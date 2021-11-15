「罷昶」團體10天衝刺第二階段連署補件，林昶佐：爭取「年輕藍」支持，讓報復性罷免到我為止

無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署尚未通過有效門檻，罷免團體必須在10天內補件2358份；林昶佐今（15）日表示，他會正面迎戰，也會爭取新生代「年輕藍」的支持，一起理性面對國家未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。

出錯率30%，初審未能通過

中選會指出，台北市選委會函報查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應予刪除計9431份，合格份數2萬2117份，不足規定人數為2358份。中選會收到台北市來函後，依法通知鄭大平應依公職人員選舉罷免法第83條規定，於收到中選會通知的次日起10日內向台北市選委會補提連署人名冊，以利後續相關作業處理，如補提後交北市查對、查對後再交中選會審定等程序。

罷免立委林昶佐連署，中選會8月10日宣布第一階段達法定人數，但北市選委會表示第二階段尚未通過有效門檻，將由中選會做最後審定再對外公布，罷昶方還有一次補件機會。

罷免領銜人鄭大平提出的無黨籍立委林昶佐罷免案，10月9日已向台北市選委會提出連署人名冊，依選罷法規定，選委會須在40天內，也就是11月18日前完成查對。

北市選委會副總幹事余淑𡝮指出，此次連署門檻為上次第五選區選舉人數的10%，也就是需有2萬4475份有效連署，罷昶方雖繳交了3萬1000多份，但並未過有效門檻。余淑𡝮強調，這不是指罷免案不成立，而是目前罷昶方的有效連署書數量不夠，北市選委會已經報中選會做審查，待中選會審完後會再公布，若真的未過門檻，罷昶方還有一次補件機會。

余淑𡝮指出，中選會審完後會將結果通知領銜人，等領銜人收到文件的次日起，10天內需補件完成，達到2萬4475份的門檻。

而萬華市議員吳沛憶則在臉書上指出，根據她觀察這幾次「報復性罷免連署」，很多都出現造假連署資料，甚至錯假率越來越高。

她統計，桃園市最年輕議員王浩宇罷免案第一階段錯假率有 8.24% ，第二階段錯假率段達 14.33%；高雄市議員黃捷罷免案第一階段錯假率 9.92% ，第二階段錯假率 26.83% ；基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段錯假率 14.07%，第二階段錯假率 15.87%；而無黨籍立委林昶佐罷免第一階段錯假率有 19.57% ，第二階段錯假率則是高達 29.89% ，造假率最高。

吳沛憶質疑，鍾小平送件3萬1548份資料，有將近萬件不合規定，也就是每10份連署中有3份是錯假名單，她質疑 : 「錯假或成最大巧合？這就是鍾小平喊那麼大聲的民意嗎？」。

林昶佐日前也表示，這一年多來，大家看到全國罷免團體亂造連署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽，例如第一階段他的罷免案，連署書錯假率高達近20%，第二階段錯假率又創下新高。這些罷免團體透過造假連署、亡者連署操弄民主機制已經不是新聞，不惜動用可疑手段來遂行政治目的，已被外界一覽無遺，他不認為對方會善罷干休。

鍾小平：倒數10天全力衝刺

鍾小平表示，自己手上還有連署書存糧約3、4千份，未來會再做最後衝刺，從這個星期日就開始，每天15個據點擺攤，初步規劃中正區安排5天、萬華區5天，希望在期限內補件6千份。鍾小平說，目前存糧的3、4千份是經過整理的連署書，錯假率會比較低；因此到時補件6000份，有把握能夠過關。

另外罷免林昶佐臉書粉絲專頁，也開始在這幾天重新招募志工、設立連署點，並呼籲民眾將連署書寄送到他們的信箱，盼能在最後衝刺10天補齊連署書。

林昶佐：盼惡意罷免到自己為止，會盡力爭取支持

林昶佐今天接受寶島聯播網新聞放鞭炮節目主持人周玉蔻訪問，他表示，這一年多來，國民黨被極端力量帶著走，在台灣各地掀起烽火，這樣台灣的方向怎麼能繼續進步、人民怎麼能接受。林昶佐表示，相信即使是理性的藍營支持者或年輕一代，也不能接受這種極端做法，他希望能團結更多人，讓他們不要被極端情緒綁架。

林昶佐也表示，會做好全面準備，正面迎戰，「讓報復性罷免到我為止」。

林昶佐罷免案時間表：

7月2日：林昶佐因環南市場群聚案惹議，引爆網路上的反對聲浪，台北市議員鍾小平、藍營青年等開始發起罷免。

7月12日：鍾小平公告罷免林昶佐開始行動。

7月19日：鍾小平與領銜人鄭大平、國民黨青年黃裕鈞一同到中選會送交第一階段連署書。

7月29日：「清林散昶」團隊，提案領銜人周世雄、廖繼斌、姚冠均，將3500份第一階段提議書送到中選會。

8月9日：台北市選舉委員會公文指出審查通過罷免林昶佐辦事處，發動第二階段連署罷免。

8月10日：鍾小平案連署第一階段通過。中選會決議如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案應公告停止進行。

10月3日：2個罷免林昶佐的團隊領銜人鄭大平與在地青年組成的「清林散昶」領銜人周世雄，在鍾小平居中協調下，周世雄將2500餘份罷免連署書交給鄭大平領銜人，象徵合作。

10月9日：鍾小平案第二階段送件完成。

11月12日：台北市選委會函報查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應予刪除計9431份，合格份數2萬2117份，不足規定人數為2358份。

11月14日：罷免團體開始衝刺連署補件。

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核稿編輯：翁世航