《金融教授教你從財報3表找出會賺錢的公司》：要觀察一家公司是否真的有賺錢，就看「現金流量表」

文：西山茂

現金流量表，乃企業在一固定期間內，現金流動情形的活動報告書。

企業能否繼續經營下去，完全取決於手上有沒有現金。

這樣說一點也不誇張。就算公司一直有賺錢，但手上資金短缺的話，還是有可能會破產。相反的，就算帳面上一直是赤字，但手上持有現金，還是可以繼續營運下去。現金流的重要不言而喻。

現金流如此重要，把它的流向做成財務資料報告給外界知道，這樣的資料便稱為現金流量表。

現金流量表完成後，有一個地方是我們要特別注意的。那就是以股東為首的投資人，在審視公司的營運狀況時，不要只看帳面上的獲利數字，應該注意代表實際可運用資金的現金流有多少才是。

換句話說，要觀察一家公司是否真的有賺錢，現金流量表也是一個很重要的參考。

現金（cash），指的是鈔票、存款，或是任何可以馬上換成現金的安全性金融商品。

而現金流（cash flow），則是指這些現金的流入與流出，即流動的情形。

現金流量表，是把企業在一固定期間內的現金流動情形，分成三部分統計。

具體來說，這三部分為營業活動、投資活動與融資活動。

Photo Credit: 幸福文化

第一類的營業現金流量，是公司因營業活動所產生的現金流入或流出。

大部分企業都是透過營業活動賺取利潤，因此，營業現金流量多為正值。而營業現金流的計算，須從損益表中記載的盈餘（正確地說為稅前淨利）出發，就損益表中不影響現金的項目進行調整。

具體來說，是怎樣的調整呢？主要有兩個重點：

①是折舊費用（投資在設備上的金額，在該設備使用的期間，將逐期轉列為費用，是為折舊。）要加回去。因為在購買的時候就已經扣除全部現金了，本年度只是進行分攤，並沒有造成任何現金的變動。

②是應收帳款、存貨資產的增加或減少，會因時間的延誤而造成現金流與盈餘統計上的落差，這部分也須調整才是。

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其中的②與所謂的營運資金有關。營運資金是公司為求營運下去必須準備的資金。以實際情況而言，營運期間會不斷有應收帳款或存貨等資金產生並變動。因為這營運資金的增加或減少，使公司一定時期內的淨利與現金流量出現了落差，所以有調整的必要。

舉例來說，應收帳款增加，表示銷售的收益雖有增加，但貨款還沒收到，不會有現金流入，因此在計算現金流量時，就得把應收帳款增加的部分從淨利中扣除。

相反的，應收帳款減少，表示不僅銷售獲得利益，貨款也已經收回，確實有現金流入，故必須把應收帳款減少的部分從淨利中加回，才是實際的現金流量。

然後是存貨。存貨越多，代表押在上面的資金越多，因此在計算現金流量時，必須把存貨增加的部分從淨利中扣除。相反的，存貨減少，代表公司只需少許庫存就能運轉，不需要那麼多現金，故存貨減少的部分應從淨利中加回，才是實際的現金流量。

換句話說，應收帳款或存貨增加，代表公司為了維持營運所需的資金─營運資金增加，必須從淨利中扣除。相反的，營運資金減少，則須從淨利中加回。

因此，為了讓來自營業活動的現金流增加，不但要想辦法增加獲利，更要做好營業資金的控管，讓應收帳款或存貨不要增加才是。

第二類的投資現金流量，是公司因投資活動所產生的現金流入或流出。

具體來說，可以分成設備投資、併購其他公司等與本業有關的投資，以及用多餘的錢買入有價證券等與財務操作有關的投資。投資的話，現金就會流出，所以現金流會是負的；賣出設備、事業或有價證券，現金就會流入，所以現金流會是正的。通常花在設備投資或併購的錢都很大筆，所以因投資活動產生的現金流大多是負的。

最後因融資活動產生的現金流，是企業與出資者（銀行或股東等提供資金給企業的人）之間因資金往來所產生的現金流入或流出。

與股東之間的資金往來，有增資、配發股息、購買自家股票等；與銀行之間的資金往來，有增加或償還借款；至於與一般投資人的往來，則為發行或償還公司債。其中，增資、借款增加，或是發行公司債，可以讓現金流入，故現金流為正的。相反的，配發紅利、購買自家股票、償還貸款或公司債等，則會讓現金流出，故現金流為負值。

若公司處於積極成長階段，為了投資必須找更多錢進來，這時的融資活動現金流通常為正的；若公司處於穩定發展階段，就有多餘的錢可以拿來還債或配發給股東，這時的融資活動現金流通常為負的。

藉由現金流量表，我們可以看出企業的動向。一般觀察的重點，在於來自營業活動、投資活動或融資活動的現金流是正的還是負的。

比方說，若公司處於穩定發展階段，代表本業的獲利一直很順利，因此來自營業活動的現金流就會呈現比較大的正值，至於投資活動的現金流，因為已經不太需要投資了，所以現金的流出就不會那麼大。於是，多餘的錢就可以拿來配給股東或是償還借款，導致融資活動的現金流為負值。換句話說，公司的現金流量表上，會呈現營業活動為大的正值、投資活動為負值、融資活動為負值的型態。

其次，若公司處於積極成長階段，因本業有獲利，來自營業活動的現金流通常會是正值，但是，為求成長或擴大規模，會進行比較大的投資，這時投資活動的現金流就會是大的負值了。結果，營業活動的現金流入，抵不過投資活動的現金流出，必須靠借貸或增資來填補資金的缺口，反而讓融資活動的現金流變成流入的正值。換句話說，公司的現金流量表上，會呈現營業活動為正值、投資活動為大的負值、融資活動為正值的型態。

最後，若公司處於組織重整階段，營業活動的現金流可能還是正值。

不過，因為要出售部分事業或設備，暫時也不投資了，導致來自投資活動的現金流變成0，甚至是因賣出資產而變成正值。另一方面，進行組織重整的企業通常財務不是很健全，債務壓力大，因營業活動或投資活動產生的現金都拿去還借款或公司債了，導致融資活動的現金流通常是負的。換句話說，公司的現金流量表上，會呈現營業活動為正值、投資活動為0 或正值、融資活動為大的負值的型態。

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透過，觀察三種現金流量的變化，便可以大概得知企業的狀況。

書籍介紹

本文摘錄自《金融教授教你從財報3表找出會賺錢的公司：從財報學買飆漲股》，幸福文化出版

作者：西山茂

譯者：婁美蓮

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上市公司的財報三表，包含了：資產負債表、損益表和現金流量表。

股神巴菲特曾說：「閱讀財務報表，可以了解一間公司的營運能力。」

資產負債表：了解一家公司「正在做什麼」和「未來該做什麼」；資產負債表為公司的財務由資產現況表，由資產、負債、股東權益部分組成，要知道一家公司穩不穩，可以參考淨資產比例，也就是把資產負債表左邊的項目加總，除以右下的淨資產，大於50%的公司，相對安全許多。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航