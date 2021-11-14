愛情心理學：愛情吸引力法則——出Pool拍拖4大要點（下）

「只想找一個伴，但崩壞的命盤……」你有試過在愛情上像E先生那樣遭遇連環不幸事件嗎？或許你心裡曾有個默默喜歡的人，卻遲遲得不到回應。又或者你想跟他／她說：「Don’t wanna be friends」，正式由朋友發展到戀人關係。等等先，你有想清楚對方是個合適的人嗎？那個令你放不下的他／她，是不是真的適合成為你的伴侶？你們之間有足夠的吸引力走在一起嗎？在本篇，讓我們繼續探究愛情心理學的吸引力法則，認識人與人之間互相吸引成為情侶的因素，解構人生中那些「突如其來的心跳感覺」！

互惠性（Rciprocity）

從心理學的角度而言，我們傾向喜歡一些同樣喜歡自己的人、一種雙向的情感交換（Gouldner, 1960）。根據互惠性理論，當我們知道對方欣賞我們，對我們有好感的時侯，我們也傾向以同樣的方式回報他們（Gouldner, 1960）。Backman & Secord（1959）進行過有關的實驗，發現被實驗員給予正面評價的參加者，比起收到負面評價的參與者，對該實驗員有更多好感。即使是陌生人，只要知道對方喜歡我們，我們多多少少也會回饋類似情感給他們（Aronson & Worchel, 1966）。除了對方如何對待我們，我們認為對方怎樣看我們，也會影響我們喜不喜歡他／她。心理學家認為，當雙方都覺得他們的互動是對等雙向的，他們之間的情感交換才得以維持下去（Homans, 1961）。

我們可以用社會交換理論（Social Exchange Theory）進一步理解互惠性。我們在一段關係中會衡量自己的付出和所得的稿賞，期望達到平等的交換，可以是物質上或精神上（Emerson, 1976）。如果我們付出的好意被對方同樣回饋，那就是對等的社會交換。當我們受到別人的好意並回饋時，我們期望著對方在未來回饋好意，以及在未來持續的交換。在愛情上，我們有想被滿足的需求，以愛、關懷和照顧等付出作為交換的「禮物」，期望和對方達到互利互惠的關係（Emerson, 1976；Montoya & Insko, 2008）。不一定每次交換都絕對平均，或每段關係都絕對平等，但只要一般關係是雙向帶來益處，付出有回報去滿足各自需要，這般關係就有足夠的互惠性延續下去，並為雙方提供滿足感。當然，每個人的標準不同，有些人可以佛系戀愛，或無條件付出，但前提是當事人也在身心健康的狀態。

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若然你在一段關係只是盲目地單方面付出，不斷累積憤怒和失望，去到損耗心靈的地步，你就要多多考慮何時抽身了。就像我們追女神／男神那樣，無論我們請他們食飯、送禮物給他們，都只是得到冷冷的回應或不讀不回，這樣勞心勞力的付出，是不是對我們有益呢？或許我們一開始真的喜歡他們，但後來往往放不下的是付出後沒有回報的不甘。經濟學及心理學上有一個名為沉沒成本的認知偏誤（sunk cost fallacy），指出那些經已付出卻收不回成本的投資往往令人難以抽身（Arkes, 1985）。在感情上，我們期待對方終有一天會回報，一直默默付出著、等待著，覺得退出了就「不值」、「唔抵」。可是我們必須為自己設立一個「止損點」，當一段關係只是持續搾乾我們的心血、精神、時間，那我們就該果斷離開，為自己的健康著想。

我們喜歡一個人的時侯，很容易會產生心理投射（projection），把自己所認為是「對方的優點」投射到對方身上。我們可能會理想化對方，或浪漫化一段關係，而忘記了認清對方真實的為人及關係係本質。我們是喜歡他們，還是我們腦海中的他們？是純然喜歡，還是故意執著？我們要保持理性，為自己想想，這段關係是單向付出，還是雙向互惠。對等的情感交換才能促進一段關係發展下去。

親密感（Intimacy）

親密感也是建立關係的主要因素，當我們夠熟悉和信任對方，就可以有進一步發展。自我揭露（self-disclosure）是提升親密度的重要一環，如分享我們的個人經歷、喜好、價值觀等，甚至秘密（Collins and Miller, 1994）。當我們遇見一個人時，第一印象對於關係的建立是重要的（Berscheid & Regan, 2005），例如我們可能被對方的外貌或態度吸引。若要進一步提升親密度，我們可以透過自我揭露表達自己，也讓對方認識自己。它在心理學上是一種信任及友善的表現，有助增加好感。Collins and Miller （1994）指出，當我們對別人進行自我揭露，或是別人對我們進行自我揭露時，都是可以增加對方對我們的好感。而Sprecher et al.（2012）其後補充，表達自我的一方比起作為聆聽的一方，可引起對方較多的好感。

心理家認為自我揭露可以提升對方對我們的熟悉程度（familiarity），以及降低對方認知上對我們的不確定性，從而產生好感（Berscheid & Reis, 1998；Berger & Calabrese, 1975），這就如我們上篇所提及的。另外，我們也可以用前幾段提及的社會交換理論去理解自我揭露的作用。相關學者指出，聆聽別人的自我揭露可以是一種精神上的犒賞，因為它代表了別人對我們一定程度的信任和喜愛，而互相的自我揭露可以促成一種情感交換，也合符關係上的互惠性（Altman & Taylor, 1973）。不論是未發展還是已發展的愛情關係，自我揭露都是提升兩人之間吸引力的重要因素（Derlega et al., 2009）。在日常生活中，我們也不妨和喜歡的人分享生活點滴，表露自己的心聲，讓彼此更熟悉對方。

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當然，自我揭露也需要適當的態度和技巧。如果我們一次過向對方分享太多的自己的事，急於拉近距離，這難免會讓感到不適或尷尬。因此，我們也要衡量對方和我們有多熟，而對方願意吸收多少，也要給對方空間表達自己的想法，在溝通上取得平衡。當我們聆聽對方的自我揭露時，抱持同理心（empathy）是十分重要，嘗試用對方的角度觀看他的想法，將心比心。積極聆聽（active Listening），例如適當的肢體表達和發問，都可以讓對方感受到我們的關心。除了分享自己的生活和嗜好，如果我們和對方夠熟，其實也可以嘗試在溝通中表達自己對該段關係的反思。或許我們平時習慣只說「我」的事，但說「我們」的事是能進一步提升親密度，因為這代表了我們重視和對方的關係。能做到這一步的並不容易，但這的確可以讓一段關係昇華，確認彼此有足夠的信任向對方展現內心脆弱（Josephs, 2020）。

有些情況是，當我們更熟悉對方，看到他們的缺點時，我們發現自己沒想像中那樣喜歡他／她。雖然我們或許會感到失望，但在關係中接受對方的真實面貌，放下自我滿足的幻想，是對對方和自己的尊重。或許我們會包容對方的缺點，繼續發展關係，又或許我們無法接受對方的觀念，選擇慢慢抽離。無論結果是如何，如果對方當初是基於對我們的信任而剖白自己，那我們也應該尊重這一段關係。不要因為單方面的「幻想破滅」而傷害對方，畢竟他／她也是個曾經相信你的人。

關於愛情

在愛情吸引力的上、下篇，我們認識了吸引力的四個大元素：相似性、鄰近性、互惠性和親密感。關於愛情的研究有很多，如果想更了解戀愛關係，可以看看Dr. Robert Sternberg著名的愛情三角理論。喜歡一個人、被一個人吸引的原因可以有很多，也不是心理學家用三言兩語就可解釋清楚。在關係中，我們都迷惘過、執著過。最重要的還是自我關懷（self-compassion），在苦痛中懷著善意照顧和接納當下的自己。今天放不下，由它吧。人總會成長的，不必下下怪責自己。最後引用一句歌詞：「若是純屬愛，可有對或錯」。

References

Altman, I., Taylor, D. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston.

Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational behavior and human decision processes, 35(1), 124-140.

Aronson, E., & Worchel, P. (1966). Similarity versus liking as determinants of interpersonal attractiveness. Psychonomic Science, 5(4), 157-158.

Backman, C. W., & Secord, P. F. (1959). The effect of perceived liking on interpersonal attraction. Human Relations, 12(4), 379-384.

Berger, C. R., Calabrese, R. J. (1975). Some explorations in initial interaction and beyond: Toward a developmental theory of interpersonal communication. Human Communication Research, 1, 99–112.

Berscheid, E., & Reis, H. T. (1998). Attraction and close relationships.

Berscheid, E., Regan, P. (2005). The psychology of interpersonal relationships. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Collins, N. L., & Miller, L. C. (1994). Self-disclosure and liking: a meta-analytic review. Psychological bulletin, 116(3), 457.

Derlega, V. J., Winstead, B. A., Greene, K. (2009). Self-disclosure and starting a close relationship. In Sprecher, S., Wenzel, A., Harvey, J. (Eds.), Handbook of relationship initiation (pp. 153–174). New York, NY: Taylor & Francis.

Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2, 335–362.

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American sociological review, 161-178.

Homans, G. C. (1961). The humanities and the social sciences. American Behavioral Scientist, 4(8), 3-6.

Josephs, L. (2020, November 15). Why romantic intimacy requires self-disclosure. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/blog/between-the-sheets/202011/why-romantic-intimacy-requires-self-disclosure

Montoya, R. M., & Insko, C. A. (2008). Toward a more complete understanding of the reciprocity of liking effect. European Journal of Social Psychology, 38(3), 477-498.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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