反對黨稱勝選與北京建交！友邦宏都拉斯月底大選恐變天，總統葉南德茲訪台與蔡英文見面

我國友邦宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）昨（12）日率團來台，將進行為期3天的拜訪行程，慶祝台、宏建交80年。

總統蔡英文今（13）日上午在總統府接待葉南德茲，並設午宴接待訪團，不過宏都拉斯年初就不斷傳出恐怕與台灣外交生變，本次出訪也格外被外界關注。

宏都拉斯將於11月28日進行總統大選，現任總統葉南德茲力挺的德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura），將面臨數位候選人的挑戰，其中包括左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）前黨魁的妻子秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。

秀瑪菈今年9月時曾表示，若勝選會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」，因此這場選舉結果，也關乎台灣與宏都拉斯的邦交是否生變。

在卸任以前，總統葉南德茲受我國邀請，第四度訪問台灣，慶祝建交80週年。葉南德茲的3位子女目前也都在台灣工作或求學。總統府表示，台、宏兩國長期以來，在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權，以及農漁業等各項領域皆有緊密合作關係。期盼透過此次葉南德茲總統的來訪，讓兩國的友好邦誼更為深厚，讓兩國的合作關係更為深化。

本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）伉儷、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）伉儷、財政部長馬塔（Luis Mata）伉儷、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。

Photo Credit: 中央社 宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）（右2）12日率團來台訪問，晚間在桃園機場向媒體揮手致意。

總統蔡英文今日上午在府內會見葉南德茲，蔡英文提到，2017年她率團訪問宏國時，台灣農業技術團正在進行酪梨種苗的繁殖，現在不僅擴大種植面積，也建立起生產、行銷、採購的完整產業鍊；台宏也在經貿、教育領域深化交流，雙邊經貿金額也持續成長，目前台灣市面上白蝦主要來源，就是來自宏國，並指「宏都拉斯咖啡是我的最愛」，豎起大拇指笑說「great coffee！」

葉南德茲致詞時說，蔡英文品味非常高尚，這也是她為什麼會喜歡宏都拉斯的咖啡，「因為它確實是全世界最好的咖啡！」所以他們將繼續努力開發亞洲出口市場，作為全世界第五大咖啡出產國，也會更積極努力，並指希望拓展台灣酪梨市場，「如果您（蔡英文）品嘗到，它也會變成您的最愛！」

台灣與宏都拉斯外交恐生變？外交部：已提醒中國「口惠而不實」

中華民國於1941年4月與宏都拉斯邦交，目前雙方互設大使館，我國另外在該國第二大城汕埠（San Pedro Sula）設有總領事館。不過今年，兩國關係傳出恐有斷交風險。

今年5月，一度傳出宏都拉斯急購疫苗，可能在外交上轉向北京，以換取中國疫苗，不過宏都拉斯後來與輝瑞簽署440萬劑疫苗採購合約，解除公衛危機，也讓外交風波暫時止息。

但接著在今年9月底的聯大總辯論中，包括帛琉總統、瓜地馬拉總統、馬紹爾群島總統等13位友邦高層，接連為台灣發聲，不過宏都拉斯並未提及台灣，這是宏都拉斯連續6年未替台灣發聲，引發關注。我國外交部當時表示，宏都拉斯是以致函方式，表達支持台灣有意義參與國際組織，強調台宏關係友好、穩固。

不過，宏都拉斯月底將舉辦總統大選，有15組候選人角逐，競爭激烈。其中左翼主要反對黨「自由重建黨」候選人秀瑪菈於9月6日的政見發表會上曾明確表示，當選後將轉與中國建交。

而宏都拉斯最大反對黨聯盟今年10月表態力挺秀瑪菈參選，讓她所屬的左翼「自由重建黨」有了更大勝算，也讓外界擔心，宏國選後變天，是否會造成台宏斷交。

《上報》報導，秀瑪菈並不是第一次出馬競選，在2013年大選時，她就曾與葉南德茲對決過，當年以28.8％得票率，敗給獲得36.89％得票的葉南德茲。

對於邦交可能因宏國政局變化而生變，外交部次長俞大㵢11月3日在立法院備詢表示，台宏兩國建交80年以來，雙邊關係友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野的支持及肯定，對於台宏邦交「審慎樂觀」；拉美司司長謝妙宏則強調，外交部除持續密注宏國選情發展外，會加強與朝野各界溝通。

外交部發言人歐江安11月8日表示，將持續密切注意選情的發展，會審慎因應並加強與宏國朝野溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒宏方注意中國口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫伎倆。

《中央社》報導，宏都拉斯是美洲最窮國家之一，根據財務部資料，宏都拉斯去年底的公共債務超過130億美元（約新台幣3584億7500萬元），相當於國內生產毛額（GDP）的55％；其中84.5億美元（約新台幣2330億元）是外債，導致宏國每年國家預算中，有超過3成比例只能用在還債，而無法進行國內基礎建設規劃。

另外，宏都拉斯去年GDP受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及而慘跌9％，去年11月也兩度遭颶風重創。宏都拉斯中央銀行預估今年經濟將成長3.2％到5.2％。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺