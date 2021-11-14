2021/11/14,
政治

民進黨全代會定調提名依據：六都由蔡英文徵召，執政滿兩屆縣市將舉辦初選

民進黨全代會定調提名依據：六都由蔡英文徵召，執政滿兩屆縣市將舉辦初選
Photo Credit: 中央社

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在今日的全代會中，民進黨通過了2022年直轄市與縣市長提名特別條例，陳奕齊、林昶佐、陳柏惟等人也以「友黨代表」身分出席，行政院長蘇貞昌也在全代會中細數政績。

民進黨於11月14日下午召開第十九屆第二次全國黨員代表大會（全代會）在台北國際會議中心登場，以「穩健執政、台灣有力」作為今年主軸，並定調2022地方選舉的候選人提名依據，也同時為中二選區的補選和四大公投進行造勢。

會中除了民進黨員，「友黨代表」台灣基進黨主席陳奕齊與前立委陳柏惟，和無黨籍立委林昶佐皆有出席，行政院長蘇貞昌也在活動裡宣傳自己的政績。

民進黨2022候選人六都將由蔡英文徵召，執政滿兩屆縣市將舉辦初選

在今日的全代會中，民進黨通過了2022年直轄市與縣市長提名特別條例，將成為處理2022年大選提名依據——六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則將舉辦初選。

中央社》報導，依照今天通過的2022年直轄市與縣市長提名特別條例中，非直轄市縣市長提名候選人的產生方式則有3種：

  • 執政任期尚未屆滿縣市：由黨主席提名經中執會通過後徵召
  • 非執政縣市：經徵詢、協調後產生單一適當人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召
  • 執政任期兩屆屆滿縣市：依《公職候選人提名條例》第9條規定辦理提名初選

民進黨7個執政縣市當中，基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿；高雄市、台南市、嘉義縣3首長拚連任。依據全代會通過的2022年提名特別條例，未來基隆市、新竹市以及屏東縣3縣市將辦初選，六都直轄市由黨主席依徵召辦法提名。

自由電子報》報導，針對非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，民進黨將成立「2022年選舉對策委員會」來主責。

選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命，就可能的提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選；協調對象對解決之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選；若對解決競爭之機制無共識，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。

此外，該條例也延續納入民進黨在「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」時訂定、被稱為「柯文哲條款」之文字內容，明定「如有特殊考量之直轄市、縣市長之提名，得經中執會決議後，另訂方案執行之。」

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Photo Credit: 中央社
全代會活動安排為陳柏惟與林靜儀加油之橋段，陳柏惟將手套與棒球交給林靜儀，象徵民進黨與友黨攜手合作

另外，民進黨全代會也通過2022年直轄市議員提名特別條例，直轄市議員新住民、新人、以及35歲以下年輕人民調有加權，同時通過「政二代條款」，現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

對此，民進黨秘書長林錫耀表示，2022直轄市議員提名特別條例是為鼓勵新人、青年世代及新住民黨員參選，以利培育新進人才，增添多元聲音。

陳奕齊、林昶佐、陳柏惟以「友黨代表」身分出席，蘇貞昌細數政績

由於今年正逢民進黨創黨35周年，全代會開幕式一開始首先進行向黨旗致敬儀式，由六人著正裝戴白手套一起持一面民進黨黨旗進場。

UDN》報導，開幕儀式現場除了民進黨代表外，受邀出席開幕式觀禮的前立委陳柏惟、台灣基進黨主席陳奕齊、無黨籍立委林昶佐也隨全場起立，向民進黨黨旗行注目禮致敬。

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Photo Credit: 中央社
全代會開幕式首先進行向黨旗致敬儀式，由6人著正裝戴白手套一起持民進黨黨旗進場

全代會中，行政院長蘇貞昌也在台上手持「撞球桿」細數行政院政績。《中時電子報》報導，蘇貞昌提到包括加薪減稅、班班有冷氣、營養午餐補助、綠能等政績時，除了批評馬政府時期年年赤字，並話鋒一轉，指出自己到立法院報告時國民黨丟豬內臟，民進黨提出前瞻預算時國民黨在立院議場阻擋、丟水球、灑麵粉，結果到了地方，國民黨立委紛紛開始跟他要預算。

蘇貞昌也引用美國國務卿布林肯「若中國攻擊台灣，美國不會坐視不理」的談話，表示台灣正在歷史關鍵時刻，讓我們走過國民黨的亂，讓人民更有信心，也為1218公投拉票並表示「四個不同意、台灣更有力」。

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新聞來源：

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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