盡可能邁向讀書之路。除了現代教育體系、法規制度的安排更有利於文憑教育發展之外，我們之前提過的，希望孩子找到好工作、過上好日子，更是師傅期待下一代獲得高等教育文憑的原因。以下幾段訪談，可以清楚呈現師傅們單純的想法：

我當然是認為給他們念書很重要，那時候我就是想，他們要念到哪，就念上去，我們就是負責付錢，要付多少都沒關係。我們還是這個心態，做父母的啦，希望他們拿到那個學歷，可以過更好的日子，不要像我們做粗工（tshoo-kang），拿重的東西。我們也是希望他們可以坐桌子旁邊拿筆。（南仔） 當然是讓他們去念書啊，他們如果會讀就要念多高，隨便他們去念啊。要加減多讀一點書啦。毋通閣讓他們做這個（拖車產業）了。（李仔） 我是不希望他再去做這一途啦，要看他本身的興趣，他現在就已經讀這樣了，就繼續讀啊，讀到看他可以做什麼工作，對不對？你像人家去坐辦公室是不是比較涼？你做這個吹風曬太陽，又熱，像這種外面三十幾度，那很累吶。（父親）

對於念書取得高學歷，師傅們的想法很單純，無非是希望自己的孩子能找到好工作，他們對於「好工作」有著一致的既定印象。這群黑手師傅以自己惡劣的工作環境做為對照，不希望他們的子女太累、曬太陽、做粗活。顯然，比起拖車師傅的工作，坐辦公室的白領階級，更接近他們想像中最理想的「好工作」。

Photo Credit: Chih-Hsuan Wu攝影。游擊文化提供

成為白領階級，真的比較好嗎？

然而最終走上白領階級道路的我，卻漸漸感受到白領階級的薪水不一定比拖車師傅高，工作自主性更是不一定比較強，而且高學歷神話在近幾年也漸漸退燒。許多就業調查報告指出，博碩士生的薪資並不會比大學生高出多少，而越來越多企業主在選擇新人時，也傾向優先考慮對方的實作經驗。

那麼，師傅們到底在為他們的子女追求什麼呢？

白領階級工作跟拖車師傅工作的差異，正好跟學校教育與師徒制的差異一樣，前者是取得「高社經地位」的途徑。

但有趣的是，師傅並不是一味推崇學歷，正好相反，正因為他們自己在工作場域中是高度依賴實作經驗與技術的人，所以他們相當清楚只有文憑而沒有技術是行不通的：

你讀書出來的，那是讀一個辯論啦，理論他很厲害，用說的很厲害，那個我們可能說不贏人家，可是你說這個要他們來做，怎麼可能？他們用說的厲害啦，用做的，也是做不贏我們啦。（南仔）

父親的一段訪談紀錄，更表現出師傅相當清楚只有文憑是不夠的：

是啦，我是沒去念高中，所以才出來學師仔，我那時候有去念高中的話，就可以做公家機關了啊。可是學歷和技術還是都一樣要啦，不然你看像（大型拖車公司的）那些工程師，他只有學歷而已，只會畫圖，可是出來外面完全不行，他們沒有（工作的）知識嘛，只是紙上談兵。有時候我拿那個料單給他們，他們都還可以給我畫錯，有時候我都幫他們畫了，他們還可以畫錯，那個就無效（bô-hāu）嘛，所以技術和學歷都還是一樣重要啊，都要有啊。（父親）

師傅在工作場域尊崇實際累積的經驗，認為有技術才是最重要的，但回到家中卻不惜以自己為負面教材，要求子女努力去追求文憑。不過，師傅們的矛盾心態並不是毫無根據的，正是基於自己長年的工作經歷、對社會大環境變遷的觀察，因而希望子女過更舒服的生活。這樣簡單的心願，讓他們選擇在屋簷下自我貶抑的教育之道。

相關書摘 ►《我的黑手父親》：師傅們真正厲害之處，具體呈現在他們動手製造之前的計算模擬工作

書籍介紹

本文摘錄自《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》，游擊文化出版

作者：謝嘉心

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「不好好念書，長大就跟我一樣當黑手！」——父親

「父親用他的技術養活了一家子，為什麼卻把自己和自己的工作當成負面教材？」——女兒

工人女兒對於父親最深情的疼惜

深刻動人、具有台灣味的黑手師傅民族誌

看見技術工人的驕傲、自豪與矛盾

身為工人之女，她與工人最近的距離，不是父親，而是父母親的告誡：「不好好念書，將來就跟你爸一樣做工！」

從小，父親的工作就隔絕在她的生活之外，父母親總是以父親的職業當作反面教材，「工人」、「黑手」是她必須依靠讀書全力避免的未來，而父親的職業，包含父親本身，則成了展示不堪、讀書失敗的負面教材。

直到大學接觸了社會學，「工人」這兩個字浮出檯面，成為她認識自己的的線索，並促使她在研究所階段，開啟了認識父親與拖車師傅的旅程。

她以疼惜的口吻探問著：「父親用他的絕活養活了一家子，為何卻把自己與自己的工作當成負面教材？」

同時也思索著：「為什麼在台灣社會，技術的價值總是不如學歷？當人們認為取得好文憑是為了獲得好工作時，文憑真的可以做到這件事嗎？而什麼又是好工作？技術工真的就如此不堪嗎？」

本書以作者父親的工作與家庭為背景，描繪港都拖車師傅的工作史與生命史，書寫他們如何走上拖車師傅之路，又如何放棄向上流動，甘願做師傅就好。而在他們以自身技術為豪時，回到自家屋簷下，為何又處處貶低自己的職業？

臺灣社會學會碩士論文佳作獎、碩士論文田野工作獎

科技與社會研究學會碩士論文優秀獎

本書特色

翻轉工人悲情的刻版印象，呈現技術工人驕傲自豪的一面。

展現師傅的學藝經歷，從小學徒、半桶師到出師。

師傅可以辨識自己製造的產品，每台車子上面都有師傅的「胎記」。

內行看焊道，師傅可以透過看焊道，評價做工品質，而在工廠師傅之間則是透過「手路」，判斷彼此技術的高低。

在拖車產業，實力和品質，才是讓人衣食無虞的「鐵飯碗」。

在黑手的世界，跳槽與轉業是人人必走的加薪之道。

口碑和情報很重要，薪資低的工廠吸引不到好師傅，打混摸魚的師傅，也難以一案接過一案。

技術為王道，師傅不用看老闆臉色，遇到亂砍價的雇主，還可以透過罷工來維持行情。

Photo Credit: 游擊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰