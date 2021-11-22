《科學實證養卵聖經》後續討論：為何每個生殖醫師都告訴你「養卵至少要三個月」？

文：心容中醫

Do the best you can until you know better.

Then when you know better, do better.

在你懂得更多之前，盡可能做到最好。

懂得愈多，做得愈好。 Maya Angelou , 1928 – 2014

這本書的作者 瑞貝卡．費特 （Rebecca Fett） 本身並不是醫師，她其實是一位生物化學與分子生物技術學家，在歷經了自己努力查閱數百篇論文、分析大量期刊文獻，而實踐所得之養卵資訊並藉由試管嬰兒技術喜獲麟兒之前，她也是一位為不孕所苦的無助女性。

但也或許就因為是這樣，這本書才能以嶄新的觀點、視野，精準清晰的點出所謂「醫療相關專業人士可能存在的盲點、偏執與保守」。

關於卵子，你應該要知道的事 卵巢內的卵子數量，在出生時就已經決定，不會再增加。 老化不會直接導致染色體異常，只是創造了讓卵子在排卵前不久的成熟過程出錯的條件。 （科學實證養卵聖經，P.53） 卵泡所能使用的能量充足與否，是讓染色體數量均勻分配、正常分裂的關鍵因素。

卵巢內的卵子數量，在出生時就已經決定，不會再增加

當你還是媽媽肚子裡的胚胎時，你體內就已經開始形成最原始的卵子，稱為「卵原細胞（oogonia） 」，而在胚胎發育成胎兒的過程中，這些「卵原細胞」會不斷分化成「初級卵母細胞（primary oocyte） 」。

在你這個小胎兒發育到大約第16週時，你體內的每個初級卵母細胞，會被一層「顆粒細胞層（granular cell layer）」包裹起來，形成所謂的「原始卵泡（primordial follicle）」。

從此之後，初級卵母細胞與外層顆粒細胞所形成的卵泡，在未來成熟的過程裡，就是生命共同體了。

【AMH 與卵巢儲備卵泡數量】 在女性體內，AMH（抗穆勒氏管賀爾蒙）由初級卵母細胞外圍的顆粒細胞層分泌，並於青春期達到濃度的最高峰，之後便會隨著年齡增長而濃度下降，這也就是為什麼生殖醫師會以 AMH數值來評估「卵巢內的儲備卵泡數量」之原因。 卵泡，也稱濾泡，有些文獻翻譯成「始基卵泡」。

原始卵泡的數目，在你這個胎兒成長到16～20週時，會達到人生卵實力的巔峰，大約會有600～700萬個，但大家可不要認為這就是你卵子銀行裡的總存款，因為這可不是什麼正常經營的金融機構，而是那種存款會隨時間變少的怪奇銀行。

是的，當你還忙著在媽媽的羊水裡品味著自己的尿、閒閒沒事做就踹老穆肚皮兩腳逗寢室的豬隊友開心來刷刷存在感時，你身體裡的這些卵泡就已經不斷進行著「閉鎖 （Atresia）」，意即停止活動、衰退、凋亡。

到了你呱呱墜地的那一刻，這些原始卵泡裡的初級卵母細胞，都已進入第一次減數分裂的前期（目前仍具有2套正常染色體），並在內分泌系統的神秘調控下維持著休眠狀態，而出生當下的數目大約是200萬顆。

啊！700萬用到出生馬上只剩下200萬，這也太可怕惹！

接著，你開始長大、進入青春期、初經來潮，這期間的卵泡們依然不斷進行閉鎖（銀行存款繼續變少），最後大約剩下40萬～50萬元。然而這還不是最驚悚的，最可怕的是這些存款裡， 你這輩子真正能提領使用的，大概也就只剩下400～500元左右，而且限定使用在月經期間的40載歲月裡，而且而且⋯⋯你每個月只能提領一元。

倘若你就是一個守財奴，我相信以上那一段用錢來比喻卵泡消失的事件，對你而言一定是太過於殘酷，那麼我們就來個換句話說或是你也可以這樣理解。

這是一個超大規模的星光海選，但最後所存留下來的參賽者（濾泡），最終大約只有400個可以在每個月的排卵期，走完第一次減數分裂，形成「次級卵母細胞」，進而來到排卵階段，然後光榮上台參加「每個月只播出一次的單人特輯」之總決賽（脫穎而出受孕成功的菁英賽）。

平常所說的「排卵」，是指「成熟卵泡排出 『次級卵母細胞』」。

老化並不會直接導致染色體異常，只是創造了讓卵子在排卵前不久的成熟過程出錯的條件

如果沒有特別解釋，不知道大家會不會以為「當女性進入高齡、越過35大關後，卵巢裡就是滾著一群品質不良、染色體異常的悲傷老卵，只等著命運之手將它們推上前線、準備進入排卵週期，又或著是默默凋零萎縮，悄悄地來揮一揮手、又不帶雲彩地走了」？

這情境，是有沒有這麼心酸？

然而事實上，如果你本身沒有特殊罕見疾病（含家族史），也不曾被診斷出有染色體異常的相關疾病，那麼躺在你卵巢裡的那些卵子（嚴格來說應該稱為「初級卵母細胞」）的染色體，應該要跟你的體細胞一樣都是正常的。

只是在排卵前幾個月，這些休眠中的初級卵母細胞，會受到體內賀爾蒙的刺激而甦醒，並且開始處理染色體活動，進行成熟、分裂。

因此，所謂的「卵子染色體異常」，並非是在卵子隨著年紀老化的這30~40年間累積而成，而是突然發生在排卵前的那幾個月「染色體正開始恢復活動時」才開始的。

這意味著，如果你現在開始想方設法改善卵子品質，那麼三、四個月後才要上工的「未來卵」，就有機會可以得到染色體的改善。此時的你，是不是很想知道「如何改善卵泡品質」？

那，你應該先了解「卵泡成熟的過程」。

在人類女性的身體裡，卵泡形成是一個非常漫長的事件，在每次月經週期裡，最後可排卵的優勢卵泡 （dominant follicle），是來自於「近一年前被募集的原始卵泡群」。（被募集：是指「卵泡從受抑制的原始卵泡，進入生長卵泡」的過程。）

Photo Credit:Morphology and Physiology of the Ovary 經典的「卵泡發育圖」，說明著卵泡發育過程。

卵泡發育過程 〔 Class1~2〕：稱為竇前或促性腺激素獨立期。 在進到這個階段之前，被募集的「原始卵泡 （primordial follicle）」需要大約290天，才能成長為完全發育的「次級卵泡 （secondary follicle） 」。（被募集：是指「卵泡從受抑制的原始卵泡，進入生長卵泡」的過程） 〔 Class3~8〕：稱為竇期、格拉夫期 （Graafian） 或促性腺激素依賴期。 「次級卵泡」內開始形成空腔，包圍「初級卵母細胞 （primary oocyte） 」的顆粒細胞層 （granular cell layer），也發展得愈來愈緻密，一直到發育為排卵前之「格拉夫卵泡 （Graafian follicle） 」階段，大概需要約 65天。 在這一群次級卵泡中，會選出一顆「優勢卵泡 （dominant follicle） 」，而這顆優勢卵泡需要大約 20天，才能生長達到可排卵的大小。 值得注意的是，在Class2之後，每個階段裡都會有發育中的卵泡群發生閉鎖（Atresia，停止活動、衰退、凋亡），這也就是為什麼你卵巢裡的卵泡，會這麼快就被大量消耗的原因。

如果你還在用放大鏡糾結上面的那些圈圈圓圓圈圈 的圖，那我認為你只要知道「由次級卵泡發育成可排卵之『格拉夫卵泡(約莫兩公分的成熟卵泡）』，這65+10+10＝85天 （將近三個月），就是卵泡開始進行染色體活動、決定卵泡品質的關鍵期」。

為何每個生殖醫師都告訴你「養卵至少要三個月」，箇中道理就是藏在這裡。

因此，我在診間裡也常常告訴初診患者：「我幫你調理體質的其中一個重點目標，其實是你三個月後才會粉墨登場的卵。」

「所以，有部分患者並不會在調理療程裡就中獎，而是必須在完成階段性療程後的幾個月內才能順利受孕。」

為什麽需要三個月？就是這個道理！

卵泡所能使用的能量充足與否，是讓染色體數量均勻分配、正常分裂的關鍵因素

卵母細胞需要足夠的能量來正確複製、交換、分離染色體，而這個能量來源就是來自所有細胞內都具有的能量工廠，叫做「粒線體 （mitochondrion）」。

不只是卵子，我們體內細胞的活動能量，也都來自於粒線體。

有些科學家認為粒線體是被細胞吞噬的細菌，經過多年的演化共生，這個細菌退化成為細胞內的胞器（細胞內的小器官），但仍然擁有自己的DNA，特稱為mtDNA，是個蠻酷的小東西。

粒線體的主要角色，是負責將人體吸收的葡萄糖轉化成ATP（細胞內能量傳遞、儲存的載體），以供應細胞活動之用，粒線體參與了許多不同的細胞功能：「包括能量產生、代謝調節、細胞凋亡、鈣離子平衡、細胞增殖與運動、自由基的產生」。

每個細胞內的粒線體數量都不太一樣，舉例來說：肝細胞又要代謝、又要解毒、又要合成許多酵素，已經是很忙碌的細胞了，但肝細胞所含的粒線體數量，大約是1000～2000個。而，卵子，卻含有20萬以上個粒線體，是一般身體細胞的1000～2000倍以上，所以應該不難想像「卵子，是一個多麽需要能量的超大型細胞」，卵子同時也是人體內的最大細胞。（精子的粒線體數量不到100個）

所以，那些想要弄出人命的紙片人，如果你這時候還在那邊斤斤計較體重多了幾克，那簡直是替荷包裡頭的四個小孩找死。

然而，粒線體並不是一個生生不息的胞器，這個能量工廠會受到年齡、氧化壓力的影響而出現衰退現象，使得許多的身體重要器官功能受損，當然這也包括卵子的品質在內。

本文為原文節錄版

本文經心容中醫授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航