《變富：創造財富的100種關鍵突破法》：如果你錯過了自己「一生一次」的機會，就去慶祝吧

文：史帝夫．錢德勒（Steve Chandler）、山姆．貝克福（Sam Beckford）

092 成為專家中的唯一

你的目標應該不僅是成為專家中的專家，而是要成為唯一一個做得到的專家。 ——美國吉他歌手 傑瑞．加西亞（Jerry Garcia）

如果你能成為某件事的專家，就能加快成功的速度。

很多人現在都從事教練行業。最近我們去了某個「退休教練」的網站，他的專業就是培訓退休者如何在工作之後享受美妙人生。

我們心想：「這個主意真是妙啊！」因為退休的人的確有資金來請人生教練，他們也肯定有時間。那些把自己定義為職業工作者或父母的人，在退休後會喪失所有這些身份，他們不會知道自己是誰，也不知道該如何自處。這簡直是專業教練最完美的機會！

教人如何享受退休生活是一種很好的專長，如果有人只是個「人生教練」，去一個退休人員社區說：「我是個人生教練。」那些人大概只會回答：「為什麼我們需要人生教練？我們的人生幾乎已經完結。再說，人生教練到底是什麼啊？」

只要你有某項專長，人們就會被吸引，他們願意花更高價錢請更專業的人。不要藉由滿足人們所有的要求而限制了自己的收入範圍，不要運用基於需要的思維方式以為自己不能錯過任何一樁生意。不要在你的名片上寫：「我能為任何人做任何事。」

我們輔導過那些事業剛剛起步的小商人，他們經常專注於他們憂慮的心靈中「需要」的部分，這會讓他們掛上招牌，並宣布：「任何生意都不是小生意！」千萬別這麼做。

外科醫生成為某種手術專家後，價錢就會上升。同樣的道理，掛專家的號會比找全科醫生貴得多。腦外科醫生比全科醫生的收入高得多。愈是術業有專攻，時間和服務價值就愈高。

而我能不能成為本行業中唯一做到這件事的人？

我們認識一位律師特別擅長處理老年癡呆症患者的官司。在哪裡都能找到律師，但有多少是專攻老年癡呆症患者的？如果他的律師費比普通律師高，你只會覺得那是他應得的。

傑瑞．加西亞說：「要成為唯一一個做得到的專家。」他完全清楚自己在說什麼。如果你有一輛保時捷需要修理，你開著車沿路看到「修理保時捷」和「修車」兩個招牌時，你肯定會開到「修理保時捷」那家，因為你覺得那裡的人會更專業，更瞭解你的車。他們每天都在修保時捷，也許會貴一點，但絕不會因為不瞭解你的車而犯了其他人都會犯的錯誤。所以從長遠的角度來講，你花的錢反而更少。

與之相反的是，我們都看過這樣的招牌：「修車，專修外國車、國產車和其他！」他們根本沒有任何專長。

所以不要害怕有專長，它能讓你專注在自己最愛的事業，並變成那一行的專家！

093 給自己一年，慢慢完成既定計畫

人們從不計畫失敗，只是他們成功的計畫失敗了而已。 ——美國教育家 威廉．亞瑟．沃德（William Arthur Ward）

如果你負債累累或窮困潦倒，而你想著一個月內就解決所有的問題，那就太不理智了。最終那只會讓你吃苦頭。相反的是，學會從長計議，別想一夜暴富，而是在一年內成功。讓你自己用一年的時間來做出真正的進展。如果你欠了債，在一年的開始就坐下來寫出你所有的負債，不管債務多小。這個簡單的行為能讓你開始行動。因為隨著一年的開始，你會慢慢搞定那些債務，一個個把它們從欠債清單上劃掉。這麼做，你的興奮感會立即顯現。

我們倆很多年前就開始這樣列年度目標計畫，現在每年我們的目標比以前多了十倍都不止。如果你能努力實現一年內成功，就會驚訝於一年內所發生的變化。

當你展望在一年內成功創造財富時，要問自己這個問題：「我能做什麼來完成？」

即使在工作中，你也可以實現這種一年奇蹟。不是只有生意人才能這麼做，我們的很多客戶都有自己的固定工作，他們也成功創造了一年的收入奇蹟。

我們的朋友史蒂芬妮最近在一家畫框公司工作，她的工資是固定的。但她不斷增加新的技能和創造的價值，即使眼前並沒有真正的回報出現。有一天，她的直屬上司離職了，老闆立刻給了她那個職位。所以現在史蒂芬妮在做兩份工作，她自己一直在做的工作和部門主管，她已經向老闆證明了自己的能力。就像拿破崙．希爾常說的那樣：「那些工作超出他們薪水的人，馬上就會得到超出他們工作的薪水。」

不管你為誰工作，都嘗試不斷去增加你的價值。不用知道未來的財富會從何處而來，即使在一個大公司裡做一顆螺絲釘，你也可以為自己創造財富。

但有人會說：「你不明白，我的公司老闆是個大白痴，完全不知道我的價值。」即使如此，如果你能為公司創造更多的價值，總會有所回報。如果你是那種不斷創造價值的人，那些注意到你努力的人就總想挖你，而你的能力也會成倍增加。

我們最近去辦公用品公司，見到了一位活潑開朗的女士在那兒工作。我們想：「哇，這個人雖然做著一份她可能覺得枯燥的工作，但她的態度和搞定一切的快樂能量真令人驚奇，這正是我們想要的人！」幾個月之後，她加入了我們的團隊。

我們的朋友和前客戶卡爾曾是個印表機公司的技術客服，他決定一年內成為銷售員並獲得許多傭金。他做到了！他有足夠的耐心讓自己花一年的時間去工作、學習和奉獻。兩年之後，他就晉升為銷售經理！

給你自己一個一年創造金錢奇蹟的計畫，然後耐心地執行它！

094 機會總是存在，抓住下一個也可以

當幸福關上一扇門，它會開啟另一扇；但我們常盯著那扇關上的門，卻看不到打開的。 ——美國身心障礙者教育家 海倫．凱勒（Hellen Keller）

不要糾結於那些錯過的機會，它們什麼都不是。如果人們賦予它們過多的意義和戲劇性故事情節，只會讓他們跌倒，認為自己一無是處。

我們開車經過市區一片很美的區域，有位悲觀的朋友葛列格里說：「噢，如果我二十年前在這片地區買三棟房子，那我就會是有錢人了……看來我錯過了機會。」

葛列格里沒有意識到，每天都有新機會，如果你錯過一個，還可以抓住另一個。你不用抓住每一個機會，只要一個就夠你實現自己的目標了。機會就像船舶，只會出現在準備好出航的人面前。但像葛列格里這樣的人，寧願談那些「一生一次」的機會也不願抬頭去尋找其他新機會，他們領會不到，其實根本沒「一生一次」這種事，如果你錯過了自己「一生一次」的機會，就去慶祝吧，因為下一個會更好。

賓．克洛斯比（Bing Crosby）曾有個「一生一次」擁有一張超紅唱片的機會。有人把〈紅鼻子馴鹿魯道夫〉（Rudolph The Red-Nosed Reindeer）的試聽帶播給他聽，他覺得這首歌很幼稚，一定紅不了，於是他拒絕了。後來基尼．奧特里（Gene Autry）唱了這首歌並一炮而紅。但賓．克洛斯比之後只笑了笑，因為他知道總有其他機會等待著他。

實際上，如果你有正確的思維方式，就能把任何事情都變成機會。在這種思維方式中，你永遠也不用擔心「失去的機會」。因為你會開始意識到，機會永遠不會失去，為什麼？機會其實是一種創造，而不是你身外的某個天賜的禮物。

例如，佛萊德．德魯卡（Fred DeLuca）年輕時向朋友彼得．巴克（Peter Buck）借了一千元，開了間潛艇堡三明治店。他們幫這間店取名為「彼得的超級潛水艇」。在開張之前，佛萊德．德魯卡甚至從來沒有為自己或任何人做過一個潛艇堡。

幸運的是，佛萊德並沒有成為底下這種想法的受害者：「只有投錢進去才能賺錢。」他也沒有擔心自己是否太年輕或太老而無法順利經營之類的事。他只是想賺點錢供自己上大學，所以腦袋沒空多擔心。

雖然佛萊德．德魯卡一開始只做小生意，但現在他的三明治連鎖店遍布全球。有些人甚至說它們是有史以來最成功的連鎖店。有誰沒有享受過一個SUBWAY三明治？SUBWAY用「吃得新鮮」這句廣告標語來說明他們的每個三明治都是用新鮮烘焙的麵包、新鮮配料，並在顧客眼前按他們需求由店裡的「三明治藝術家」做出來的。

注意，佛萊德．德魯卡不需要抓住這個一生一次的機會才能成功，用他自己的話說，任何人都可以「從小處開始，最終得到巨大成功」。任何人都可以。

今天，成功比佛萊德在一九六五年開他的三明治小店時更容易了，因為現在的你擁有網際網路，全球市場都在你的掌握中。在過去，如果你有個什麼點子或想銷售某種產品與服務，就會有層層關卡，還要說服不同的人。你也許得透過媒體來宣傳。如果報紙決定不報導你，那你就完了。你必須突破重重阻礙才能讓人們知道你的產品，但是現在有了網路，世界變成一個平面。如果你想出一個絕妙點子，二十四小時內，就能讓半個世界都知道它，網路上的口耳相傳無比迅速。

所以現代人讓下一個機會成功的可能性更大，而你只要抓住一個就夠了，你就能從任何東西中創造出機會，就像佛萊德的三明治。專注於你錯過的那些機會，只會令你連眼前的這一個也錯過。最終你會開始意識到，沒什麼是一生一次的機會。雖然人們只要聚在一起就總會說：「我告訴過你，曾有一個插股那家公司的機會嗎？但我沒那麼做。是啊，我曾有過那麼好的機會卻錯過了，喔，那可是我唯一的機會啊！因為我錯過了那一個，我想就只能這樣了吧，這種機會再也不會出現了。」

還有一個在地的好例子。我們認識一個人，他開了一間叫「一至八百拖垃圾（1-800-got-junk）」的公司。他叫布萊恩．斯庫塔摩爾（Brain Scudamore），十七歲時輟學開了公司，專門幫人搬他們想扔掉的大型傢俱。如果你有個舊沙發自己扔不掉，布萊恩就會來幫你；如果你的地下室裡有很多不用的東西要扔卻沒有卡車，你也可以打電話給布萊恩，布萊恩有輛小載貨卡車能幫你解決這類難題。

當布萊恩決定輟學創業，幫人扔大件垃圾時，他的父母認為他瘋了。而且從事這種職業在朋友面前似乎不太光彩，沒有人會樂意對自己的朋友說：「嘿，我是個收垃圾的！」

但他一直在堅持服務。

布萊恩的公司現在市值接近一億美金，他自稱為「垃圾業的聯邦快遞」。他上過實境節目《菲爾博士》（Dr. Phil），還有歐普拉脫口秀，一個撿垃圾的竟然上了歐普拉的節目！布萊恩就出現在歐普拉的節目上。他把他的公司發展成上億元的規模，就因為他腦子裡沒有什麼「錯過的機會」。這個概念對他而言根本不存在。

書籍介紹

本文摘錄自《變富：創造財富的100種關鍵突破法》，遠流出版

作者：史帝夫．錢德勒（Steve Chandler）、山姆．貝克福（Sam Beckford）

譯者：文佳

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作者史帝夫和山姆是美國財經界的傳奇人物。他們的人生都曾跌到谷底，卻在奮力行動後不斷崛起。他們親身實踐書中方法，不僅累積可觀財富、事業成功，之後更輔導許多個人和企業主領悟致富關鍵，邁向財富自由的人生境界。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰