指揮中心勘誤「高端可入6國變4國」，11月第一週全球確診數歐洲佔三分之二

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自印、緬甸、馬來西亞及越南入境，入境日介於今年10月31日至11月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

外交部提供資料有誤，高端可入境6國變4國

雖然10月12日時，指揮中心列出接種高端疫苗者可入境紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯等6國，但13日晚間指揮中心發布消息，改稱接種高端疫苗可入境或入境免隔離國家有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國， 其中貝里斯實施日期待確定。

指揮中心發言人莊人祥接受媒體電話聯訪時說，由於外交部提供資料有誤，故予以更正，並表示近期因有民眾接種高端疫苗可入境，但經了解後屬於特例。

針對施打高端後可入境的名單改變，外交部表示以色列今年11月1日起，僅開放完整接種世界衛生組織（WHO）批准的莫德納、輝瑞、嬌生等7種疫苗及俄羅斯疫苗（Sputnik V）的旅客入境，高端疫苗不在承認之列；阿根廷剛開放完整接種疫苗的外籍人士入境，建議實施一段時日後再將阿根廷納入認可高端的國家。

貝里斯部分，外交部指出，貝里斯將要求所有入境貝國旅客出示有效的完整疫苗接種紀錄，因此一旦貝里斯實施新的入境管制措施，完整接種高端疫苗的國人將可持政府製發的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，連同96小時內的PCR或48小時內的抗原快篩陰性證明，入境貝國可免除隔離。

圖為高端疫苗｜Photo Credit: 中央社

外交部也提醒，相關施行日期及細節將以貝里斯政府未來正式公告為準。出國旅遊的民眾，出發前務必詳閱各國最新入境規定，或參考外交部領事事務局網站。

此外，指揮中心指出，因應國際上對於疫苗證明的需求，經過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已經接種1劑或2劑高端的民眾，如果有緊急出國的需求，急需其他疫苗的接種證明，可以帶工作證明、就學證明等文件，去各縣市衛生局指定醫療院所預約接種AZ、BNT或莫德納疫苗。

世衛：歐洲重回疫情重災區，恐再增50萬病死

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞12日表示，上週歐洲通報近200萬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是大流行以來單週新高，歐洲正面臨再度採取限制措施遏止傳播的壓力。

《中央社》報導，譚德塞表示歐洲正面臨重新實施限制措施以遏止傳播並減輕衛生系統負擔的壓力，每個國家都必須不斷評估情況調整方法，世衛建議歐洲各國繼續擴大測試、使用口罩、保持社交距離、預防群聚、改善通風等措施，另呼籲民眾接種疫苗。

譚德塞提到，疫情不僅在疫苗接種率較低的東歐國家激增，在接種率最高的西歐國家也是如此，這提醒大家，疫苗並不能取代其他預防措施的必要性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

譚德塞也指出，當前疫苗覆蓋率最高的國家繼續儲備更多疫苗，而低收入國家則繼續等待。全球每天注射的追加劑比低收入國家的第一劑量多6倍，除非解決全球疫苗不公平危機，否則無法結束這場大流行。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）近期也對歐洲病例攀升憂心忡忡，表示歐洲已再次成為疫情重災區，防疫鬆綁與部分地區接種率拉不上來，都是疫情復燃的原因。並警告「據一項可靠預測，目前的趨勢代表明年2月前會有另外50萬人染疫病故」。

據世衛統計，11月第一週全球新增310萬例確診，歐洲就占2/3，染疫病故4.8萬人裡一半在歐洲。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範