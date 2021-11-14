喝酒被下藥的性暴力總被消極應對，歐洲近日發起「揭發你的酒吧」運動

（中央社）從比利時開始，到法國、英國，「揭發你的酒吧」運動近月來在西歐社群媒體上逐漸發酵，受害者紛紛站出來揭露存在多年卻未受關注的酒吧性暴力問題，盼有關單位停止視若無睹。

繼#MeToo與#揭發你的豬（#Balancetonporc）運動後，歐洲社群媒體上又出現新的反性騷擾與反性侵標籤，也就是#揭發你的酒吧（#Balancetonbar）運動。

透過這個主題標籤，歐洲女性勇敢站出來，在社群媒體上講述自己在派對或聚會場合遭到的攻擊事件，運動影響力逐漸發酵擴散。

Yesterday evening feminist organisations called for a boycott of the horeca sector because of high numbers of testimonies from women who say they were assaulted while on a night out in #Brussels!

Full article below:#BalanceTonBar we are w/ you!👊#MeToo https://t.co/q3GgzdFFTk — MeTooEP (@MeTooEP) November 13, 2021

發起運動的比利時女性協會「那你的姊妹呢？」（Et ta sœur?）工作人員奧特克萊（Florence Hauteclaire）向媒體解釋，運動約一個月前從布魯塞爾開始，2名女性揭發遭到酒吧服務人員下藥性侵。

然而東窗事發後，酒吧老闆只是把人調離職位，警方與當局對指控也沒採取真正作為。「那時，她們就渴望聲音能被聽見」。經過醞釀，23歲的梅斯（Maïté Meeûs）10月中創建「揭發你的酒吧」Instagram頁面，搜集並發表60多名受害者的遭遇自述。

有人寫道：「我記得我喝了半杯酒......然後就什麼也不記得了。」有人說：「我幾個小時後醒來，一個人躺在階梯上，褲子和內褲被褪下。」

截圖自Instagram

這些受害者皆匿名，但寫出事發的酒吧名稱。社群媒體Instagram頁面獲得廣大迴響，一個月內已有2萬3000多名粉絲。

梅斯在接受法國新聞電台（France Info）訪問時表示，她的目標不僅是要凸顯夜店酒吧性暴力的嚴重程度，也要指出這些店家缺乏事前預防與事後的協助。

她說：「夜生活的有罪不罰應該停止。那些店家常避重就輕，說那不是他們的錯。但真正問題在於：你們有採取行動來保護客人嗎？」

網路現象開始延燒至法國，巴黎、土魯斯（Toulouse）、蒙貝列（Montpellier）、馬賽（Marseille）等地的女性紛紛加入行列，敘述在酒吧中的糟糕經驗，也出現以法國各城市為名的「揭發你的酒吧」IG專頁，其中有不少人出面表示曾喝下俗稱「神仙水」的伽瑪羥基丁酸（GHB）後遭到性侵。

這運動也橫跨英吉利海峽，英國學生開始出面表示，曾在夜店和酒吧中遇到飲料被摻入藥品的狀況。隨後，一連串以Girls Night In為名的運動因此展開，全國性抵制惡名昭彰的夜店與酒吧。也有人向國會發起請願，希望進入相關場所前能強制搜查隨身物品。

A Bruxelles ce soir, plusieurs milliers de femmes boycott les bars pour dénoncer les agressions sexuelles dans les établissements de la nuit.



De nombreuses femmes affirment avoir été droguées et abusées sexuellement dans des bars bruxellois. #BalanceTonBar pic.twitter.com/tDJwbwzHiR — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 12, 2021

En Belgique, le mouvement #Balancetonbar appelle au boycott des bars ce vendredi 12 novembre suite aux témoignages de nombreuses femmes victimes de violences sexuelles dans des établissements bruxellois. pic.twitter.com/hLEcYRvORU — AJ+ français (@ajplusfrancais) November 8, 2021

面對有關單位的不作為，昨晚在全體女性自主聯盟（UFIA）的號召下，上百名女性走上布魯塞爾街頭，呼籲要抵制酒吧與夜店一個晚上。

集會中一名法國女權運動參與者涂馬佐夫（Anna Toumazoff）表示，已經受夠了酒店老闆總說「我們不知道」。

目前運動能量仍在持續累積，並引起共鳴。加拿大魁北克法語大報「新聞報」（La Presse）表示，影響力可能將逐漸穿越大西洋來到魁北克。

魁北克對抗性別與種族暴力協會「我也改變了」（#jaichangémoiaussi）創辦人德普易（Alexandra Dupuy）向媒體表示：「該是這些店家自我檢視的時候了。如果察覺情況有異，就不該閉上雙眼。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範