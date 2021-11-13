【公投意見發表會】江啟臣稱「公投才能保台」，陳宗彥反酸「國民黨只想到省錢就好」

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會從今（13）日開始一連舉辦5場的公投電視說明會，第三場「公投綁大選」，由國民黨立委江啟臣對上內政部次長陳宗彥。

公投綁大選的主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應 與該選舉同日舉行？」

領銜人江啟臣說，之前的公投都合併過總統大選，修改《公投法》後公投大選脫鉤，他提出公投希望恢復綁大選，省時、省力、省錢又提高效率。

2018年九合一選舉與公投同日舉行，發生投票時間結束後，有些地區民眾還在排隊領票、投票，開票與投票同步進行的亂象，立法院遂於2019年三讀修正通過《公民投票法》部分條文，將公投與大選「脫鉤」，明定公投日為8月第4個星期六（今年因疫情公投日延後至12月18日），自2021年起每2年舉辦一次，錯開選舉年。

江啟臣：公投綁大選節省7、8億

江啟臣指出，2016年12月12日修改《公投法》，其中一項就是納入公投綁大選，也包括降低公投連署門檻、廢除公投審議委員會，讓公投更加容易，民進黨當時喊「還權於民」，這是歷史上的一刻。

不過2018年是《公投法》通過第一年公投綁大選，當年有10個公投案，證明政府做得有夠漏氣才要提這麼多案，這7個案通過後，政府不但沒有好好去思考、反省，2019年6月，民進黨提出修改《公投法》的提案，內容是收回公投綁大選，為什麼呢？2018年選得輸了了，2022年又要大選，這對執政黨壓力很大，中間沒有溝通，最後在立法院也是衝突打架，多數暴力通過了。

江啟臣也舉民進黨的大老蔡同榮、陳水扁、游錫堃、蘇貞昌過去的發言，都提到公投是人民的基本權利，公投綁大選合併選舉可以節省經費，2016年修正通過後，高雄市長陳其邁更曾說，國民黨一直視公投綁大選為毒蛇猛獸，全世界公投幾乎都綁大選，現在民進黨選輸就改，當年說的「還權於民」只是一場騙局，一次挫敗，馬上收回。

江啟臣說，單獨舉辦一次公投要花8、9億，合併只要花1、2億，該不該省？另外所有參與選舉的候選人，也有義務針對公投民眾關心的議題作出回應，省時、省錢、又落實直接民主，他呼籲民眾支持公投綁大選。

陳宗彥：公投綁大選影響選務，連丁守中都受害

內政部長陳宗彥則回應，公投和大選是兩件事，選舉是對人的選擇，公投是對事的討論，討論的是政策方向，無關政黨，也沒有輸贏之分，公投的結果會影響國家未來發展，攸關重大政策，難道不該理性辯論，不能匆匆來選舉、便宜行事？

他說如果公投可以和選舉一樣，為什麼1996年，我們連總統都可以民選了，為什麼那時還不能行使公民投票的權利？為什麼被阻擋這麼多年，一直到2003年才制訂出來？他說當年阻擋公投立法的國民黨現在要公投、選舉一起選，想的是自己方便就好，不是為了國家整體利益做思考。

陳宗彥表示，直接民權程序要正當，選務要順暢、投票要自主、討論要充分，才是公投要有的基本標準，投票結果才能展現人民對國家重大政策的意願。硬要放一起，台灣也經歷過慘痛的經驗。

Photo Credit: 中選會直播截圖 反方代表內政部次長陳宗彥

陳宗彥說，我們都記得2018年公投綁大選慘痛的經驗，當年是一個地方九合一公職選舉，有9張公職選票，最後有10個公投案產生，第一階段連署就有高達59案提出，最後成案10案，回顧當時連署過程，很遺憾是，在這個成案的10案裡，總共高達527萬個連署人，最後有109萬人是不符合審查規定，在審查過程看到整本連署人名冊都是同一個人的筆跡，整本抄錄出來，還有往生、過世的民眾竟然被連署在上面。

陳宗彥說，從連署的過程我們看到這些公投案對社會大眾有很高的疑慮。

陳宗彥也提到，投開票所多半在學校教室、村里活動中心、地方宮廟，必須在有限的空間造出兩種路線，導致一邊開票、一邊投票的現象，2018年12月12日，當時台北市長丁守中先生也為此提出選舉無效的申訴。

陳宗彥反問，2018年10個公投案，大家還記得幾個？你還記得當時你有聽到任何一個公投案，像今天這樣在社會有充分、溝通、討論的機會？他說因為當時大家注重的是九合一的選舉，在乎的是縣市議員是誰，目光焦點完全集中在公職選舉上，導致民眾投票要帶小抄進去、或者要在投開票所想天，就是因為溝通過程沒有機會讓全國民眾充分了解10個公投案。

江啟臣：執政黨不能把選務辦好，才牽拖這麼多

江啟臣於第二輪發言時表示，公投和選舉對象當然不同，但不代表不能同一天選舉，能不能辦得上是選務問題，技術如果做不好，就要換人做，不要用選務問題、無心改善來阻礙民主發展，扼殺公投通過成案的機會，江啟臣呼籲執政黨，能不能把選務辦好，不要牽拖這麼多。

江啟臣說，過去民進黨說可以公投綁大選，現在又說不可以，「我不曉得邏輯在哪，是雙標。」

他以這次四大公投來看，民調到現在，幾乎都是同意大於不同意，政府和執政黨就站出來說要「四個不同意」，看到的是政府不但沒有要誠心誠意跟大家說明，還要抹黑公投，說反對萊豬就不能加入CPTPP，說萊豬就是美豬，政府角色不該做這些抹黑的動作。

江啟臣說，民進黨最愛學的美國，選舉常常是選舉和公投綁在一起，這不是做不到，而是要不要做的問題。他也提到，應該要趕快落實電子連署，講要落實超過十幾年了，到現在怎麼落實都還沒講，更不用談不在籍投票，他呼籲執政黨，「不要害怕公投、害怕民意，如果你們真的有做，電子連署也做還出現死亡連署，那或許真的有大問題。」

江啟臣說，民進黨說抗中保台，公投才能保台，公民投票讓人民作主，讓公投來破除執政的謊言，對抗政府的雙標，制裁政府的獨裁專制，台灣民主走到今天，我們可以選擇一個政黨、一個總統賦予權力，也必須告訴得到權力的執政者，你要受到人民的監督，人民才是最後的主人，我們要自己做主。

陳宗彥舉蘇格蘭、英國公投為例，盼凝聚公民討論

陳宗彥於第二輪發言時表示，國民黨對民主素養、公投意義上，還有很大的誤解，公投關心的不是為了省錢、圖方便、容易過關就好，他也痛批國民黨在2018年公投，利用人海戰術、連署手段，在大選前大量製造公投案，讓選舉產生變數，綁架民意，導致2018年公投綁大選的亂象，是在利用民主，傷害民主。

陳宗彥說明，現在4個公投案獨立選舉，國民黨的縣市首長紛紛對於公投案表達自己的意見和想法，和國民黨的主張是不同的，就是因為沒有綁選舉；九合一的選舉當年選舉激烈，10個公投案的討論空間都被擠壓掉了，無法真正的溝通討論，有鑑於此，2019年再次修法，維持提案過關門檻，而將公投和大選分割開，才會有今天每2年舉行一次公民投票。

陳宗彥也舉國外例子，蘇格蘭獨立公投從2007年推動，一直到2014年才舉行公投，雖然沒有過關，但雙方經歷多次提案討論，就是要凝聚蘇格蘭公民的意志；英國的脫歐公投也是從2010年成案，經過多方討論2016年舉辦公投，這些民主國家的觀念裡，公投不是為了節省經費，不是便宜，也不是為了政治手段刺激議題關注，而是每個國家主人充分溝通、理性思考來凝聚未來國家發展的共識。

陳宗彥也批評國民黨黨主席朱立倫說4大公投就是「倒閣公投」，把公投當成政治手段，國民黨一直無法脫離舊思維，無法尊重公民投票的表現。他也要拜託全體國人，對四個公投的題目要去了解，雙方的主張論述要清楚，12月18日，進入投開票所投下這票的時候，就是你決定台灣能源要不要轉型，要不要與國際社會接軌的時候。

延伸閱讀

核稿編輯：羅元祺