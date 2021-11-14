2021/11/14,
國際

喝酒被下藥的性暴力總被消極應對，歐洲近日發起「揭發你的酒吧」運動

喝酒被下藥的性暴力總被消極應對，歐洲近日發起「揭發你的酒吧」運動
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一個月前，布魯塞爾有2名女性揭發遭到酒吧服務人員下藥性侵，然而東窗事發後，酒吧老闆只是把人調離職位，警方與當局對指控也沒採取真正作為。經過醞釀，23歲的梅斯10月中創建「揭發你的酒吧」Instagram頁面，搜集並發表60多名受害者的遭遇自述，許多歐洲城市也開始有民眾上街請願。

（中央社）從比利時開始，到法國、英國，「揭發你的酒吧」運動近月來在西歐社群媒體上逐漸發酵，受害者紛紛站出來揭露存在多年卻未受關注的酒吧性暴力問題，盼有關單位停止視若無睹。

繼#MeToo與#揭發你的豬（#Balancetonporc）運動後，歐洲社群媒體上又出現新的反性騷擾與反性侵標籤，也就是#揭發你的酒吧（#Balancetonbar）運動。

透過這個主題標籤，歐洲女性勇敢站出來，在社群媒體上講述自己在派對或聚會場合遭到的攻擊事件，運動影響力逐漸發酵擴散。

發起運動的比利時女性協會「那你的姊妹呢？」（Et ta sœur?）工作人員奧特克萊（Florence Hauteclaire）向媒體解釋，運動約一個月前從布魯塞爾開始，2名女性揭發遭到酒吧服務人員下藥性侵。

然而東窗事發後，酒吧老闆只是把人調離職位，警方與當局對指控也沒採取真正作為。「那時，她們就渴望聲音能被聽見」。經過醞釀，23歲的梅斯（Maïté Meeûs）10月中創建「揭發你的酒吧」Instagram頁面，搜集並發表60多名受害者的遭遇自述。

有人寫道：「我記得我喝了半杯酒......然後就什麼也不記得了。」有人說：「我幾個小時後醒來，一個人躺在階梯上，褲子和內褲被褪下。」

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截圖自Instagram

這些受害者皆匿名，但寫出事發的酒吧名稱。社群媒體Instagram頁面獲得廣大迴響，一個月內已有2萬3000多名粉絲。

梅斯在接受法國新聞電台（France Info）訪問時表示，她的目標不僅是要凸顯夜店酒吧性暴力的嚴重程度，也要指出這些店家缺乏事前預防與事後的協助。

她說：「夜生活的有罪不罰應該停止。那些店家常避重就輕，說那不是他們的錯。但真正問題在於：你們有採取行動來保護客人嗎？」

網路現象開始延燒至法國，巴黎、土魯斯（Toulouse）、蒙貝列（Montpellier）、馬賽（Marseille）等地的女性紛紛加入行列，敘述在酒吧中的糟糕經驗，也出現以法國各城市為名的「揭發你的酒吧」IG專頁，其中有不少人出面表示曾喝下俗稱「神仙水」的伽瑪羥基丁酸（GHB）後遭到性侵。

這運動也橫跨英吉利海峽，英國學生開始出面表示，曾在夜店和酒吧中遇到飲料被摻入藥品的狀況。隨後，一連串以Girls Night In為名的運動因此展開，全國性抵制惡名昭彰的夜店與酒吧。也有人向國會發起請願，希望進入相關場所前能強制搜查隨身物品。

面對有關單位的不作為，昨晚在全體女性自主聯盟（UFIA）的號召下，上百名女性走上布魯塞爾街頭，呼籲要抵制酒吧與夜店一個晚上。

集會中一名法國女權運動參與者涂馬佐夫（Anna Toumazoff）表示，已經受夠了酒店老闆總說「我們不知道」。

目前運動能量仍在持續累積，並引起共鳴。加拿大魁北克法語大報「新聞報」（La Presse）表示，影響力可能將逐漸穿越大西洋來到魁北克。

魁北克對抗性別與種族暴力協會「我也改變了」（#jaichangémoiaussi）創辦人德普易（Alexandra Dupuy）向媒體表示：「該是這些店家自我檢視的時候了。如果察覺情況有異，就不該閉上雙眼。」

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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