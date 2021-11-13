五度代表台灣參加APEC，張忠謀：台灣申請加入CPTPP「有阻力、但有希望」

由紐西蘭主辦的第29屆APEC「經濟領袖會議」台北時間昨（12）日晚間登場，今（2021）年因為疫情全程以視訊方式舉行，我國由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表與會，張忠謀今（13）日也就參與今年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果向國人說明。

張忠謀是繼2006年、2018年、2019年、2020年後，第5度擔任我國領袖代表出席APEC。共同與會的還有行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國安會副秘書長徐斯儉及擔任我國APEC資深官員的外交部國際組織司司長吳尚年。

這次大會的主題為「如何攜手努力在COVID-19疫情下加速經濟復甦」，張忠謀首先表示，COVID-19疫情還沒結束，還未能達到自由旅行、沒有限制的目標；他也提到，要達到這個目標，全世界人民都要接種2劑疫苗，不過現在除了美國、中國等富國有很多疫苗，但大多數國家疫苗都不夠，他表示疫苗過剩的國家應該多幫忙疫苗不夠的國家。

張忠謀說，7月時曾表達對於我國疫苗不足的擔憂，但美國、日本與數家本土企業團體慷慨捐贈，當初的擔憂已經多少獲得緩解，目前中華台北也許是透過數位工具控制疫情最有效的APEC成員國之一。他也在會議上重申，中華台北願意分享經驗，幫助其他成員國。

張忠謀指出，未來克服疫情後，全球主要的挑戰將是自由貿易。張忠謀說，自由貿易有著光輝的歷史，APEC成員過去透過自由貿易蓬勃發展，不過相較於過去，最近的自由貿易多了些條件，中華台北在此表達關切，相信大部分條件都有不良的後果，「我們堅信，只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個APEC成員實現供應鏈韌性和繁榮興盛的康莊大道」

張忠謀也不諱言，像是在積體電路上，美國十幾年來一直是主張自由貿易的，最近忽然加了一個條件，要在自己境內多做一點，這就是對自由貿易增加的條件。

張忠謀也提到，近期引起討論的半導體供應瓶頸現象，晶片短缺的情況，是因為需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素匯集而成，強調並不是供應端這邊出了問題。

不過張忠謀也說，雖然任何關鍵零組件的短缺都是嚴重的問題，然自由市場仍舊是最好的解決方案。他說因應近期晶片短缺，最近大家都大幅提升晶片製造的產能，這個事實正好體現了自由貿易、自由競爭的自由市場，仍是解決短缺問題的最佳方案。

最後張忠謀也不忘提及，台灣最關切的申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）一事。

張忠謀表示，區域經濟整合使得我們的經貿關係更加密切。中華台北認為，我們的經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮，我們相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議。

張忠謀說，基於這些信念，我們已經申請加入CPTPP，一項可以為區域發展帶來動力的全面協定，在促進可持續成長的同時實現貿易和投資自由化。中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色。我們也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

雖然昨日的會議上，因為視訊的關係，各國領袖代表沒有互動，每個人都是預備好稿子唸，前後次序都是按照字母，排在中華台北（字母T）後面發言的美國、越南、泰國，他們沒有針對台灣加入CPTPP回應，但張忠謀說，本來也不期待他們有回應。

Photo Credit: 總統府 提供 我國領袖代表台積電創辦人張忠謀（右）以視訊方式參加2021年亞太經濟合作經濟領袖會議。

張忠謀不是第一次代表參加APEC，媒體提問，提出台灣加入CPTPP後，APEC會員國反應是正面還是負面？台灣加入這個組織是樂觀或悲觀？

張忠謀表示，他的感想和領袖會議無關，但他認為台灣很有條件加入，但也有若干的阻力，「我不敢講我們有幾成的把握，我們有阻力，但我們條件也相當好，有希望，但不能說很有希望。」

張忠謀表示，中華台北在全球高科技供應鏈中有不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並且尊重CPTPP的高標準，這是我們很好的條件，但他也說，APEC會議不是我們要去爭取進入CPTPP的場合，APEC有21個國家地區，頂多只有11個是現在CPTPP的成員國。

CPTPP目前的會員國為日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利以及秘魯。2021年1月31日，英國正式申請加入CPTPP；同年9月，中國與台灣也分別提出申請加入。

不過媒體問及年底的四大公投，張忠謀的態度為何？張忠謀則表示此問題與APEC領袖會議無關，不願多談。

台灣想加入CPTPP，紐西蘭總理：歡迎符合高標準者加入

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨日於APEC視訊會議後，以線上記者會形式回應媒體詢問，表示貿易是APEC領袖峰會重要的議題之一，CPTPP也是證明多邊協定及開放貿易重要性的例證；不過，CPTPP獨立於APEC。

阿爾登指出，有些APEC經濟體表達加入意願，但事實上CPTPP入會議題是由CPTPP委員會及會員國決定。CPTPP會員國曾表示、紐西蘭也說過，「歡迎任何願意符合CPTPP高標準的國家進入申請程序。」

APEC會議達三大共識

本屆APEC會議，21個會員在會中探索加速疫後經濟復甦之道，一致同意通過「領袖宣言」（2021 Leaders’ Declaration）。

領袖宣言指出，變種病毒不斷演變，將在亞太地區造成不確定性和不均衡的經濟復甦，對此，APEC領袖認為讓COVID-19疫苗普及是優先要務。APEC宣言表示，在共同商定的條件下，會員國將自願轉移疫苗生產技術，擴大疫苗生產與供應，確保疫苗公平分享。

宣言指出，WTO將於11月底召開第12屆部長級會議，APEC會員國將利用這個會議，就COVID-19疫苗的相關問題，尋求務實、有效、具前瞻性的多邊解決方案。

另外本屆會議也為落實上屆APEC領袖會議的過的「2040年太子城願景」，通過「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan ofAction），未來每5年將檢討更新，目標是在2040年形成一個「開放、充滿活力，韌性、和平」的亞太共同體（open, dynamic, resilient and peaceful）。奧特亞羅瓦（Aotearoa）是紐西蘭原住民毛利人對紐西蘭現代稱法。

領袖宣言也指出，氣候變遷是全球「空前挑戰」，「我們承認需要緊急具體的行動，才能使未來全球經濟轉變為具氣候韌性，從這方面來說，我們充分意識到淨零碳排或碳中和承諾。」

經濟部長王美花表示，部長會議達成共識，氣候變遷已經是全球要面對的迫切問題，要致力推動綠色復甦，為下一代創造永續的生活環境，她也提到，2050是台灣淨零碳排的目標，將修正相關法規，協助企業轉型，投入再生能源等等。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺