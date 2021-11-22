「吾年未四十，而視茫茫，而髮蒼蒼，而齒牙動搖」，糖尿病為何讓韓愈落得如此下場？

文：鄭崇佑（吉安醫院醫療副院長／吉安醫院家醫科主治醫師）

唐宋八大家之一的韓愈在祭十二郎文中寫道：「吾年未四十，而視茫茫，而髮蒼蒼，而齒牙動搖」為什麼我說韓愈有糖尿病呢？我們先不提「髮蒼蒼」的部分，從「視茫茫」以及「牙齒動搖」的症狀描述，再加上韓愈所在的時代——「唐朝」，聽起來和「糖」很有關連，咳咳！我是說，加上糖尿病在亞洲地區的高盛行率，猜測韓愈得到的是糖尿病應該是相當合理。

等等！你是不是想問「咦？糖尿病不就是尿尿裡有糖嗎，怎麼會跟眼睛『視茫茫』和牙齒『齒牙動搖』有關係呢？」真是個好問題！各位客官，且聽我娓娓道來。

糖尿病？聽起來還好啊？

根據國民健康署的調查，在台灣已經有超過200萬人罹患糖尿病，那既然有這麼多人有糖尿病，好像得到糖尿病也不是什麼大不了的事情嘛！不對！糖尿病對身體長期所造成的後果遠超乎你想像。

首先糖尿病的高血糖會造成許多的小血管併發症，包括糖尿病視網膜病變（會瞎掉）、糖尿病腎病變（要洗腎）、糖尿病神經病變（會截肢）;除了小血管併發症以外，最可怕的是如果運氣不好，糖尿病的大血管的併發症，像冠狀動脈心臟病、中風就會直接造成病人死亡，這些大血管併發症就佔了糖尿病病人死亡原因的八成。

四個定義之中只要符合其中之一就是糖尿病

空腹血糖 ≥126mg/dl。（空腹：至少八小時以上未攝取熱量。） 接受75g的葡萄糖，測兩小時後的血糖 ≥200mg/dl。 糖化血色素A1C≥ 6.5％。 有高血糖症狀（例如：多尿、頻渴和體重減輕）且隨機血糖≥200mg/dl。

高血糖？這麼多糖是打哪來的

基本上，隨便一個大馬路上的路人都知道糖尿病是透過高血糖來診斷的，但這麼多糖豈能無中生有，可有想過這些血糖是怎麼來的嗎？我知道，吃進來的。廢話！畢竟我們是動物，不像植物可以行光合作用把二氧化碳和水轉換為葡萄糖。

換個問法，是什麼樣的步驟出錯，才使得血糖這麼高？要解開這個謎團，我們要先知道，一般在攝取食物以後糖跑去了哪裡。首先食物在我們的消化道被消化之後，被小腸吸收到血液中，接著透過全身的血管把糖分運到各個組織的細胞。現在我們已知糖尿病的病人血糖很高，問題的答案呼之欲出，高血糖就是因為糖份無法進入細胞，才會堆積在血液中。

胰島素，幫葡萄糖打開細胞大門的感應卡

葡萄糖要進入細胞，可不是隨隨便便就能進去，必須從特定的通道才能穿透細胞膜至細胞內，而且不同的細胞也有不一樣的葡萄糖通道，例如肌肉細胞的通道叫做GLUT4，肝細胞的通道叫做GLUT2，另外這些葡萄糖通道也不是時時刻刻都在細胞表面，唯有當胰島素接上細胞表面的受體，經過一連串複雜的生化步驟，葡萄糖通道才會從細胞裡面移動到細胞表面上。

讀到這，可能有些眼花撩亂，不然我們打個比方：胰島素就好比是一張感應卡，而GLUT就是門，你則是要進入這扇門的葡萄糖。為什麼會用感應卡來比喻卻不用鑰匙呢？因為感應卡的感應器（胰島素受體）不在門（GLUT)上，而是在感應之後，旁邊的門才會為葡萄糖敞開。

當這個開門的過程出了問題，就會造成葡萄糖被鎖在門外，門雖然不會全壞，但在血液中排隊進細胞的葡萄糖就會越來越多。血液裡的糖一多，就會促使胰臟製造更多的胰島素，最後胰臟細胞筋疲力盡，連胰島素都不分泌了。

這下好了，沒了感應卡（胰島素），葡萄糖進不了細胞，只能眼巴巴地看著一堆糖在血液中，誰也用不著！

糖太多的話，排出去不就行了？

腎臟是我們人體的污水處理廠，正常情況下，人類的尿液是完全不含糖分的，這是因為腎臟在排出尿液之前，所有的葡萄糖就都被腎臟再吸收回血液之中了。但在血糖高的情況下就完全不一樣了，尤其當高血糖的狀況持續個幾年，這個時候，就算腎臟每天都不眠不休的加班工作，還是沒辦法把糖分完全地吸收回來，持續的壓榨腎臟的勞力，總有一天腎臟直接罷工給你看，這一天一旦到來，就只能洗腎一輩子了。

糖尿病和牙齒也有關係

近來有許多臨床及流行病學的研究證明糖尿病與牙周病之間的關係，首先在健康的人免疫系統健全，有強壯的白血球保護我們牙周的健康，然而糖尿病患的免疫功能較差，看看新冠肺炎有多少死亡的個案有糖尿病就知道，這使得在糖尿病患一旦出現牙周問題，會比健康的人更容易惡化。

除此之外高血糖還會降低膠原蛋白的合成效率，所以有許多膠原蛋白的牙周組織若遭到破壞，復原速度就會減慢，總總因素看下來，韓愈會「牙齒動搖」也不怎麼奇怪了。

幸好不是活在唐朝

糖尿病在醫學進步的現代聽起來稀鬆平常，但在一千多年前的唐朝，那可真是個棘手的疾病，沒有胰島素、降血糖藥物的古代，萬一真的得到了糖尿病，也只能任其惡化，看看瞎眼、腎衰竭、中風等等的併發症哪個比較快找上你。

然而在醫學進步的現在，我們有一大堆藥物可以控制好糖尿病病人的血糖，就算得到了糖尿病只要好好規則服藥，不須洗腎、眼睛也沒事的糖尿病患比比皆是，但是前提依然是要養成固定量血糖和按時服藥的好習慣。要不然有再神的仙丹妙藥，病人若是不吃，如此一來和一千多年前的古人有什麼兩樣？不量血糖、不好好吃藥的結果就是「視茫茫、髮蒼蒼、牙齒動搖」的可怕光景在千年後的今天，仍在不斷上演。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航