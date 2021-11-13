【公投認知民調】超過7成民眾會去投票，但對4項公投內容的瞭解程度僅「反萊豬」超過5成

台灣在今（2021）年底將再次舉行全國性公投，這次共有4項公投案。而在過去這陣子，不論是在野黨或執政黨都已經表示他們對4個公投案的態度，且喊出簡單有力的「口號」，用來強力宣傳。

到底大眾對於這場公投的資訊，有多少了解呢？關鍵評論網與ShareParty合作市調民眾的公投認知，讓我們從中看看目前大眾對這場公投的認知程度。調查時間在11月8日到11月12日間，對象為台灣行動網路使用人口，有效樣本數為2171份，在95％信心水準下，誤差範圍2個百分點。

知不知道年底有公投？

首先從最基本是否知道年底有全國性公投，結果有77.43％的人知道有公投，22.57％的人不知道有公投。

從政黨傾向比較，傾向台灣基進、民進黨、民眾黨與中間選民的人，知道有公投的比例都超過80％，國民黨與不表態政黨傾向者則是超過70％，時代力量則是64％。

年底有哪些公投案

問卷中共列出8項公投案，4項為今年的公投案，4項為過去公投案，供受訪者回答勾選哪些是今年底的公投案。結果顯示知道有公投的人中，只有30.52％的人能選出4個正確答案。

而各政黨中，台灣基進支持者有41.67％能選擇正確，中間選民與民進黨為32.99％與32.95％。而台灣民眾黨、國民黨、時代力量都未超過30％。

對四項公投的瞭解程度

關於對各項公投案自我認知的瞭解程度，知道年底有公投的人中，有71.50％認為自己非常瞭解或瞭解反萊豬進口案。而其他三案，認為自己非常瞭解或瞭解的人都不超過50％，分別是公投綁大選45.80％、核四商轉47.53％、珍愛藻礁49.55％。

而不同政黨傾向者，對各公投案的自評瞭解程度不同。

對於反萊豬進口公投，台灣基進的支持者接近80％表示非常瞭解或瞭解這個公投案，其次是國民黨支持者達到70.55％，民進黨與時代力量都超過60％，而民眾黨則是53.85％。

對於公投綁大選公投案的瞭解程度，也是台灣基進的支持者最高，自評非常瞭解或瞭解的比例為70.83％。民進黨、國民黨、時代力量的支持者，表示非常瞭解或瞭解的比例都超過50％。

對於核四商轉的自評瞭解程度，以時代力量的支持者為最高，自評瞭解或非常瞭解的比例為59.38％。其次為國民黨、民進黨、台灣基進都超過50％。

而對於珍愛藻礁公投案，也是時代力量的支持者，自評瞭解程度最高，瞭解或非常瞭解的比例為65.63％。其次是台灣基進支持者為62.50％，而國民黨、民進黨、民眾黨支持者的瞭解或非常瞭解的比例，則都超過50％。

從以上政黨傾向結果，還能看到中間選民的族群，只有反萊豬進口公投的非常瞭解或瞭解比例超過50％，其他三案都低於50％。

公投通過門檻

現在的公投法規定，公投案投票要通過，需要達成2項門檻，一是同意票高於不同意票，二是同意票數要超過「可投票總人數」的25％。

而在本次調查中，只有11.33％的人正確選出這兩項門檻。從各政黨傾向者來看，台灣基進的支持者，回答正確的比例最高為17.86％，其次是國民黨12.11％，民眾黨與民進黨都低於11％，時代力量僅6％。

會去投票嗎？

最後關於投票意願，所有受訪者中有71.44％表示會去投票。而表示知道年底有公投的人中，有20.17％不會去投票；而不知道年底有公投的人，則有57.35％不會去投票，42.65％仍會去投票。

綜合來看，民眾對於公投的參與度很高，但對公投基本資訊能完整瞭解的比例過低，而自評瞭解程度，只有反萊豬公投有超過5成的人表示瞭解或非常瞭解，其他三案都在5成以下。目前從11月13日開始，將有5場公投說明會，希望可增加更多人對本次公投案的瞭解。

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核稿編輯：羅元祺