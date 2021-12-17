「女人為難女人」的陷阱：一條七人共用的浴巾，為什麼是婆媳的問題？

文：魏妘

最近網路上熱議的一則「老公一家共用同一條浴巾」，網友提到自己剛搬進婆家，在洗澡時，驚覺婆家竟然全家上下都用同一條浴巾擦乾身體，不只如此，那條浴巾的功能還包括擦油膩的手、腳，甚至水果。

這家人可說把共享的精神發揮到極致，他們共用的不只浴巾，還有漱口杯、牙刷、刮鬍刀（兼除毛刀）、月亮杯；共享的行動也擴及寵物，不但人貓共用菜瓜布，就連貓咪的嘔吐物，都還有另隻貓咪吃掉。

該注重衛生的，就只有婆婆 vs. 媳婦？

面對婆家的習慣，版主的處理方式是請老公對婆婆做各種明示暗示；而家裡的另位準媳婦，則是乾脆送好幾條浴巾給婆婆。

這個故事讓我覺得不可思議之處在於，除了廣大網友們議論的衛生習慣外，還有共用一切日用品的，明明就是一家七口呀，但為何站出來表示要改善的是兩位媳婦，而媳婦們溝通的對象，也幾乎集中在婆婆身上。即使網友的婆婆，已經一再表明，她覺得一直換洗浴巾很累。

每個家庭對衛生的標準都不一樣。我也無意討論這一家人的浴巾該幾天洗。我想表達的是，洗浴巾及打掃，為什麼不是其他成員一起做？

家事，在我們的文化裡，很容易變成只有「嫁進這個家庭的女人的事」；冰箱空了，家人會問阿嬤食物在哪裡？地板髒了，媳婦會被問怎麼沒打掃？ 小孩沒考好，做媽媽會被問怎麼教小孩的？

這些質問似乎都設定：「嫁」進了夫家的女人，都會瘋狂愛上夫家所有家事和責任。但事實上，極少人會愛上累活和家事；更沒人喜歡當那個做到流汗又被嫌到流涎（編註：台語，意即吃力不討好）之人。於是乎，婆媳間就很容易上演著「那都是另一個女人責任」的戲碼，也因此，姻親間及跨世代的矛盾，很容易演變成婆媳問題，因為家庭裡其他成員，似乎都擁有不被這些問題麻煩到的特權。

婆媳，未必真的是兩個女人之間的問題

我婆婆曾有連續近兩個月，每晚9點都會準時對我進行「再教育」，課程內容圍繞在「好媳婦的應盡義務」，舉凡廚藝、小孩的教育、如何照顧她應酬喝醉的兒子等等。我曾試著讓她換個話題，比如我白天的工作很累，但我婆婆的回應，往往是她煞氣的白眼，外加一句「妳應該先把家顧好」。

但根據觀察，婆婆的授課內容，跟我先生的抱怨內容，就連用字遣詞都高度雷同，所以合理推論，真正想給我各種「調教」的，其實是我先生。於是，我直接跟先生說：「與其想透過你媽改造我，不如你自己解決家裡的問題，不然這個家唯一會改變的，只有婆媳關係變更糟而已，最後還不是害到你自己。」幸好我先生聽懂了，媳婦學院也停課了。

很多婆婆對於媳婦的焦慮，根源未必來自婆婆自已，更多時候，是來自於女性想幫自己的後代，爭取到更無微不至的照顧。而相對於婆婆，許多媳婦想跟婆家溝通時，又往往只能由丈夫代為開口。傳統父權家庭裡的兩個女人，一個是想幫家人代言，另一個則是需要透過丈夫才能說話。兩個女人，其實都沒真正的話語權，但又同時被父權框架，擠壓得爭鋒相對。

為何媳婦熬成婆後，卻成為新一任的壓迫者？身邊很多媳婦都會質疑：婆婆年輕時不也經歷過同樣的壓迫嗎？為什麼她老了就變成新一任的壓迫者了呢？

關於這個問題，我婆婆給了我一點線索，她看著我先生的眼神，往往閃耀的崇拜的光芒，那眼神絕不只是母愛，更夾雜著崇拜及艷羨，就像看著天上那顆最亮的星，或者說，她正凝視著人生裡的希望。

不只我婆婆，我也看過一位歲數稍長的女同事，用同樣的眼神看著自己的兒子，但她卻不曾這樣注視過女兒。那位女同事還曾經嫌棄兒子青春期的初戀，說她把兒子養得高大英挺，兒子身邊的那個女孩卻又矮又扁，根本匹配不上她這輩子的心血。但這位女同事在辦公室裡，卻是個既暖心又幽默的好夥伴。

許多女性成為了新一任的婆婆，是因為兒子活出了她們這一輩子活不出來的自由，兒子從小被允許擁有狂野、奔馳、不羈、作夢等特質，日常裡還可以跟爸爸一樣耍賴不做家事，以上族繁不及備載的好處，是許多女性從出生就不被允許擁有的，但至少，自己的兒子可以坐擁。於是，當另外一個年輕女孩，要把家庭的責任、家事的負擔放在自己兒子身上時，許多婆婆的心理上是無法接受的。有的婆婆，則是很焦慮於如何也把新來的媳婦，迅速規格化為這個家族要的樣子，要不然，婆婆也會被指責沒盡到教育媳婦的責任。

婆媳的死結，仍在於性別的框架

即使這一代的年輕媽媽，比較有性別平等觀念，也會教兒子處理家事了。但我仍不時觀察到一些女性，在丈夫身上得不到足夠的支持後，會更加期待兒子給予溫暖，每次聽到有朋友比較老公和兒子的暖心程度時，我心裡都會為這位媽媽捏把冷汗，因為先生帶給她的失落，若是期待兒子來填充，等她兒子長大了有自己的配偶時，這位媽媽會不會覺得人生唯一的溫暖被奪走了？

丈夫、孩子，當然都值得我們愛，但這份愛不為無限上綱地，成為對女性免費勞動、情感付出的索求，也不該成為兩代女性間彼此傾軋的理由。

去年最夯的台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡的婆婆，也是一輩子為家庭付出的女性。然而，為家人付出後換來的各種失落，導致一位女性從堅強變得尖酸，女主也因此，變成其實沒那麼可愛的婆婆。

說到底，婆媳之間的死結，起因仍不脫父權家庭觀念給女性的框架。造成「嫁」進家門的女性不但動輒得咎，女性更無法開口要求夫家成員共同承擔家庭責任。最終，能解開這個死結的，還是得要靠女性看穿家庭裡的父權結構，才能不掉入「女人為難女人」的陷阱裡。

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈一條7人共用的浴巾，為什麼是婆媳的問題？〉為題發表

延伸閱讀：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航