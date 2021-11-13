【公投意見發表會】藻礁贊成方批三接有如生態版「服貿」，王美花稱壯大產業一定要蓋

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會從今（13）日開始一連舉辦5場的公投電視說明會，其中「珍愛藻礁」公投案意見發表會，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。

此案主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域）」，是4個公投案中內容最長、議題也最複雜的一案。

支持「珍愛藻礁」公投的陳憲政表示，第三天然接收站到底適不適合蓋在大潭？最近大家應該充滿疑惑，因為同一個科學事實，正、反雙方說法卻有很大差距，意見兩極。

陳憲政指出，這個公投的辯論重點，包括了大潭藻礁生態好不好？贊成開發的學者認為，大潭生態不好、生物多樣性低、沒有保育價值；但反對開發的學者認為這裡生態非常好，獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點。

另外到底有沒有替代方案？開發方說大潭非常安全是三接唯一場址，沒有其他替代方案，但反對方說觀塘風浪並不適合蓋天然接收站，北部有現成的地方可以作為替代。對於藻礁、當地生態影響，政府認為，不會造成任何藻礁生態影響，甚至有利於生態保育，到底這裡誰講得對？

陳憲政指出，這些資訊落差的問題，就是因為台灣雖然是海洋立國，但我們對周遭海域沒有完整調查，以至於每次有開發案件，正反方都會有不同的論述，因為資訊欠缺、沒有充分公開，我們無從得知三接興建，對生態的影響是什麼？我們不知道桃園大潭是不是最適合的場址？

陳憲政說，中油三接案遭到反對，開發單位提出接收站興建往北移20公尺、行政院提出北移455公尺的再外推方案，但評估的依據是什麼都沒有講清楚，環評程序至今也還未完成審查，目前是未定案的狀況。

Photo Credit: 行政院提供 行政院今年5月公布三接再外推方案，第三天然氣接收站觀塘港外推455公尺。

陳憲政要求政府召開聽證程序，公開所有替代方案、建港前後的評估資料，找出最好的方案，但政府對於聽證程序還是猶豫了。

陳憲政表示，我們記得多年前服貿爭議，當年我們感到憤怒，因為立法院聯席審查的召委花不到30秒的時間，就讓服貿協議一字未審送出委員會，民眾當年的訴求就是希望回歸法律規定逐條審查，我們可以發現程序沒有落實，不僅侵犯個人權益，也會影響公共利益，三接也有同樣的問題，因為評估報告沒有公開，大潭藻礁就判死刑，這是不是另一個誤判？

Photo Credit: 關鍵評論網 李秉芳攝 2018年10月，環保署環評大會最終審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，最後以7：2表決結果正式通過，被稱為是環評史上最黑暗的一天。

陳憲政說，大潭藻礁當年因為政府過多期待、在媒體上的發言，已經實質影響官派環評委員，導致環評大會變成投票大會，7票同意票有6票來自官派委員，凸顯政治介入專業審查。政府還提出用觀塘三接來換深澳電廠停建，沒想到專業審查，變成政治交換的籌碼。

陳憲政說，珍愛藻礁公投要彰顯的不只是生態保育的問題，希望藉由這個案子，突顯程序沒有被落實的問題，三接在最後的環評大會，沒有回應三接興建對生態造成影響，最後用表決強行通過，讓專業審查會議崩潰。

他表示，台灣未來還會有許多開發案，如果不遵守法定程序，無法凝聚全民共識，只會增加更多衝突，更多內耗，「由衷的希望不管是台灣的自然環境還是民主法治，都希望能完完整整的交給下一代。」

台灣「例外開發」變成原則，陳憲政憂物種正在消失

陳憲政表示，任何一個物種消失，都可能對生態系造成影響、影響人類的生活，像是蜜蜂消失影響授粉，引發糧食問題。

大潭藻礁有7600年的歷史，養育許多生命，小燕鷗、白海豚都是藻礁常客，不過中油過去在此施工曾造成工作船擱淺，導致0.58公頃（14個籃球場面積）的裸露藻礁的毀損，也包括柴山多杯孔的熱區。

陳憲政也提到，過去因為不當開發，台灣西海岸有八成已經水泥化，很多閒置港口和消坡塊，就是過度開發帶來的海岸淤積、侵蝕，是破壞環境的惡性循環。至今大潭電廠南邊，可以看到泥沙覆蓋自然海堤和消波塊，就是因為要抵擋大潭電廠入水口突堤侵蝕，但已經嚴重影響附近居民的安全。

陳憲政認為，經濟部推出的再方案，只是把突堤再外延伸，侵蝕只會更嚴重，這也是為什麼他們主張三接應該考慮現成的港口，比如台北港、林口港、麥寮港、甚至考慮浮動式平台，彌補能源轉型對三接的短期需求，也保存海岸。

陳憲政說，從立法價值來看，原則都是我們可以保護自然環境，少數原則才能開發，現在我們看到例外變成原則，雖然我們都有法規、環評，可是在面臨開發選擇，我們卻往往選擇犧牲生態。

他說，或許有人認為現階段經濟開發比較重要，但從新聞來看，環境破壞帶來的氣候變遷都是得不償失，立法院已2050年作為淨零碳排，國際大廠也要求碳中和，減少碳排也是國際趨勢，政府常以缺電為裡有，還要開發更多天然氣接收站，現在除了三接，一接、二接正在擴建，四接、五接正在環評，六接也在規劃，「我們左手淨零碳排，右手拼命蓋石化設備，不是右手打左手嗎？」他說天然氣不是越多越好，而是剛好就好，應該逐年降低。

台商回流、台積電擴廠，王美花稱製造業為「國安」三接一定要蓋

擔任反方代表的經濟部長王美花則說，過往很多廠商到中國投資，在美中科技貿易戰後，國際局勢有很大的改變，廠商在這兩、三年大量回台投資，帶動有史以來最大的投資潮，已經有超過1兆3000億在台投資。

加上今年全球車用晶片短缺，國外發現台灣有一個這麼重要的產業，這些都影響台灣的用電需求，過往十幾年每年用電成長1.3%，從去年到今年，未來每年用電要成長2.5%。

王美花說，供電是一個動態的情形，因為用電有成長，有非常多老舊機組馬上要除役，需要提供新的機組，提供用電所需。大潭三接就是要把台灣買的外國天然氣運進來，提供給大潭電廠8-9號機使用，如果沒有三接氣不進來，8-9號機就算蓋起來也發不了電，就像沒有瓦斯，有瓦斯爐也沒有用。

有人說，那重啟核四啊？王美花說，重啟核四非常困難，有安全顧慮，至少要10年以上，但供電無法等10年，王美花說，最近看到台積電要在高雄投資半導體，生產新的半導體，2022年就要動土，2024就要生產，供電需求沒辦法再等10年。

王美花表示，台灣有這麼多製造業，我們當然會推再生能源，是我們最重要的工作，也會推節能減碳，但不要忘了，我們有非常高的製造業在台灣，台灣優異的製造業有創新能力供給全世界，是台灣經濟發展，也是台灣國家安全的屏障，要讓台灣怎麼做得更安全，這是我們要思考的。

王美花也說，台灣的半導體關鍵發展，用電勢必增加，一座台積電五奈米廠需要16-18萬瓩（台中火力機組三分之一的發電），供電增加是在台灣我們不斷壯大生產、發展經濟所需要的。

王美花：三接不蓋，燃煤一年增加500萬噸

王美花也從空污的角度來分析三接興建的必要性，她說天然氣碳排是燃煤的二分之一，造成的空氣污染是燃煤的三分之一，2014年我國一年要用1839萬噸的煤，經過政府的努力，已經降到去年燃煤使用1229萬噸，減少了610萬噸的燃煤。

這樣的減煤，是因為北部的通霄電廠3部機組完成了，可以用天然氣增加供電，減少台中的燃煤使用，假設三接蓋不起來，會少掉137億度的電，大概是台北市的用電量的85%，比新竹的用電量還要多，台灣勢必要再增加500萬頓的燃煤補足電力缺口。

王美花說，對政府來說，公共政策是一種選擇，在各種價值上做一個均衡的選擇，保護藻礁很重要，供電穩定也很重要，空污減排很重要，我們希望這三樣都能做到最大的保護力。

王美花也對中部的朋友喊話，這個公投與你有關係，燃煤過去減了600多萬頓，如果三接蓋不起來，就要倒退嚕，這也與南部的朋友關係，現在半導體廠商在台南高雄不斷建設擴廠，這些建設需要用電，三接公投案若通過，要繼續南電北送，對電力會有不穩定的疑慮，也會影響南部的投資發展；桃園的朋友你們應該可以看，桃園市政府和中油的努力，桃園對藻礁的保護越來越美麗，我們都期待三接蓋好後這裡是更好的觀光景點。

王美花強調，三接已經從岸邊232公頃的面積縮小十分之一，只有23公頃，而且都是在既有的填方上做建設，不會傷到底下的藻礁，另外為了保護更好的藻礁，把接收站更外推455公尺，離岸邊有1.2公里，大概台北火車站走到中正紀念堂的距離，整個生態系保持得更好。

王美花重申，三接工程不僅照顧到岸邊看到的藻礁生態，對海域也盡量往外推，中油有一組專門保護這個地區的人員，她聲稱在這個地區柴山多杯孔從原來75群增長到100群，也沒有因為施工的情形再減少，小燕鷗的復育高達90%，比別的地區還好，都是一方面施工，一方面照顧在地環境。

Photo Credit: 中選會直播截圖 反方代表經濟部長王美花

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核稿編輯：羅元祺