北德梅普州長舒樺詩（Manuela Schwesig），獲譽為全德最美的政治人物。《時報》更曾討論過作為政治人物，是否太漂亮。

這位不久前在州議會選舉，帶領社民黨贏得約四成選票成為最大黨的州長，在東德出生。她在 1974 年生於近波蘭邊境的法蘭克福，並在勃蘭登堡州長大。她說，小時候不知道東德是極權社會，有很多不公義的事，一直到15歲柏林圍牆倒塌以後才慢慢得知。那一年，還在學的舒樺詩，曾客串一部年輕人的愛情電影，名為《禁止的愛》（Verbotene Liebe）。

舒樺詩說，她小時後的夢想是當幼稚園老師。但兩德統一後，她本來申請了的幼稚園師範課程取消了。校內老師見她數學科出色，就叫她申請稅務局的職位，因為那裡急需數學好的人。後來她修讀了勃蘭登堡經濟大學的學位，之後加入了稅務局，負責稅務調查。2002年，她加入了州政府的財政部工作。

而她在政壇路亦很順利。她在2003年29歲時加入社民黨，兩年後已成為梅普州社民黨主席團成員。2009年更進一步獲選該黨全國的副主席之一。一年前，她已獲任州的社會及健康部長。到2013年，她再上一層樓，成為聯邦政府家庭部長，亦是她為德國人熟悉的開始。四年後，她回到梅普州參選州長，帶領社民黨大勝，成為該州第一個女州長。她的民意很高。今年北德廣播聯盟選前的調查，她得到超過六成的選民支持連任州長，遠勝挑戰者基民盟對手只約一成的支持率。

舒樺詩在擔任部長前曾經當過兒童熱線的義工，而她從政路上亦一直致力改善兒童和婦女權益。她草擬要求大企業管理層要有一定女性的法案，又倡議立法，要求公司讓女員工可以比較她們與男員工的薪酬差距。2016年，她擴大產婦保障條例，使其不只涵蓋受薪員工，學生、職業培訓生和實習生都可受惠，享有法定福利和假期。而在外交上，舒樺詩因為梅普州參與連接俄羅斯的北海天然氣管道而受批評。這管道被指損害德國和歐洲盟友利益，讓俄國可進一步控制歐洲天然氣供應，又會危害附近的生態。

無論如何，舒樺詩順利連任州長。她說暫沒計劃回歸柏林的聯邦政府。而她一年前戰勝乳癌，回到崗位，再領導州政府對抗疫情，令她得到不少尊重。東德出身的女政治人物，除了默克爾外，德國人還記得這位「最美的州長」。

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