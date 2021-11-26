【專訪】陳克華：藝術與醫術的養成之路，擺盪在文學與醫學之間

文： 李碧華

許多年以前，有位命理師曾對陳克華鐵口直斷，說他這一生無論怎麼搬家，都將是臨水而居。出生在花蓮市的水溝「溝仔尾」，大學時住吳興街，下雨就水淹過膝的像泡在水裡，到榮總擔任眼科醫生，工作與住家都在流水潺潺的磺溪邊，草山上的溫泉水滙集而下，「所有的河最終都流向了那裡。」

到訪這一天，脫下白袍返家的陳克華，嗓音低沉間忽又清亮，簡潔範圍內不修邊幅而衣色奪目。家，一如所臆，帶著懷舊的華麗，完全吻合「詩人」、「畫家」、「收藏家」與「珠珠藝術家」在眼科醫生之外的諸多銜稱，秀也秀不完的一流才氣，族繁不及備載地凝聚一屋子的目不暇給和琳琅滿目，頗有浮世繪的趣味外，大大的佛雕也靜坐一角，和流轉的星辰相望，像句偈，喚醒了東方美學的因果，與眾生共憂苦喜樂。

Photo Credit:醫學有故事（陳克華提供） 家中散落一地的畫筆與惟妙惟肖的人物畫。

喝過咖啡，久遠的樂蒂、喬宏等許多閃亮大明星畫像被陳克華自櫃中取出，栩栩如生交織著真切樸雅，令觀賞者快速脫口直呼其名，因為，畫得實在太像。這才子，合該能在大學畢業前後的流行歌曲躍動亞洲黃金期，初試啼聲而一曲成名。填詞的〈台北的天空〉經典傳唱至今不歇，是鄉愁，也是確幸，多年後的今天，他說還要再寫一首〈花蓮的天空〉來接續故鄉的青春退場和心境轉移。

「我從來都只是個詩人，如果我寫小說、散文、歌詞或劇本，也不過是詩的變形。」

陳克華形容自己是填鴨教育的清教徒，享受海浪打進教室，還會撿到貝殼的無拘，直到高一升高二的那年暑假，他蹺課躺在樹下，太平洋的海風輕拂，黃花紛飛，一顆相思豆落在臉上，燃起強烈的詩魂就此爆發，「我是詩人，要寫詩⋯⋯」。

花蓮，呀花蓮，遙遠的童年和少年都充滿溝仔尾，外婆抱著他立於橋頭的回憶。1961年，陳克華誕生在明義街一條水溝上的木屋，綿延不絕的吊腳樓外，酒吧和東方茶室密集，還有城隍廟、國術館，集合成張愛玲筆下的「邊城」意象，窗外永遠是海的教室，那誘惑自己逃學的低矮圍牆，太平洋無限廣闊的靛藍呼吸，還有沿著東海岸線開通的窄軌小火車，每日按時運來了整個花東縱谷的蕉風椰雨，甘蔗的清香。

靈光乍現，謬思附身，應了心理學家馬斯洛「高峰經驗」說法，從此改變人生風景，從1983年的《騎鯨少年》到2019年的《欸》，陳克華共出版35本詩集，17本散文和三本小說，還有無數的攝影與繪畫創作都來自隨時隨地的書寫，不需要先記下再斷續銜接潤飾，完全一氣呵成的想寫立即就寫，當下從第一個字寫到最後的句點，多才也多產，跨界又斜槓，跳TONE無極限。

Photo Credit:醫學有故事（陳克華提供） 當年在樹下立志寫詩的少年，可曾想過有這麼一天，會在故鄉的街角與自己的作品相遇？

爸爸開的診所叫「壽軒眼科」，進出都是可愛有趣又熟識的鄰居。忙於看診，父子親而不近，但「額頭」和「風鈴」兩個畫面隨時竄進陳克華失親的痛點，「小時候，爸爸在我發燒的時候，會額頭碰額頭，好像五秒就立即測出溫度。」等爸爸彌留到最後一刻，換陳克華用額頭相黏爸爸漸失氣血的身軀，留下父子最後的溫存。父後兩個月，把劇痛化為詩作 ，陳克華一天創作三至四首，思親的筆，停不下來。

陳克華的臥室繫了一個淡水老街買回的白色風鈴，風吹過，發出窸窸窣窣的輕吟。有一天，陳克華回花蓮診所，竟訝異的發現，爸爸也有一個一模一樣的風鈴，扇形的白色貝殼托起傘狀圓頂，顯示著父子連心的隱密連結，令他微微一顫，卻也什麼都沒說。

終究遵從父命棄文從醫，雖然，一再被投以加著親情的牽掛，「你這孩子，不務正業」，但陳克華自認已盡力符合家族期待，「文藝界幾位醫生，只剩我還繼續留在白色巨塔。」語調輕緩中含有感慨，人間豐美駁雜，盡在不言中。

擺盪在文學與醫學之間

白色的塔，白色的袍，在陳克華看來，是一份「先為人，再為醫生，再為專業醫生」的札實功課。萬般皆是緣，從掙扎煎熬到溝通稍融，畢竟以榮總眼科主任重銜高位，青出於藍更勝於藍的達成家族期待而掙了臉面，「爸爸視病如親，把病人當親人真心相待。喔！真是了不起。」做兒子的，由衷感念自己流了同樣的血。

對藝術家投以羨慕，對醫生賦予尊敬，陳克華的醫學之路從台北榮總住院醫師、總醫師，一路升到主治醫師，再到美國哈佛大學醫學院史蓋本眼科中心，花三年時間從事眼角膜內皮細胞研究，研發出獲得美國及全球專利的培養液。另一方面，也埋首實驗室從事眼角膜內皮細胞體外培養及移植手術，研究論文刊登於國際知名期刊，目前在榮總專治白內障手術、角膜移植手術、近視屈光手術、隱形眼鏡配戴併發症治療及乾眼症治療。

典型的天秤座性格，擺盪在文學與醫學之間。爸媽曾憂心輕問，「如果沒有醫師的光環，還有誰會看你的文章？」親情最透達的提醒，使他怎麼樣也要在關鍵的學醫時刻，壓抑對文學及藝術的迷戀。 相對爸爸的醫德醫心，陳克華說起自己也曾得到一位北杯病患的書禮相贈，「克勒詩文傳世遠，華佗醫藥活人多」，這榮傲，就掛在牆上。

Photo Credit:醫學有故事（陳克華提供） 病人贈與陳克華的墨寶，是醫術精湛最好的證明。

童年的花蓮面海經驗，引著陳克華知曉放晴與迷濛，都是好時光。「如果工作建立在真正關懷上，就沒有文學與醫學需要平衡的問題。」生活就是工作，工作就是生活，皆可踏實細膩的傳遞體驗，「本來我用大腦區隔不同專長，公私分明，但後來發現，創作其實讓大腦的某個區塊休息。」也就是說，看診使用邏輯與記憶，創作則採用靈感和情感。

大腦也不是一下子熄燈，可輪流休息。「簡單說，就是做自己，醫學與文學沒有衝突。」人的大腦不休息的，只要穿上白袍，他就全心面對研究，全心對待病患，不去想寫作的事；同樣的，一旦專心創作，他就全然擺脫醫療的干擾，「雙重人格」上身。

Photo Credit:醫學有故事（葉大衛攝影） 大大的穢跡金剛（釋迦摩尼佛的金剛化身）面對著大門。 走過印度、西藏等佛教聖地，陳克華也是虔誠的佛教徒。

照佛家的說法，一個人要見什麼醫生，選擇那種療法，最後會成為怎麼樣的結果，其實都是緣起緣滅，令行醫多年的陳克華了悟，人類醫學的進步其實受到拘限，從藥物、儀器到手術，都從病人身上得到驗證，每一項臨床醫學的突破與創新，除了靠實驗室幾個聰明的腦袋，最重要的還是「前人種樹，後人乘涼」，眾生付出，病人才得到利益，醫生換來經驗。「每每想到許多志願者願意貢獻生命或健康做為賭注，成為新藥或手術的先考試者，其高貴的情操與慈悲的胸懷，都不禁落淚。」就陳克華的體認，這正是不折不扣的的菩薩行。

佛雕佔住客廳擺設的醒目位置，也供著觀音，牆上掛著手抄的《心經》和皈依的證書，教自己放下自我與傲慢，謙卑彎腰，體會人間福份。在陳克華看來，佛家用「心瀑」來形容人的意識，心念相續，一念接一念，如急流沖刷，無一瞬稍止。心象亦然。在人類五官之中，又以視覺的訊息量最大，速度最快（接近光速），最無縫接續。因此夢境，幻覺，輪迴及既視感，皆以視覺呈現為主。

回頭看藝術與醫術的養成之路，豈不也是如此？經入古而出新，嚴肅的日夜匪懈、克盡萬難，日久月深的進入觀賞者的眼與心。

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本文經醫學有故事授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航