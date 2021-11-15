首場公投意見發表會：正反方論點沒有太多新意，但民眾對公共事務的了解程度仍有限

四大公投是台灣2021年最後一場重要的政治議程，結果將在12月18日揭曉，在此之前，中央選舉委員會共規劃五場次的「公投意見發表會」，分別就四項公投請正方提案人之領銜人及反方代表出席發表意見，其目的有二，一是正反方可以藉此將意見充分向社會表達，二是投票權人在足夠的資訊下，以利行使公民投票的權利。

藍綠雙方積極準備這次公投案的攻防，精采度勝於過往。

公投案正方各說各話、要贊成卻矛盾

首場「公投意見發表會」已於11月13日落幕，四個公投案（「重啟核四」、「三接遷移」、「反美豬」及「公投綁大選」）的正方代表分別是領銜人黃士修、陳憲政律師、林為洲立法委員及江啟臣立法委員，反方代表依序為經濟部曾文生次長、經濟部王美花部長、農委會陳吉仲主委及內政部陳宗彥次長，其他三場次的正反方名單雖然也已經公布，但是否會有變更還說不定。

正反方都在規定時間內表述了各自的立場與意見。首先以「重啟核四」來看，黃士修手拿紅酒杯陳述著重啟核四的正方意見，強調核能的重要性，認為在台灣仍有民生與工業用電需求下，綠能發展仍有技術與成本的問題，恢復核能有其必要性，核能也不該視為污染源，重啟核四不但符合經濟上的需求，需要政府的相關配套措施。

不過，黃士修對於核能安全問題及核廢料的安置著墨不多，推說政府不把蘭嶼核廢料移除，卻無視鄰避效應及經濟環保的平衡問題。

其次，針對「三接遷移」的公投案，正方代表陳憲政律師特別指出當地海洋生態資源的重要性，認為政府推動能源轉型不應該犧牲藻礁等海洋生態，而且這不但會讓海洋環境被破壞，也會是民眾生活健康及安全上的挑戰。他認為，全球面臨藻礁不斷減少的挑戰，政府雖然表示三接來解決能源進口儲放的問題，天然氣是短期能源需要，環境問題卻是長期，因此三接開發應更審慎評估及規劃為宜。

此外，國民黨派出兩位黨籍立委，分別就「反美豬」及「公投綁大選」進行辯護，林為洲委員表示國民黨從來不反對美豬進口，而是就事論事，要避免民眾食用有萊克多巴胺成份的豬肉，目的就是要維護國人健康，而且不該將民眾健康問題與台美關係混為一談；而江啟臣委員則以「公投」是民主發展不可或缺的一環，公投讓民意來檢視政府政策，以不增加人民投票的困擾為前提，「公投綁大選」與大選共同時間舉辦，民眾的投票率將會提高，結果更具備民意的正當性。

Photo Credit: 中選會直播截圖

公投案反方分進合擊、反對走回頭路

擔任本次意見發表會四項公投案的反方代表都是行政院官員，其責任便是要捍衛政府政策，並以「不同意」做為主要訴求。

經濟部正副首長王美花及曾文生都有提到台灣能源轉型的關鍵時刻，確實政府在2016年大力推動綠色經濟，目前也有許多跨國企業被要求生產原料及過程需要符合環保要求，而建立完善的能源政策將攸關著台灣及許多企業的競爭力，不可迴避。

基於能源轉型的要求下，政府要強調的是，台灣不能走回頭路，停止核四的運轉，除了礙於台灣地處地震帶範圍，核安對台灣的衝擊不但攸關經濟發展，更涉及到人民生命財產，而這些在多次安檢時早已證明核四根本不能運轉，何來有重啟的選項。

此外，台灣近年來不斷投入太陽能、風力發電等的基礎建設，在確保環保與安全的前提下，政府規劃三接方案，這都有綠色能源與環境永續的考量，而且前任政府也採取相同政策及立場，現在的在野黨打臉當年的執政黨相當不合理，也不符合目前國際社會的能源趨勢。

而針對「反美豬」及「公投綁大選」的公投案，行政院由農委會及內政部來直球對決，事實上，台灣市場進口豬肉的比例並不高，而且國人多對國產豬肉有所偏好，加上政府已要求進口豬肉必須標示清楚來源，此對消費者已做好完整的保障措施；而針對公投綁大選，內政部陳次長出馬立論反對意見，在2018年的大選時，當時10項公投案確實造成投票作業的不便，而有「邊開票、邊投票」的亂象。

此外，而且一般選舉與公投用意不同，公投綁大選無助於國人充分了解公投案內容，這攸關人民參政權必須嚴肅看待。

Photo Credit: 中選會直播截圖

論點沒有太多新意，但了解議題的民眾卻仍不多

綜合四大公投案的正反方意見，確實都在有限的時間內提出支撐各自立場的論點，其實這些都早已在各輿論平台及媒體有所討論，反而沒有太多新意可言。

然而這也是當前台灣推動公投的問題所在。

因為還有許多社會大眾對於公共事務的了解程度有限，當提案說明過於簡化，加上政黨對壘意識下的政治操弄，公民社會很難有討論的空間，更遑論一般民眾對於案由的理解容易有誤。而在此辯論中，雖然反方一再強調公投項目對國家發展的影響，但是正方卻少有提及可能影響的因應對策，難以讓社會大眾有全面性的比較，實屬可惜。

當然，接下來還有四場次的「公投意見發表會」，正反方應當會就這次發表的內容進行戰術調整，隨著多次宣講之後，真理有機會愈辯愈明，無論是正方或反方都可以在幾此回合中展現不同途徑的立論點，讓社會大眾可以從各種角度思考「同意」或「不同意」的理性選擇。

不過，投票行為從來很難理性抉擇，而且都會受制於個人的知識邏輯、政治意識、社會文化及關係網絡所影響，再加上國民黨陣營對於公投案的立場一變再變，用政治精算去操作公投議題的攻防，這不但無助於公民社會對公共事務的討論，更是對民主發展而言是相當錯誤的示範。

（本文同時代表中華民國醫師公會全聯會永續發展智庫、台灣韜略策進學會之觀點）

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航