整隻腳發紫、脹痛，嚴重可能猝死！血管外科醫師圖文解說「深層靜脈栓塞」

「醫師，我的左腳會不會壞死啊？」躺在急診推床上的王先生一臉擔憂地說，「之前醫師說是蜂窩性組織炎，所以有吃抗生素，但是好像都沒有改善。整隻腳很脹、很痛，摸起來都硬硬的。」相較於右腿，王先生的左腿已明顯腫脹發紫。

「這恐怕不是單純的蜂窩性組織炎，」醫師蹙起眉頭說，「你的腳有可能是血管塞住了。」

「血管塞住！？那該怎麼辦？該不會需要截肢吧？」王先生緊張地問。

「出現單側下肢腫脹、疼痛時，一定要留意是否有深層靜脈栓塞的狀況。」國軍高雄總醫院左營分院心臟血管外科主任蔡承根醫師指出，「經過一系列的檢查後，我們確認他的問題並非蜂窩性組織炎，而是位於骨盆腔內部的髂靜脈血栓合併嚴重狹窄，血液無法順利流回心臟，鬱積在下肢靜脈，便會產生一連串不適。由於靜脈回流受阻，也會影響表層靜脈，所以皮膚也常會出現反覆發炎的現象。」

為了解決深部靜脈血栓及狹窄的問題，便安排微創方式的血管介入治療，經由導管溶栓及使用氣球擴張狹窄的靜脈，然後再置放靜脈支架把髂靜脈完全撐開，蔡承根醫師說，深部靜脈血栓及源頭狹窄的問題解決了，他的左腳便不再疼痛，也漸漸消腫，之後也比較不會再發生反覆性的蜂窩性組織炎問題了。

深層靜脈栓塞恐導致猝死

心臟是推動生命運轉的引擎，經由動脈將血液送往全身，維持各器官的運行，爾後血液會經由靜脈流回心臟。由於下肢距離心臟較遠，且受到重力影響，回流相對困難。

我們的下肢靜脈可分為淺層靜脈與深層靜脈，蔡承根醫師指出，淺層靜脈位在皮下肉眼可見的位置，深層靜脈則是包覆在肌肉裡面，兩者由交通支連接。當淺層靜脈與深層靜脈出狀況時，會產生不太一樣的症狀。

淺層靜脈在皮膚表層，發生栓塞時，可以從皮膚表面可以摸到一段腫脹、發炎、疼痛的血管，附近的皮膚也會發紅。淺層靜脈栓塞的發生，大多是因為血液循環不良，例如久坐、久站、創傷、使用靜脈留置針頭等。

Photo Credit: 照護線上

深層靜脈的管徑較粗，若出現栓塞，便會造成較嚴重的問題，蔡承根醫師舉例，「深層靜脈栓塞就像高速公路上出了場大車禍，整條血管無法運行，影響層面較廣，併發症也比較嚴重。」

下肢的血液循環靠深層靜脈進入骨盆腔，當血液不流通時，大量血液會鬱積在下肢，蔡承根醫師指出，從外觀可以見到，患者的整隻腳由腳趾頭開始往上腫脹、甚至泛紅、發紫，兩隻腳的粗細有明顯差異，而且會伴隨疼痛不適。

除了腳腫、疼痛之外，鬱積的血液可能凝結成血塊，蔡承根醫師說，倘若血塊順著血液流回心臟，便可能造成肺栓塞，患者會突然喘不過氣，嚴重可能猝死！

盤點深層靜脈栓塞危險因子

深層靜脈栓塞的原因可能是因為血管阻塞或血液循環不良，蔡承根主任表示，久坐、久站、臥床或長期維持相同姿勢時，下肢血液停滯便容易凝固，而形成血栓。其他的危險因子還包括懷孕、體重過重、抽菸、癌症、心臟衰竭、家族史、服用避孕藥等。

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「懷疑深層靜脈栓塞時，可以使用超音波檢查，測量下肢血流的狀況，並尋找血栓的位置，若血栓位置越往心臟的方向靠近，血管會鼓脹的越厲害。」蔡承根主任說，「更上游的靜脈也不能疏忽，尤其是腹部骨盆腔內的血管，因為動脈與靜脈在此交會，靜脈走在動脈後面，有部分靜脈會被動脈橫跨其上，在長期壓迫之下，位於骨盆腔的髂靜脈可能產生病變、纖維化甚至是萎縮退化，導致血管狹窄，嚴重影響下肢血液回流。」

由於靜脈後面是又是脊椎，當脊椎退化產生骨刺或椎體變形，血液回流時因前方動脈反覆搏動及機械式的摩擦，前後夾擊髂靜脈的情況下，也容易使靜脈受傷，蔡承根醫師解釋，這樣的持續機械性的傷害會無聲無息地破壞靜脈管壁，使靜脈慢慢開始纖維化及萎縮。

及時治療，搶通下肢血流

突然出現單側腳腫、疼痛等不適時，要盡快就醫，蔡承根醫師說，在深層靜脈栓塞初期，可以嘗試使用溶解血栓的藥物來治療，有時血栓的形成不只侷限在一處，所以在治療期間需要密切觀察。

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針對髂靜脈狹窄的部分，可以考慮血管介入治療，利用靜脈支架來撐開靜脈的管徑，蔡承根醫師解釋，「我們會從大腿部位股靜脈或膝蓋後的膕靜脈穿刺，將導管放入髂靜脈，小心地穿過血管狹窄的部位，接著用氣球擴張血管管徑，在這個擴張的過程中即使只在狹窄部位擴張增加2至4毫米，也能讓堵塞的狀況大幅改善，增加靜脈的回流，患者的症狀就會慢慢緩解。

為了避免病變的靜脈在擴張後漸漸萎縮回原狀，我們可以在氣球擴張後置放靜脈支架，蔡承根醫師說，靜脈支架能夠將靜脈血管完全地撐開，維持靜脈暢通的狀態，減少深層靜脈栓塞復發的機會。所以治療方式要把髂靜脈狹窄的源頭問題徹底處理，才是完整治標及治本的治療。回過頭來說，有些人有潛在髂靜脈的問題，早期都是先以腳腫，小腿皮膚顏色改變及皮膚搔癢，甚至是小腿有反覆潰瘍傷口呈現，這些其實都是要小心是非血栓性髂靜脈病變的特徵表現，早期發現早期處理，才不用等到演變成深部靜脈血栓的血栓性髂靜脈病變再來就醫，處理方式也就不會那麼棘手複雜了，而且長期的預後也比較好。

貼心小提醒

久坐、久站、臥床、長時間維持同樣的姿勢都會導致血液滯留而容易出現深層靜脈栓塞，大家要盡量避免。蔡承根醫師提醒，如果出現單腳腫脹、疼痛、發紅、發紫的狀況，務必盡快就醫，才能及早搶通血管，恢復血液循環，以避免出現嚴重的併發症。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航