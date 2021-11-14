2021/11/14,
社會

點解環評連個人工島都唔見左？

點解環評連個人工島都唔見左？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

原來連個人工島確實個邊界都未準備好，島上嘅用途完全未有概念，就照交上去話要環諮會做環評，程序上完全亂到一個點。

政府11日揀咗幾間環團當做諮詢，今日就立即向環諮會交咗個環評項目簡介（Project Profile），話要開展幫明日大嶼人工島做環評。只係過咗一日就當諮詢完立即上會，可見今時今日公眾意見真係賤過地底泥。

民意梗係要被「精簡程序」，但係依家政府交個份環評張圖，原來連個人工島確實個邊界都未準備好，島上嘅用途完全未有概念，就照交上去話要環諮會做環評，程序上完全亂到一個點。

你交出黎個島上面嘅具體用途乜都冇，做動物實驗室定核電廠都唔知（只係透露可能會有個焚化爐），連個島個形狀同邊界又冇，你突然變番2000公頃同縮到成為一個「睇你唔島」更加唔知，你教我究竟要評估一個「估你唔島」乜野環境影響？

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圖片由作者提供

負責準備嘅公司ARUP（奧雅納工程顧問）收咗前期人工島研究撥款2.2億，其實早前已經收過一次團結香港基金錢做人工島代言，個董事聲稱「數據顯示」個島嘅浪唔會高過2米，被天文台前台長林超英即時駁斥有記錄過5米，今日連政府都承認咗唔係事實。依家交份咁「估你唔島」嘅環評文件，又再一次打破咗啲所謂專業顧問團體嘅底線。

雖然我哋完全唔收財團政府錢做研究，但都要講句公道說話，你收得人2.2億咁多錢做研究，就要有番做研究基本嘅倫理，門面都唔該交番2.2億嘅貨仔出黎，依家連個人工島有幾大都冇就照交功課，當然可以當公帑係必賺生意或者當交功課，但係代價就係做衰做爛自己個朵，雖然佢哋可能唔太介意。

我哋會繼續跟進環評研究成個過程，好戲將會陸續有黎，關注明日大嶼人工島嘅朋友都係時間開工喇！

參考資訊：

坪洲填海關注組對「人工島開展法定環評程序」之回應：

慳啲啦【明日大嶼環評研究斬件上馬 睇完工程簡介圖嚇一跳】：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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