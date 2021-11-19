酒欲之秋！日本人針對葡萄酒、清酒、燒酌推出眼花撩亂的新酒祭

文：Kayo

每年11月第三個星期四是全球薄酒萊日，在台灣雖然已經沒有往年的熱度，但對全世界葡萄酒迷來說這是一年一度引頸期盼的節慶，「薄酒萊新酒日Beaujolais Nouveau」來了。

薄酒萊日在酒商的強力包裝行銷下，讓人產生了薄酒萊=新酒的印象。但「薄酒萊」這名詞指的是法國的「薄酒萊產區」而非新酒的意思。全球薄酒萊日的原意，是法國薄酒萊地區栽種的Gamay葡萄在每年9月開始釀製葡萄酒入桶，一起於11月第三個星期四開桶品飲慶祝。

然而，11月不只是薄酒萊，也是日本的清酒、葡萄酒、芋燒酌開始推出新酒的時期。對酒鬼來說是個令人雀躍的季節，只有短短的一、兩個月可以品嚐到剛釀製好的新酒，新鮮現釀的口感都是原本要去到酒廠才能喝得到呀。

「山梨NOUVEAU」每年11月3日解禁

NOUVEAU是法文「新的」意思，而NOUVEAU這個詞更廣泛的應用在各種新酒上。日本葡萄酒最大的產區，山梨縣葡萄酒造組合在2008年制定了「山梨NOUVEAU」，在每年11月3日解禁，同時也在山梨當地和東京的日比谷公園舉辦大型慶祝活動。而「山梨NOUVEAU」的新酒限定在日本特有品種的「甲州白葡萄酒」和「麝香貝利A紅葡萄酒」。

Photo Credit: 截圖自作者

而葡萄新酒從葡萄收成到釀製成葡萄酒，只有短短的1-2個月，因此還帶有果實的新鮮香氣，偏甜的口感都是葡萄新酒的特色。紅、白葡萄酒都建議冷藏後飲用，新酒是享受現釀的新鮮風味不需要醒酒，因此杯子使用一般的玻璃杯即可。

葡萄新酒祭在歷史上不管是薄酒萊或是「山梨NOUVEAU」，主要是感謝大自然讓今年也是豐收的一年，也感謝葡萄農家一年下來的辛勤，酒莊也才能釀製出好的葡萄酒。

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清酒新酒， 10月1日是「日本酒の日」

清酒最重要的酒米在9月開始收成，清酒藏在10月開始進入一年中最繁忙的釀製期。自古清酒藏就將每年的10月1日稱作「酒造元旦」，在當天酒藏會到神社參拜祈求一整年的釀造安全，日本酒造組合中央會在1978年將10月1日訂為「日本酒の日」。

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在10月釀製新酒的時期，也正是「ひやおろし、秋あがり」冷卸秋上的清酒的出貨期。前年春天釀好的新酒經過一次火入（加熱殺菌）後，冷藏儲存度過夏天，到秋天時因氣溫已經跟儲藏室差不多，可以不用二次火入就直接出貨，因此被稱為「ひやおろし冷卸酒」，不用加熱冷的卸（出貨）出去的酒。

Photo Credit: 截圖自作者 「ひやおろし、秋あがり」冷卸秋上的清酒。

而10月開始釀製後，12月會出現第一批新酒，隔年2至3月會出現第二批新酒，標示大多為「しぼりたて」發酵釀製完上槽（榨酒）後就裝瓶出貨的酒。因為沒有經過火入（加熱殺菌），酒裡還有些許酵母菌，風味清新躍動帶有微氣泡感。

Photo Credit: 截圖自作者

談到日本清酒的新酒，一定要介紹一下高掛在清酒藏大門的「杉玉」也稱作「酒林」。起源於奈良縣供奉酒之神的三輪神社的神木杉，掛起用杉樹枝葉製成的「杉玉」向酒之神祈求今年也能釀造出好的清酒。

杉玉也成了古時清酒藏的招牌，綠色的杉玉代表的是「今年的新酒釀好了」，掛了一年後開始變成褐色時代表著「ひやおろし冷卸酒可以出貨了」，杉玉也成了吸引酒鬼的「酒好了快來買」的招牌。

燒酌新酒， 11月1日是「本格燒酌の日」

燒酌也有新酒？有喔。芋燒酌廠商會在11月1日「本格燒酌の日」推出芋燒酌的蒸餾新酒。燒酌屬於蒸餾酒，以麥燒酌、米燒酌、芋燒酌為主，並沒有喝新酒的習慣，因為剛蒸餾好的酒強勁且酒精味重，需要經過熟成期風味才會融合穩定、圓滑柔順。

但「芋燒酌」比較特別，芋燒酌是日文漢字，指的是用地瓜作為原料的燒酌，地瓜在8、9月收成，酒廠陸續釀造蒸餾只經過短暫的靜置便裝瓶出貨，剛蒸餾好的新酒還帶有像烤地瓜的香氣、酒體個性鮮明。以前只有去到芋燒灼酒廠才喝的到，現在也跟上NOUVEAU新酒的風潮，市面上開始出現芋燒酌的新酒。

Photo Credit: 截圖自作者 芋燒酌新酒

11月在台灣人的生活中沒什麼特殊節慶也較少關注，但在日本此時是新酒推出的時節，無論是商店或餐廳只要有賣酒的，都有各式各樣眼花撩亂的新酒祭。

酒鬼分成很會喝和很愛喝兩種，我是屬於很愛喝的那一種，面對各式新酒很容易衝動想買來喝看看。對吃貨來說現在是食慾之秋，但對我們這些酒鬼來說是酒欲之秋，也是散財之秋呀。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航