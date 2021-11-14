讓COP26主席落淚的氣候協議承諾了哪些事？又真能為地球帶來改變嗎？

歷經兩週協商，將近200個國家終於在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會，簽下對抗氣候變遷的全球性協議。

不過，當許多國家正面臨乾旱、海平面上升、野火以及暴風雨等威脅時，會議中的富裕國家被控仍未兌現對弱勢國家的資助承諾，協議設定的目標也未達到科學家認為足夠的抑制措施。

地主英國的COP26主席夏瑪（Alok Sharma）於馬拉松談判尾聲告訴與會代表：「現在已到做決定時刻。你們的抉擇將會攸關重大。」但印度和中國於最後一刻堅持，最終協議文本的化石燃料相關措辭必須淡化。

這也讓最終協議時，夏瑪流下眼淚說出：「我要為協商過程的發展致歉，我深感抱歉。」接著敲槌宣布通過最終協議。

今年的COP26，通過了哪些重點決議？

《BBC》報導，COP26的最終協議，要求各國重新在明年底前，重新發布氣候對策的計畫，設下更高的2030年減碳目標。協議內容也強調已開發國家需要向受氣候變遷影響的其它國家，提供高於目前1000億美元目標的補償。

然而BBC也提到，由於中國和印度堅持在條文中使用「Phrasing down（降低）」而非「Phrasing out（除去）」未減量（Unabated，指沒有經過碳捕捉技術來抵銷汙染）的燃煤發電，這讓條約的效力大打折扣；氣候財政的方面，原本設定的2000億目標也被降低，變成「高於目前的1000億」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美方氣候代表凱瑞（John Kerry）與中國代表解振華

以下並列出今年COP26的其它重點決議：

美中合作

美國和中國宣布要在接下來的十年加強合作，針對甲烷排放、能源轉型、減碳做出行動，並宣誓要重拾他們對2015年巴黎協定中將氣溫升幅限制在工業化前水準1.5℃之內的目標。

森林砍伐

超過100個國家的領袖同意會在2030年前停止砍伐森林以作為耕地、牧場、城市等用地的行為，這涵蓋了世界上85%的森林。

但BBC也提醒，過往的類似協議並沒未有效停止森林砍伐，雖然本次的協議更為有利，但如何規範和監督仍有疑慮，而簽署國之一的印尼在會後表示「這個協議不公平」，也為未來增加疑慮。

甲烷排放

超過100個國家同意在2030年前逐步降低30%的甲烷排放。然而，中國、俄國、印度這三個最大的甲烷排放國目前仍未加入承諾。

煤炭使用

超過40個國家——其中包括波蘭、越南、智利等煤炭使用大國——同意將減少煤炭使用。不過澳洲、印度、中國、美國等世界上最大的煤炭使用國，並沒有簽署同意。

氣候金融

大約450個、共計掌握130兆美元的金融機構，同意將投入包括再生能源在內的「潔淨科技」，並將自使用化石燃料的產業撤資。

然而BBC也指出，協議中並未明確設下「投資歸零」的目標，許多環保團體認為這個宣誓可能淪為公關式的作秀活動。

Photo Credit: AP / 達志影像

《BBC》的分析中也提到，這些協議將為我們未來的生活帶來改變。包括使用電動車輛、轉換到更潔淨的能源、轉型更低碳的居住模式等等，也會看到更多綠地空間的出現。

不過隨著碳排放越被重視，未來我們也會為「碳」付出更多開支。像是進口食物、搭飛機等活動的成本，都可能因為碳稅而被提高；此外為了減少森林遭受破壞，未來黃豆、牛肉、棕梠油等產品的價格也將提高。

專家也表示這是個困難的選擇，因為如果我們一直想追求便宜的食物，惡性的森林砍伐永遠不會結束。

對抗氣候變遷COP26達成全球協議，各界反應不一

在COP26氣候峰會達成對抗氣候變遷的全球性協議後，雖然英國首相強生盛讚是向前跨出一大步，但聯合國秘書長古特瑞斯仍警告世界依舊處於「災難」邊緣。

法新社報導，負責主辦這場聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的主席夏瑪（Alok Sharma）總結這場馬拉松式協商，向各方代表表示：「抉擇的時刻到了。你們做出的選擇將至關重要。」

不過中國和印度堅持，最終協議文本有關化石燃料的措辭必須淡化，今天的協議也沒有達到科學家稱足以遏制危險暖化的標準。

對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這個世界依舊處於「災難」邊緣。他透過聲明對格拉斯哥舉行峰會進展表達樂見之意，但也強調，「我們脆弱的星球正命懸一線」，峰會進展依舊不足，「我們仍在敲氣候災難的大門。」

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）同樣表示，這場峰會除了「空話」外毫無成果。這位「週五為未來而戰」（Fridays for Future）運動先驅在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「真正的工作在這些殿堂外持續進行。我們永不言棄。」

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天對COP26達成的協議表達歡迎，稱這意味著2015年巴黎氣候協定的條款仍可達成。歐盟執委會聲明指出：「COP26完成了巴黎氣候協定規則手冊，也讓巴黎協議目標能繼續保持下去。」

英國首相強生（Boris Johnson）稱COP26氣候變遷峰會達成的協議「向前邁進一大步」，不過也提醒「接下來幾年還有很多工作要做，但今天的協議是向前邁進一大步，而且至關重要的是，我們達成了史上第一個逐步減少煤炭使用的國際協議，以及將全球暖化限制在攝氏1.5度的路線圖。」

據路透社報導，強生表示：「我希望未來回顧格拉斯哥COP26時，看到的會是此為終結氣候變遷的開端，而我將繼續為了實現這個目標不懈地努力。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範