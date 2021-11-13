【公投意見發表會】福島核災沒死過人？核四有通過測試？「重啟核四公投」五大重點一次看

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會從今（13）日開始一連舉辦5場的公投電視說明會，邀請正、反意見代表說明公投內容與觀點，首場就是各界關注的重啟核四公投，由公投領銜人黃士修對上經濟部次長曾文生，黃士修質疑經濟部不斷扯謊、散播人民對核輻射核廢料的恐懼，曾文生則反擊，歷史證明，期待核四才是真正造成缺電的原因。

日本福島核災殷鑑不遠，核能安全嗎？

黃士修再提核能的安全性，他說，福島核災十年，世界衛生組織（WHO）和聯合國輻射影響科學委員會（UNSCEAR）每年追蹤報告指出，「沒有人因為核災輻射死亡、或得癌症」，他反問，你知道這個，還會反核嗎？

黃士修說，日本經歷福島核災和2次原子彈爆炸，日本九州有4座陸上活火山，到最近2021年都有活火山噴發，但日本九州卻是日本最先重啟核電的地區，沒有發生過核災的台灣，卻有許多反核人士散播核電廠是會毀滅世界的芒果乾。

不過曾文生表示，黃士修聲稱「沒有人因為福島核災而死」，這個說法沒有同理心，也不負責任，福島遇到的狀況，很多人在電視前看過、還歷歷在目，有數十萬居民無家可歸，過了十年那個問題還是沒有解決。

曾文生表示，核四廠周遭30公里的範圍，如果要疏散撤離，「我們如果要跟雙北、基隆、桃園、宜蘭，超過1000萬居民說，恭喜你，核災發生你不會死亡，可是你要撤離家園10年20年，請問你可以接受嗎？」

曾文生也表示，台大地質調查所最近報告，經過審查，確定核四廠下方有S斷層，及外海長93.9公里活動斷層安全問題，這些斷層如果動作，會帶來什麼樣的影響，需要非常謹慎的評估。

他說台電其他電廠，都在施工前非常審慎地做地質調查，迴避斷層結構，提案方為什麼要逼台灣人去選一個要蓋在斷層正上方的電廠？我們不能有其他選擇嗎？

黃士修指出，核四設計的振動反應設計基準值是地底岩盤0.47g、地表0.66g、反應器廠房1.32g，如果發生超級大地震，就算台北市全滅，核四廠也會屹立到最後，相關耐震還能再補強，核一、二、三廠原先只有0.3g，只花了1.7億元、40天做結構加固，就提升至0.72g，如果擔心人類最堅固的建築物被震垮，應該先擔心北台灣不適合人類居住。

核四有沒有通過審查？能不能運轉？

至於核四的安全測試沒有通過原能會審查，至今無法證實安全性，黃士修聲稱，2014年8月20日經濟部公告核四1號機完成安檢，這份公告還在官網，他強調原能會只是還沒審查；如同學生交出考卷，幾乎滿分，只是教師拒絕批改，這是誰的問題？

黃士修強調，系統試運轉的工程測試數據，在封存前就做出來，原能會是「還沒審查」，跟所謂「沒通過」差距很大，經濟部是在扭曲事實誤導大眾。

曾文生則表示，黃士修在公投理由書上說，核四已經完成運轉測試是謊言，那是當年經濟部辦的安檢，不是原能會審查通過的，就是因為核四試運轉過不了，當時的政府「只好自己辦模擬考，對外宣稱已經通過考試。」

曾文生指出，原能會2007年接受台電提出的試運轉報告，到2014年做了7年，試運轉187個項目，有32個項目一直沒辦法通過審核，他說不是老師不改考卷，而是有好幾份考卷已經考了好多次，該寫的空白，該訂正的不訂正，所以審查沒有通過。

他也指出，試運轉不會過不是封存多久的問題，是封存品管的問題，舉個例子來說，核四的提案方說核四可以洩壓灌水，靠既有的SOP可以解決缺失，但是反應爐壓力槽的洩漏測試，就恰恰是核四試運轉測試沒有通過的項目之一，它從來沒有拿到原廠的品保文件，非常關鍵的必要文件，工程實務上沒有辦法拿到品保文件就裝上去，其實是一個非常重要的致命錯誤。

曾文生也說，試運轉只是75項其中一個，還有40大項還無法確認，說核四已經完成安檢測試，就是欺騙國人。

Photo Credit: 中選會直播截圖 反方代表經濟部次長曾文生

核四要花多少時間蓋完？真的要花很多錢嗎？

核四廠的建照已於去（2020）年底失效，黃士修拿COSTCO會員卡比喻，又不是到期就會被永久禁止，補發會員卡就可了，他舉2016年美國Watts Bar二號機封存28年，後來重啟，還拿到美國電廠最佳運轉大獎，相對新的核四廠只封存7年，重啟技術完全不是問題。

核四重啟到底要多久？黃士修質疑，蘇揆最早說6至7年，2018年以核養綠公投通過後，經濟部說要N+7年，近期原能會主委謝曉星又說要10年，但日本柏崎刈羽核電廠跟核四一樣使用ABWR（進步型沸水反應器）機組，從動工到運轉只要4年，前核四廠長也估算，核四重啟一號機1到2年可供電、2號機3至4年可供電，他反問，民眾要相信政客還是工程專家？

核四重啟要花多少錢？黃士修批評政府一下說要花800億、一下說要花1000億，經濟部最近又說2000億，「是當拍賣會競標嗎？是不是怕核四公投通過，趕快先匡列錢？」

黃士修聲稱，根據台電和清大工程專家，核四1號機大概在花100多億，2號機300多億，整座核電廠大概5年500億，每年提供200億度的乾淨電力，每年可以省下600億元的替代成本，商轉5年就可以賺回來，反過來說，重啟核四如果不通過，台電就要認列虧損，會直接破產倒閉。

黃士修也說，根據綠色公民行動聯盟2013年估算，核四運轉40年，除役、核廢處理要花1兆多新台幣，但核四1年可發200億度，40年8000億度，換算下來，一度電只要1.4塊錢。

曾文生則強調，核四若裝填燃料棒發現沒辦法運轉，最終還是要走上除役的程序，這個程序需要的時間跟花費，恐怕是提案人聲稱核四完工5年只需500億的5倍、10倍。

核廢料處理怎麼辦？

黃士修也點名總統府發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka），表示本次辯論應該由她代表反方代表，但她臨陣脫逃。

黃士修說，蔡英文在選舉過程中，撥給蘭嶼25.5億元補償金，但在反核團體煽動輻射恐慌下，蘭嶼核廢至今仍無法遷出，他說漢人遠多於原住民，因此政客永遠不敢把核廢遷回本島，如果能消除對輻射的恐懼，知道核廢料對環境的傷害遠小於化石燃料，甚至大規模開發破壞生態的再生能源，蘭嶼核廢才有遷出蘭嶼的可能。

黃士修反問，蘇貞昌院長說無法處理核廢、不能談核能，他要反問，什麼叫做可處理？他認為核廢料的處理，要秉持有系統化的方法、不影響生活圈、不影響生態圈，核廢料是唯一可以做到的，台積電那些有毒的晶圓是不是能做到？不能做到，我們是不是要把護國神山也報廢掉？

黃士修表示，李應元當時賭上環保署長烏紗帽，設定公投題目「重啟核四就不要蓋深澳電廠」讓大家二選一，如果大家選核四他就下台，他個人反核卻要求公投，這才是真正的民主。

曾文生則反指，黃士修最喜歡說，核廢料可以擺在他家，表示他對核四與核廢料的熱愛，不過全世界沒有一個國家，沒有一個政府會同意這樣做；黃士修同時告訴各位，世界上有許多方法可以把廢料回收再利用，但沒有說的是，處理過後的核廢料還是要運回台灣，還是要尋找一個空間做為高階核廢料的貯存場。

曾文生還說，全世界目前沒有一個最終處置場，廢料的爭議始終沒有共識，核一廠的乾式貯存藏從新北的朱市長到侯市長，到現在從未同意使用，北部到中部的地方首長對於核四場重啟抱持高度疑慮，這不是政治的攻防，這是台灣的安全問題。也是少數台灣跨黨派的共識。

Photo Credit: 中央社 國民黨籍宜蘭縣長林姿 妙（前中）11月6日日再度重申「核四沒有安全就沒有商轉，所以我們反對核四。」

回應蘭嶼核廢料的問題，曾文生表示，做為主責次長，蘭嶼核廢料目前沒辦法遷出，主責次長要面對問責，這點他不可以否認，但他強調，過去3年來，核後端的會議幾乎每個月開一次，為了尋找核廢料貯存場址，他也遇過台東和金門的縣長。

曾文生說，為什麼會有蘭嶼的悲劇，是因為威權時代沒有人問過當地居民同不同意就發生，同樣的核四廠，和一、二、三廠也是一樣，為什麼核電廠建得起來、核廢料貯存場蓋不下去，因為核電廠選址都是威權時代就決定的，人民沒有表達自由，甚至知情權都沒有。

曾文生強調，核能的使用不是科學的問題而已，也不是科學的理論，夢想就可以解決，是人類社會真實發生的，是有倫理的問題，有人類社會的問題，最重要的，使用核能是彼此互相理解，要有同理心，這是能源開發最重要的。

沒有核電，台灣缺電？

黃士修抨擊，再生能源4年來從4.8%增長到5.4%，增加了0.6%，風電、光電的問題很多，兩三年前離岸風電的遴選和競標開出的價格，價差2倍以上。

曾文生表示，歷史證明，期待核四才是真正造成缺電的原因。

核四紛擾台灣30年，馬總統、公投提案人反覆說，沒有核四會缺電，馬總統執政8年，電源開發計畫總裝置容量310萬瓩，西元2000年來，低於陳前總統450萬瓩，還有蔡英文5年1600萬瓩的計畫，為什麼馬任內沒有電源開發？因為它全部賭在核四上，只顧核四，不辦正事。所以才會讓電業發展停滯。

曾文生也說，大家都知道核四30年來沒有發出一度電，2016年我們完工供電的燃氣機組和超超臨界機組達到770萬瓩，是3座核四廠，未來5年已經施工要加入供電的有1000多萬瓩，相較於4座核電廠，2025再生能源發電量會超過500億度，2.5座核四廠的發電量。

曾文生補充，太陽光電從2016年至今累積增加4.6倍，我們知道總運轉時數不見得能和慣常機組比較，但夏季尖峰貢獻大過一座核電廠，綠能最好的搭擋，是天然氣，這也是國際能源總署證實的，這是因為他碳排比較低，快速起降的性質和綠能可以互補。

曾文生強調，除此以外，黃士修他們會說，最近在英國COP26有不少國家提案要把核能當成永續能源，但他沒有說這個提案遭到許多國家反對，沒辦法納入歐盟的永續清單裡，更重要的是台灣產業加入RE100，要求的是100%再生能源，台積電和Google、蘋果一樣需要再生能源，如果我們將核能納入，之後又被踢出，請問對我們產業穩定發展有多少影響？

延伸閱讀

核稿編輯：羅元祺