本土+0、境外+4：春節居家檢疫若違規，指揮中心研擬加重罰則

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16587）、印尼（案16588）、菲律賓（案16589）、日本（案16590）入境，入境日介於今（2021）年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,190,369例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,172,536例排除），其中16,479例確診，分別為1,835例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

此外，2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

第15輪疫苗施打，AZ可望混打BNT、莫德納

《中央社》報導，指揮中心發言人莊人祥今天表示，第15輪疫苗尚在規劃中，但輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗將持續接種；11月底前也可能開放第1劑打阿斯特捷利康（AZ）疫苗者混打輝瑞BNT與莫德納疫苗。

COVID-19疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天疫苗接種25萬2007劑，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑為76.06％、第2劑41.3％。

第14輪疫苗今天起至24日開打，媒體在疫情記者會上詢問第15輪疫苗規劃，莊人祥表示，目前在規劃中尚未定案，目前進貨的疫苗為輝瑞BNT與莫德納疫苗，未來當然會持續施打。

媒體追問第15輪疫苗是否會開放不同廠牌疫苗混打，莊人祥說，11月份可能開放混打，即第1劑接種AZ疫苗者，第2劑可打莫德納或輝瑞BNT疫苗。

媒體也詢問，近期疫苗打氣下降，專家建議可贈送農漁產品、家電等；另未來是否會限制未打疫苗者不能參加演唱會或看電影。

莊人祥說，地方政府若要提供接種疫苗的抽獎或小禮品，指揮中心非常樂意，目前高雄的確有進行。

針對未接種疫苗的限制，莊人祥說，目前僅針對八大行業等非必要消費，及醫療、長照等機構基於安全考量，才有這樣的需求，除此之外，現階段不太可能實施。

春節居家檢疫違規擬加重罰則，裁罰基準待研議

《中央社》報導，春節檢疫方案有條件開放居家檢疫，指揮中心擬加重處分，避免民眾違規釀防疫破口。指揮中心發言人莊人祥說，將從違規時間或裁罰金額2方向調整，確定後將公告。

因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心推出「10+4」與「7+7」春節檢疫方案，前者為前10天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後4天改為加強版居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇後者，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為加強版居家檢疫。

不過，外界擔心民眾居家檢疫期間萬一違規，恐成防疫破口，指揮中心指揮官陳時中今天上午表示，若違反居家檢疫規定，最高開罰100萬元且將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，因應春節專案，會再研擬如何裁罰基準，可能從違規時間或裁罰金額等2方向調整級距，確認後就會公告。

莊人祥說，例如原本在居家檢疫期間擅自外出不到2小時，依最低額度開罰新台幣10萬元，未來可能擅離1小時就罰10萬；另外，也有可能將最低開罰額度調高，但維持2小時內開罰最低額度的規定。

至於稽查的部分，莊人祥指出，會跟內政部民政司再做詳細討論，並將居家檢疫的稽查原則提供給基層民政系統執行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬