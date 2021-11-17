「亞洲通」康達出任美國務院亞太助卿，首訪日韓傳達拜登政府延續合作善意

「亞洲通」康達通過任命，首次出訪直奔兩大亞洲傳統盟友

9月24日，美國聯邦參議院批准國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）的人事任命。國務院亞太助卿主要負責東亞和太平洋事務，其責任區域包含中國、台灣、日本、韓國等多個亞太國家。

出任出任亞太助卿前，康達曾任美國駐越南大使、歐巴馬（Barack Obama）政府時期白宮國安會的亞洲事務資深顧問、駐中國大使館公使。並且，同時掌握日文、中文的他，配合豐富駐亞洲經歷，算是名符其實的「亞洲通」。

據國務院新聞稿指出，康達於11月7日至11月12日展開為期6天，先後前往日本、韓國的訪問，他與兩國資深外交官員會晤，聚焦21世紀全球挑戰、促進印太和平穩定等議題。而此次日、韓行，也成為他自9月24日上任後的首次外訪。

《霧谷晶策》觀察，康達此行突顯美國拜登（Joe Biden）政府對於亞洲傳統盟友日、韓的重視。國務卿布林肯（Antony Blinken）3月中首次外訪，也是造訪日、韓。雖拜登目前2次外訪地點皆在歐洲，但他上任後最先會面的兩位領導人，為4月中的時任日本首相菅義偉，以及5月初的韓國總統文在寅。

康達首訪日本東京

康達11月7日至11月10日出訪日本東京，據日媒《京都新聞》報導，康達此行先後與日本外務省官員進行交流對話。在與外務省事務次官森健良會面中，雙方對日本新任首相岸田文雄於11月的訪美達成協議。

與外務省北美事務局長市川惠一的會面中，雙方討論如何建立自由和開放的印太地區，和中國利用脅迫手段試圖改變區域現狀。此外，與亞洲和大洋洲事務局長船越健裕的會面時，雙方同意美、日在北韓綁架日本人、核武和導彈問題上合作。

此行訪日，康達分別接受《日本放送協會》（NHK）和日媒《共同社》的專訪，在《NHK》專訪中他表示，美國希望台灣海峽維持和平與穩定，在對台政策方面沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

於《共同社》專訪中，康達指中國目前正威脅國際秩序，且中國採取的多方面行動令人擔憂，對台施壓以及試圖單方面改變南海及東海現狀是很大的問題。為了抑制中國、避免台海出現突發事態，康達期待岸田政府能在「安保領域」發揮更大作用。

針對日本增加防衛預算一事，康達說他尊重日本主權，美國歡迎日本增加預算。日本增加防衛預算不僅是強化日美同盟，還有利於讓亞洲變得更加安全繁榮。

無獨有偶，日本防衛省在11月13日表示，海上自衛隊和澳洲海軍11月10日至12日，在日本四國南方的太平洋上實施聯合訓練時，海自首度對澳洲海軍船艦提供「武器等防護」。即海自以武力保護其他國家船艦及飛機等軍事資產，此前自衛隊提供「武器等防護」的對象，只有與日本有同盟關係的美軍船艦。

應澳方所請，日本防衛大臣岸信夫依據2016年施行的安保關聯法，下令海自護衛艦「稻妻號」護航澳洲海軍護衛艦「瓦拉蒙加號」（HMAS Warramunga）。自衛隊2020年曾對美軍提供25次。

《霧谷晶策》認為此次「護航」是日本強化對周邊有事的反應，也是對先前AUKUS軍事同盟的實際支持。雖日本未正式加入AUKUS，但透過《美日安保條約》對盟邦提供支援。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

康達訪韓專注美韓關係、供應鏈、北韓問題

康達於11月10日至11月12日出訪韓國首爾，據《韓聯社》報導，康達於11月11日與同級別對口的韓國外交次官補（外交助理）余成培會面，雙方就朝鮮半島問題、韓美關係、印太區域局勢等議題交換意見。而美國駐韓大使館在推文上指出，雙方討論讓美韓同盟在印太及其他地區不斷增進基於規則的國際秩序。

此外，康達也會面韓國其他資深官員，包含韓國外交部第一次官崔鐘建、外交部經濟外交協調官李誠浩，以及產業通商資源部通商次官補朴起永。而與朴起永的會面中，雙方聚焦如何落實，今年5月美韓峰會針對加強供應鏈合作的後續措施，以及半導體、電動汽車電池等核心領域的供應鏈合作方案。

在北韓問題上，康達於11月12日在美國駐韓國大使館受訪時，針對《韓戰終戰宣言》一事表態指出，如韓方此前發布的訊息，美韓兩國當前正針對終戰宣言進行緊密協商，美方將認真研究韓方提出的所有問題。

康達進一步表示，由於北韓近期持續進行飛彈試驗，美國將按聯合國安理會決議內容，繼續對北韓實施相關制裁。於此同時，美方依舊願與北韓無條件接觸，不過雙方對話是否順利重啟，仍待北韓表態。

中國議題也是康達於11月12日受《韓聯社》專訪時的重點之一。康達擔憂中國可能向區域內多國施加經濟壓力，並強調維持國際秩序及供應鏈彈性的重要性。他強調：「經濟安全問題是此行訪韓的一項議題，旨在強調構建具有恢復能力的供應鏈，避免核心供應鏈過度依賴單一國家或市場的情況符合共同利益。」

康達也會晤韓國兩大黨總統候選人

由於韓國將在明（2022）年3月舉行總統大選，康達此行也與明年總統大選兩大熱門人選，分別是韓國執政黨「共同民主黨」的李在明，以及最大在野黨「國民力量」的尹錫悅。《韓聯社》報導最新韓國總統大選民調顯示，國民力量尹錫悅以43％支持率，遠勝支持率約31％、有「韓國川普」之稱的李在明。

《韓聯社》報導，尹錫悅於12日於國民力量總統候選人辦公室接見康達，以及美國民主黨喬治亞州的聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）和美國駐韓臨時大使卡斯羅（Christopher Del Corso）。

會談時，尹錫悅向美方強調韓美同盟在各方面的重要性，包括傳統層面的國防領域，以及行政、氣候協定、尖端資訊技術等全球議題上兩國間的合作。他表示：「大部分韓國人都接受這個觀念，即韓美安保同盟對韓國經濟成長與繁榮上有重大貢獻。」

尹錫悅又說：「美國在我國（韓國）民主主義發展上帶來許多正面影響，期盼能和共享民主主義與人權價值的美國，在全球與分享共同價值觀的國家一同結盟，解決全球議題，韓國必須得積極參與。」

同一天，據《韓聯社》報導，尹錫悅在韓國新聞中心的外媒記者會強調：「部署薩德系統、美日韓合作是根據韓國國安情勢決定，是國家主權事項。」不過，這並非他第一次針對「薩德爭議」表達強勢立場。7月時，他曾就此議題對中國表示：「中國在要求韓國撤銷部署前，應先撤銷中國在韓國邊境部署的遠端雷達」，而也因此與中國駐韓大使邢海明有一番唇槍舌戰。

並且，他針對總統文在寅先前所表達的「三不承諾」（包含不追加部署薩德系統在內）表達看法。他強調，薩德被視為對中國的挑釁讓人遺憾，而「三不」只是韓國單方面理解中方憂慮，並會通過協商來解決問題。不過，尹錫悅也說，若他順利當選總統，會爭取韓中高層展開定期的戰略對話。

另一方面，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明，也在同日於首爾共同民主黨辦公室會見康達和奧索夫。會面中，李在明表示：「希望韓、美領導人日前達成的協議得到落實，推動兩國關係進一步發展。朝鮮半島和平關乎在韓半島生活的許多人的生存。對美國來說，東北亞問題也至關重要。通過長期發展韓美同盟關係，韓國民主轉型和經濟獲得世界認同。感謝美國政府對韓國經濟和軍事方面給予支援和關注。」

康達說：「他只有一個目標，即釋放美國極度重視這一地區的訊號。最重要的是美國相信強有力的美韓同盟關係。美國重視韓國等盟友、朝鮮半島地區的安全和國防。美國仍將作為韓國的盟國、合作夥伴繼續支援韓國。至今為止，美韓共同關心和平與繁榮，希望使其繼續發展。」

不過，李在明與康達和奧索夫等美方官員會面結束後，同日下午立即與中國駐韓大使邢海明會面，表現出他對美、中均衡看待。

日外長林芳正新官上任，美日外長拜習會前通話

康達甫結束對日訪問，日本新上任外務大臣林芳正就與美國國務卿布林肯在11月13日通話，這是林芳正上任後首度與他國外長熱線。

在約30分鐘的熱線中，雙方就強化美日同盟與合作落實「自由開放的印度太平洋」、確認台灣海峽的和平穩定的重要性達成共識。布林肯並向日本重申防衛承諾，也確認尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用於《美日安保條約》。

此外，林芳正與布林肯通話時，表達對中國企圖以武力單方面改變區域現狀的憂慮。林芳正表示：「布林肯承諾美國對日防衛決心不變，包括位於東海、適用規範美國對日防衛義務的美日安保條約第五條的尖閣諸島。」此外，兩人還就日相岸田文雄首次訪美，以及與美國總統拜登舉行高峰會、美日韓三國合作推進朝鮮半島無核化等議題交換意見。

首先，《霧谷晶策》分析康達此趟日、韓行程，意在對傳統盟邦釋出延續合作的善意，並且加強鞏固兩組雙邊關係。中國崛起、台海緊張議題是美國關心的重點，康達也在兩國訪問時，都提出關切，也是要得到日、韓兩國支持。

再者，《霧谷晶策》認為除了美、日、韓共同關切的區域問題之外，美國也對日、韓各自相關的議題，提出再保證與深化彼此間的合作，如：日本關切《美日安保》適用釣魚台、韓國關心增加薩德部署，都是新上任的亞太助卿康達的業管範圍。基於業管範圍進行工作訪問、拜會對口，就是此趟行程的重點。

最後，《霧谷晶策》觀察由第一線的康達與更高階的布林肯，與其日、韓對口進行「拜習會」前的溝通，也算是尊重盟友的做法。同時，應該也會對日、韓兩國，提到美國總統將與中國領導人見面事宜。畢竟，拜登、習近平能協調出視訊峰會，大概就是美、中兩國關係即將轉變的象徵。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航