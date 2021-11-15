外銷訂單攀升、內需接力撐盤：年底收關之際，目前台股循環走到哪個階段？

一、行情回顧（2021年10月1日至11月9日）

在今（2021）年10月8日及10月20日分別公布完9月的出口數據和外銷訂單後，台股就從16500左右的低點上漲了將近1000點，然可以發現到過去一兩個月以來與台股相關度最高的費半指數早已漲了超過16％，台股卻僅僅只上漲了5.86％。原因是前陣子市場擔憂供應鏈吃緊的情況未緩解，加上中國限電政策，以製造業為主體的國家將受到較大的衝擊，也是為甚麼資金近期不青睞台股的原因之一，普遍是流入了服務業佔比較高的歐美國家，而雖然加權指數表現相較於美股落後，但從最新數據來看，台灣的基本面並不弱勢。以下提出分析解讀：

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二、製造業週期延續，內需接力撐盤

1. 新訂單支撐，存貨疑慮短期緩解

在11月1日公布的台灣採購經理人指數中，製造業PMI在兩個月的趨緩後回彈至58.3（前57.8），繼續持穩在高檔，細項中可看到供應商交貨時間維持在高檔65.7（前69.1），顯示供應鏈吃緊及缺料問題仍存在，此也使客戶存貨再度下滑至50以下的49.4（前51.8），同時新訂單再度上揚至56.8（前53.5），需求仍然存在，而供應鏈的緊張有效的舒緩庫存方面的壓力，後續在供應鏈緩解下，先前市場擔憂因長短料問題而無法出貨的廠商將能再度將囤積的長料組裝出貨，支撐整體製造業動能。

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2. 外貿數據向上攀升，維持雙位數增長

除了領先指標PMI外，最重要的還是要回到外貿的出口和外銷訂單數據，這個禮拜剛公布的10月出口額又再度創下新高，年增達到24.6％（前29.1％），旺季下資通訊產品是創下了歷史新高至58.8億美元，年增為14.7％（前13.7％），雖本月的電子零組件出口因中國大陸需求而有所下滑，但主要是8月時就有提前性拉貨，平均來看仍然較去年有雙位數的增長，且其他經濟體包括歐美及東協消費動能未轉向，支撐著本月的電子零組件出口在145億美元以上，證明台灣出口動能仍具韌性。

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另外，外銷訂單也呈現好轉，9月外銷訂單金額大幅攀升到了629億美元，創下今年的歷史新高，其中是來自「資通信」和「電子產品」的大幅拉升，由中美歐三個地區貢獻最多訂單，分別月增18.1％、7.2％及60％，若看到台灣重點的終端消費市場美國，9月零售銷售是意外優於預期，顯示美國商品消費動能仍持穩在高位，除了有年底節慶消費旺季的拉貨外，也受惠於東南亞疫情增溫下的轉單，對台股後續的出口將有一定的支撐，助於延續台灣的製造業循環。

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3. 被疫情壓抑的內需正逐漸被釋放

過去被疫情壓抑的內需市場，NMI服務業指數已連四個月擴張至58.5（前 57.3），細項中商業活動及新訂單指數也是同樣四個月向上擴張，顯示疫情趨緩和經濟解封下，內需市場正逐漸加溫，零售及餐飲業的營業額增速開始從谷底翻揚，失業率繼續下行，而這也有利於在後續出口面臨高基期趨緩下，經濟成長動能無額外獲得內需支撐。

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本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航