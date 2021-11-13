【公投意見發表會】國民黨立委林為洲反萊豬：台灣是主權獨立的國家，我們有自己的食安政策

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會從今（13）日開始一連舉辦5場的公投電視說明會，第二場「反萊豬公投」，由國民黨立委林為洲對上農委會主委陳吉仲，雙方針對食安、台美關係、台灣加入CPTPP等周遭議題，展開交鋒。

林為洲一開始就痛批，萊克多巴胺就是一種瘦肉精，吃了以後對人體的影響，有很多的報告，台灣所有豬牛雞鴨，飼料裡絕不能添加任何萊克多巴胺，但我們竟然進口添加了萊克多巴胺的豬肉要讓大家吃，荒謬不荒謬？

林為洲說，很多人懷疑，政府開放萊豬的政策，是去（2020）年8月28日美國大選前，為了支持特定美國總統候選人。林為洲說，台灣是主權獨立的國家，我們有自己的食安政策，不該受到特定政黨、支持特定候選人，放棄原來的價值，我們絕對無法容許突然宣布長期禁止的萊豬政策。

林為洲也說，這項政策來到了立法院，國民黨極力阻擋，希望訂定更嚴格的標準，比如是不是內臟不要進口？是不是可以進口的過程中標示成分？是不是學童營養午餐修法訂定不要讓學童吃到？這些想確保國人食安的提案，通通被民進黨多數否決，所以才提出公投的訴求，2個月內超過50萬人連署。

林為洲說，2012年馬政府開放萊牛，但有各種管制措施，包括牛豬分離、不進口內臟、30月齡以下的萊牛才能進口，就是為了確保國人在可以選擇的範圍內不要吃到萊牛，當時民進黨還反對，執政後竟然連萊豬都要進口。

林為洲痛批，大家都知道台灣人吃豬肉的量是吃牛肉的6到7倍，更嚴重的是台灣人吃豬肉加工品，貢丸、肉丸、滷肉飯、水餃包子，我們難道天天吃牛排嗎？

陳吉仲：公投通過恐影響台美經貿、CPTPP

陳吉仲則表示，林為洲所有的陳述，都不是事實，國民黨說反萊豬，其實就是反美豬，「要我們下台」。

陳吉仲表示，原本全球有160幾個國家國內生產不能使用，2012年7月5日聯合國國際食品法典委員會（CODEX）通過後，訂定出萊克多巴胺安全容許量標準，現在有109個國家同意，使用萊克多巴胺的豬肉進出口。

另外不是只有台灣開放，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）11個會員國從馬來西亞、新加坡，加拿大澳洲紐西蘭，都有開放，這是符合國際的遊戲規則。

陳吉仲也強調，今年1月1日開放含萊克多巴胺的豬肉進口，開放10個多月了，因為有完整的配套措施，台灣是遵照日本模式，有含萊克多巴胺的豬、牛可以進口，但國內不使用萊克多巴胺，這是為了做出市場區隔，所以消費者買國產豬，豬價維持20年以來最穩定，國內養豬業完全沒受影響，豬肉自給率大幅提升，從原來的九成自給率提高到93.1％。

另外因為產地標示清楚，消費者可以選擇自己想購買豬肉，市場沒有需求，連1公斤的萊豬都沒有進來，這是消費者贏、農民贏，國家又因為有這樣國際的遊戲規則，可以大幅度地邁向國際組織，沒有林為洲講的情勢。

陳吉仲表示，此公投案雖然是由萊克多巴胺的豬肉殘留量議題引發，但牽涉的層次絕不是食安議題，也不是畜牧業議題，是國家邁向重大國際經貿組織，我們對國際的誠信議題。陳吉仲說，台美近期TIFA重啟，台灣也接在中國後申請要加入CPTPP，CPTPP所有會員國食品安全跟防疫動植物檢疫的措施，都要依照國際規範，所以公投案不只影響台美經貿關係，也影響國家加入CPTPP。

陳吉仲指出，台灣從2012到去年，進口40萬公噸美國牛肉（包括含萊克多巴胺），平均一年吃了2.7公斤，比我們吃到的豬肉0.7公斤還要多4倍，如果過去吃美牛沒問題，為什麼現在還要反對？他反問林為洲，馬英九開放萊牛，都沒有問題，為什麼要反萊豬？也問公投通過會不會影響台美經貿、影響CPTPP？如果不能跟美國做生意，那要轉到中國市場嗎？

Photo Credit: 中選會直播截圖 反方代表農委會主委陳吉仲

林為洲：標示只有產地，哪個早餐店老闆會告訴你用美國豬？

針對陳吉仲反問，國民黨是反萊豬還是反美豬，林為洲在第二段申論時表示，美豬進口快30年，我們有反過嗎？他指著自己身上的t-shirt說，這是828宣佈要進口反萊豬做的，我們一開始就很明確是要反萊豬。

林為洲說，台灣最難管制的是加工品，今年828開始，你可以看到美國產地的豬肉，但你不知道他是不是零檢出的美國豬肉，政府全力阻擋立法院把含萊、不含萊的豬肉分別另立貨號，不許標示成分，當時我們一直爭取，我們說要進口基改食品，基改食品有另立貨號，標示清楚，這才是有選擇，但萊豬只有標產地，沒標成分，全部混淆在一起，怎麼可以說這是讓人民多一個選擇呢？最後大家都不買了，大家都不買還是會進口，因為會進入到加工業，讓你分辨不出來。

林為洲也說，他前幾天吃早餐就沒看到標示，老闆就說全部都是台灣豬，哪個老闆會告訴你用美國豬？這是陷人民於食安危機。

至於陳吉仲強調現在萊豬零檢出，他認為這是因為公投風頭上，沒有一家進口商敢進口，否則會被獵巫，如果公投過了同意的多，同樣零檢出就不會進口；公投若不同意票的多，可以開始進口，只要萊豬成本低於不含萊劑的，就會有人進口，進到加工食品、團膳去。

至於不開放進口萊豬會不會影響台灣加入CPTPP？林為洲表示，CPTPP的成員國不一定都吃萊豬，像澳洲、紐西蘭、馬來西亞禁止萊牛，有容許萊豬，就是因爲這些國家吃牛肉多，吃豬肉少，依照自己國家標準和飲食習慣，不是CODEX訂下來就都要接受。

林為洲也說，歐盟27國都不能使用萊克多巴胺放到飼料，禁止含萊克多巴胺的豬肉進到歐盟，雖然有CODEX還是允許各個國家訂定自己的標準，為什麼歐盟可以（禁止），台灣不行？他痛批台灣還不是CPTPP的會員國，但門戶洞開，牛肉內臟、豬肉都含萊劑，都進口，其他國家都選擇對他們有利的，只有我們門戶洞開，這樣的政府有善盡責任嗎？

陳吉仲舉鳳梨為例，呼籲台灣不要學中國

陳吉仲最後則舉今年2月中國片面禁止台灣鳳梨輸入，完全沒有依照國際遊戲規則來執行，他反問，如果今天我們公投案通過了，依照這樣的方式來進行，美國人會不會生氣？

陳吉仲說，鳳梨是這樣，工商業產品也是這樣，服務市場也是這樣，一定要有國際遊戲規則來遵循，這是為什麼我們要強調，這個公投不完全是食品安全的問題。

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核稿編輯：羅元祺