2021/11/13,
國際

德國最美的政治人物

德國最美的政治人物
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

舒樺詩說，她小時後的夢想是當幼稚園老師。但兩德統一後，她本來申請了的幼稚園師範課程取消了。

北德梅普州長舒樺詩（Manuela Schwesig），獲譽為全德最美的政治人物。《時報》更曾討論過作為政治人物，是否太漂亮。

這位不久前在州議會選舉，帶領社民黨贏得約四成選票成為最大黨的州長，在東德出生。她在 1974 年生於近波蘭邊境的法蘭克福，並在勃蘭登堡州長大。她說，小時候不知道東德是極權社會，有很多不公義的事，一直到15歲柏林圍牆倒塌以後才慢慢得知。那一年，還在學的舒樺詩，曾客串一部年輕人的愛情電影，名為《禁止的愛》（Verbotene Liebe）。

舒樺詩說，她小時後的夢想是當幼稚園老師。但兩德統一後，她本來申請了的幼稚園師範課程取消了。校內老師見她數學科出色，就叫她申請稅務局的職位，因為那裡急需數學好的人。後來她修讀了勃蘭登堡經濟大學的學位，之後加入了稅務局，負責稅務調查。2002年，她加入了州政府的財政部工作。

而她在政壇路亦很順利。她在2003年29歲時加入社民黨，兩年後已成為梅普州社民黨主席團成員。2009年更進一步獲選該黨全國的副主席之一。一年前，她已獲任州的社會及健康部長。到2013年，她再上一層樓，成為聯邦政府家庭部長，亦是她為德國人熟悉的開始。四年後，她回到梅普州參選州長，帶領社民黨大勝，成為該州第一個女州長。她的民意很高。今年北德廣播聯盟選前的調查，她得到超過六成的選民支持連任州長，遠勝挑戰者基民盟對手只約一成的支持率。

舒樺詩在擔任部長前曾經當過兒童熱線的義工，而她從政路上亦一直致力改善兒童和婦女權益。她草擬要求大企業管理層要有一定女性的法案，又倡議立法，要求公司讓女員工可以比較她們與男員工的薪酬差距。2016年，她擴大產婦保障條例，使其不只涵蓋受薪員工，學生、職業培訓生和實習生都可受惠，享有法定福利和假期。而在外交上，舒樺詩因為梅普州參與連接俄羅斯的北海天然氣管道而受批評。這管道被指損害德國和歐洲盟友利益，讓俄國可進一步控制歐洲天然氣供應，又會危害附近的生態。

無論如何，舒樺詩順利連任州長。她說暫沒計劃回歸柏林的聯邦政府。而她一年前戰勝乳癌，回到崗位，再領導州政府對抗疫情，令她得到不少尊重。東德出身的女政治人物，除了默克爾外，德國人還記得這位「最美的州長」。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。